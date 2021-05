La reforma de la policía de Brooklyn Center podría ir a votación en pocos días

Matt Sepic-MPR

Los líderes de la ciudad de Brooklyn Center dicen que podrían votar tan pronto como este sábado en una propuesta de reforma de la policía en la comunidad. Hace un mes, una agente blanca del suburbio de Minneapolis mató a Daunte Wright, un joven negro de 20 años, provocando protestas y disturbios.

Durante el fin de semana, el alcalde Mike Elliott esbozó una serie de cambios en la aplicación de la ley que le gustaría ver. Pero algunos miembros del consejo dicen que el plan necesita ser refinado antes de que pueda ser implementado.

Entre otras cosas, Elliott quiere enviar profesionales de la salud mental desarmados, en lugar de policías, para ayudar a las personas que sufren crisis de salud mental. El plan del alcalde también contempla la creación de un “departamento civil no armado para la aplicación de las normas de tráfico” que se encargue de las infracciones que no se produzcan, como las matrículas caducadas.

Su propuesta llega un mes después de que la agente Kim Potter disparara y matara a Daunte Wright tras una parada de control de tráfico. Se oye a Potter gritar “Taser, Taser” mientras dispara su arma. Ha dimitido y está acusada de homicidio involuntario.

En una reunión del consejo el lunes por la noche, Elliott dijo que su plan es amplio por diseño, y un comité de implementación trabajará en los puntos más finos.

“Queremos asegurarnos de que estamos haciendo algo aquí que realmente va a ayudar a nuestra comunidad a avanzar, y de tantas maneras nos puso en el camino para liderar en esto”, dijo Elliott.

La resolución de Elliott lleva el nombre de Wright, y también de Kobe Dimock-Heisler, un hombre de 21 años asesinado en 2019 por la policía de Brooklyn Center cuando sufría una crisis de salud mental. El fiscal del condado de Hennepin, Mike Freeman, se negó a acusar a los oficiales.

Durante el período de comentarios públicos, la madre de Dimock-Heisler, Amity Dimock, instó a los miembros del consejo a aprobar los cambios inmediatamente.

“Basta de excusas. Mi hijo está muerto. Está sentado en una urna sobre una mesa en mi cocina. Podría haberse evitado si se hubieran tomado medidas antes”, dijo Dimock.

El consejo expresó en general su apoyo al plan del alcalde. La concejala April Graves dijo que le gustaba, pero que no se enteró hasta el día anterior al anuncio de Elliott. Y ella no estaba lista para votar todavía.

“Definitivamente quiero más información sobre esta idea detrás de un departamento de aplicación de tráfico civil, como sería. Sólo porque es una especie de idea más reciente en mi mente acerca de la cual no he aprendido mucho “, dijo Graves.

El abogado de la ciudad de Brooklyn Center, Troy Gilchrist, dijo que todavía está analizando la resolución de Elliott.

“Lo que he hecho hasta ahora no ha planteado ninguna preocupación importante como la que hemos visto o escuchado en otras comunidades vecinas donde se está ejecutando en conflicto con la carta. No veo ninguna que me llame la atención, al menos no de forma significativa”, dijo Gilchrist.

David Thomas, investigador principal de la Fundación Nacional de Policía, también da clases en la Universidad Florida Gulf Coast. Thomas, quien fue agente de policía en Gainesville durante 20 años, dijo que su antiguo departamento recientemente implementó un programa de respuesta de salud mental, que ha visto el éxito.

“Acabo de ver algunos datos en los que han evitado llevar a 269 personas a la cárcel”, dijo Thomas. “Porque tienen acceso a ponerlos directamente en el sistema, para hacer recomendaciones de servicios de salud mental para dirigir a las personas justo donde necesitan ir porque están vinculados a la salud mental de la comunidad”.

Thomas señaló que en Gainesville, los profesionales de la salud mental acompañan a los agentes de policía en las llamadas. En Brooklyn Center, el alcalde Elliott espera seguir el modelo de Eugene (Oregón), donde, durante más de 30 años, equipos de dos personas formados por médicos y trabajadores de crisis han respondido a una serie de incidentes relacionados con la salud mental.

Cualquier comunidad del país puede poner en marcha un sistema de respuesta de salud mental de este tipo, pero Thomas dijo que establecer la aplicación de la ley de tráfico civil es un reto mucho mayor.

“Estás pidiendo a civiles desarmados que se acerquen a un coche, y no tienes ni idea de lo que hay en ese coche o de quién lo conduce”.

Thomas dijo que tal propuesta entraría en conflicto con la ley estatal. En Minnesota, sólo un funcionario de policía con licencia puede iniciar una parada de tráfico.