La reforma migratoria queda bloqueada en el proyecto de reconciliación del Congreso, pero los demócratas prometen volver a intentarlo

POR: ARIANA FIGUEROA – Minnesota Reformer

El parlamentario del Senado de Estados Unidos ha rechazado un plan para incluir una vía a la ciudadanía para millones de indocumentados en el paquete de reconciliación de 3,5 billones de dólares, un golpe para los demócratas y los grupos de defensa de la inmigración cuando la decisión se dio a conocer a última hora del domingo.

“Estamos profundamente decepcionados por esta decisión, pero la lucha para proporcionar un estatus legal a los inmigrantes en la reconciliación presupuestaria continúa”, dijo el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, demócrata de Nueva York, en un comunicado. “Los demócratas del Senado han preparado propuestas alternativas y mantendrán reuniones adicionales con el parlamentario del Senado en los próximos días”.

El dictamen de Elizabeth MacDonough, la parlamentaria no partidista del Senado fue un revés para el gobierno de Biden y los demócratas, que tendrían que alcanzar 60 votos en el Senado para cualquier reforma migratoria, en lugar de una mayoría simple a través de la reconciliación, un proceso reservado para asuntos que afectan al gasto, los ingresos, el déficit o el límite de la deuda. El Senado está dividido a partes iguales entre los partidos.

Schumer dijo que su partido “seguirá luchando para buscar el mejor camino para concederles la capacidad de obtener un estatus legal”.

De ser aceptada por el parlamentario, la propuesta del Senado habría proporcionado al Comité Judicial del Senado 107.000 millones de dólares para “el estatus permanente legal de los inmigrantes cualificados”.

La propuesta de la Cámara de Representantes es más específica y habría proporcionado una vía a la ciudadanía para los que están en el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, a menudo conocidos como Dreamers; los trabajadores agrícolas; los que tienen un Estatus de Protección Temporal, lo que significa que no pueden regresar a sus países; y los trabajadores esenciales.

Hay más de 11 millones de personas indocumentadas en Estados Unidos, según el Instituto de Política Migratoria, un think tank no partidista que estudia la migración. La propuesta habría afectado a docenas de estados con una elevada población de inmigrantes, como Florida, California, Texas, Georgia, Nueva Jersey, Virginia, Maryland y Pensilvania.

Grupos de defensa de la inmigración como Living United for Change in Arizona, o LUCHA, y We Are CASA, expresaron su decepción.

“Lo que quiero decirles en este momento es que seguimos en este juego, y no vamos a retroceder”, dijo el director ejecutivo de CASA, Gustavo Torres, en un comunicado. “Los demócratas tienen el poder de cumplir, y se han comprometido a hacerlo. Este es un momento de movimiento y debemos comprometernos a mantener la línea”.

Los codirectores ejecutivos de LUCHA, Alex Gómez y Tomás Robles, dijeron que la administración de Biden y los demócratas del Congreso deben encontrar otras vías para proporcionar una vía para la ciudadanía.

También pidieron a los senadores estadounidenses Kyrsten Sinema y Mark Kelly, de Arizona, ambos demócratas, para que también emprendan la lucha.

“La decisión de esta noche por parte de un empleado del Senado no elegido es inaceptable, pero no es el final, dijeron. Han pasado 35 años desde la última vez que se aprobó una reforma importante. Estamos en una oportunidad única en una generación para, de una vez por todas, proporcionar la ciudadanía este año a millones de inmigrantes que siguen viviendo en las sombras mientras proporcionan servicios esenciales a nuestras comunidades y a la economía.”