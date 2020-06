¡La Raza de vuelta al aire!

Gracias al apoyo brindado por KFAI Fresh Air Radio 90.3 FM en Minneapolis

La Raza 95.7 FM/KMNV 1400 AM/KMNQ 1470 AM, salió al aire de nuevo, después de que sus estudios y oficinas, ubicados en el 4º piso del edificio histórico con el nombre de The International Order of Odd Fellows (IOOF) Building. fueran incendiados como parte de los actos vandálicos que se presentaron luego de las protestas por la muerte de George Floyd mientras era sometido por Derek Chauvin, hoy ex oficial de la Policía de Minneapolis

Esta nueva inauguración de la única estación en español con dueña Latina en las Ciudades Gemelas fue gracias al apoyo brindado por KFAI Fresh Air Radio 90.3 FM en Minneapolis, su directora, Jaque Pokorney, habló hoy con nuestra CEO, Maya Santamaria, y le dio la bienvenida a La Raza a su nueva casa temporal. “La ayuda que se les está brindando cabe justamente adentro de nuestra misión como una radio comunitaria, y nos da mucho gusto poder apoyarlos a regresar al aire con nuestro auxilio”, dijo Pokorney.

KFAI tenía unos estudios de radio ya montados y listos, disponibles para que La Raza pudiera hacer la transición rápidamente. “Fue difícil empezar de nuevo. Toda nuestra propiedad intelectual fue destrozada, incluyendo nuestros catálogos de música y programación comercial. Pero gracias a nuestro equipo de La Raza, quien trabajó arduamente día y noche sin parar toda esta semana pasada con tanta dedicación, hemos podido salir adelante y abrir nuestra estación de nuevo al servicio a la comunidad Hispana. Gracias a la Mesa Directiva de KFAI y a su Gerencia por haber abierto su casa para que pudiéramos hacer esta transición tan eficientemente. Nos han demostrado mucha solidaridad y cariño, y estamos eternamente agradecidos. Los medios de comunicación son esenciales para nuestra comunidad en estos momentos de emergencia. Necesitamos tener acceso a información y recursos ahora más que nunca, y La Raza estará en frente, comunicando esta información para nuestra comunidad durante este largo proceso de recuperación y sanación. Juntos, volveremos más fuerte que nunca.” Dijo Maya Santamaria.

La CEO de la empresa también expresó su gratitud a toda la comunidad por sus múltiples llamadas y expresiones de apoyo y cariño por parte de tantas personas y líderes durante este evento tan aterrador como el ataque que sufrieron no solo las instalaciones de La Raza radio, sino también El Nuevo Rodeo, el centro nocturno y de los eventos más importantes en la historia de Minnesota, Integrated staffing, Town Talk Diner, Scores Sports Bar, Ace Cash, Sonoma Enterprises y Santamaria Enterprises que perdieron su negocio este jueves en el siniestro. Todos estos negocios tendrán que buscar un nuevo hogar, o dejar de existir para siempre.

“Si esto fue el precio que se tuvo que pagar para que haya justicia en esta ciudad y en este país, aceptamos dar la ofrenda”, dijo la Señora Santamaria. “Ojalá que el resultado de este proceso valga la pena”. Esto, refiriéndose a las esperanzas de justicia frente a los nuevos cargos hechos esta semana a los 4 ex oficiales de policía que causaron la muerte de George Floyd acusados por El Fiscal General Keith Ellison.

La Raza 95.7 FM y 1400 AM tiene planes de entrar a sus nuevos estudios permanentes en agosto y hará una rueda de prensa para celebrar su inauguración.

Sobre KFAI

Es una radio pública con base voluntaria que existe para, “…transmitir información, artes, e entretenimiento por una audiencia de diversas razas y bases socioeconómicas. Facilitando la transmisión de las voces ignoradas por los medios de comunicaciones de la sociedad dominante, KFAI augmenta la comprensión entre los pueblos y comunidades, mientras fomente los valores de democracia y justicia social”

Sobre La Raza 95.7 FM

KMNV/KMNQ Fue fundada en 2005 y adquirida por Santamaría Broadcasting Inc. en 2013 y relanzada como La Raza 1400/1470 AM. Con esto Maya Santamaría se convirtió en la primera dueña de una estación Latina en Minnesota. La Raza es la única estación 100% administrada por Latinos y propiedad de una mujer Hispana. En febrero de 2017 La Raza comenzó a trasmitir a través del 95.7 de FM y con sus tres frecuencias alcanza diariamente a más de 200,000 miembros de la Comunidad Hispana en las Twin Cities y St. Cloud, además de llegar a todo el mundo a través de sus plataformas digitales. La Raza 95.7 FM lleva a diario entretenimiento e información puesta en el contexto de nuestra vibrante Comunidad Hispana.

Sobre el IOOF Building

The International Order of Odd Fellows (IOOF) Building era un edificio histórico ubicado en esta cuadra icónica para el vecindario Longfellow, el centro de lo que se llamaba “Downtown Longfellow” y que fue devastado en su totalidad por el incendio provocado a solo una cuadra del Tercer Precinto Policiaco, que sufrió el mismo destino la noche anterior por las manos de individuos escondiéndose entre los manifestantes protestando la lamentable muerte de George Floyd.