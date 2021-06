La plaza George Floyd vuelve a abrirse brevemente al tráfico de vehículos

Por: Fox 9

La intersección de la 38 y Chicago, ahora más conocida como la plaza George Floyd, no ha estado abierta al tráfico de vehículos durante la mayor parte del año pasado tras el asesinato de George Floyd a manos del ex policía de Minneapolis Derek Chauvin. Y aunque las cuadrillas trataron de quitar las barreras y volver a abrir las cosas el martes por la mañana, aparentemente eso no duró mucho.

“Este espacio de aquí es un monumento, pero la otra zona que lo rodea no es más que un refugio para los posibles saqueadores y los traficantes de drogas y las pandillas”, dijo el vecino Larry Cregg.

La plaza George Floyd se encuentra frente a la casa de Cregg, desde hace 33 años, y que ahora está decorada con agujeros de bala.

“Esta es la plaza George Floyd. Es como Vietnam, es como Beirut, Líbano – todos los días, todos los días, todos los días”, dijo Cregg. “Definitivamente me alegraría que pudieran abrirla”.

Las cuadrillas retiraron brevemente las barreras improvisadas en la zona el martes por la mañana, pero la felicidad de Larry duró poco, después de que, según dice, aparecieran personas que volvieron a bloquear la carretera no mucho después.

“Ya es suficiente”, dijo Cregg. Cree que la plaza es un refugio seguro para los delincuentes y dice que la intersección se ha convertido en un lugar peligroso.

“Oigo disparos todas las noches… pow pow pow, le dispararon tres veces y se fueron. Puedes ir por la calle y comprar la cantidad de droga que quieras”, dijo Cregg. “Se acercan a ti y te dicen: ‘Oye, ¿quieres drogas, tienes el dinero?'”.

Dentro de la plaza, los activistas no están de acuerdo.

“Este es el espacio sagrado en el que todo el mundo debería sentirse seguro, y no debería estar abierto”, dijo Elul Adoga. “Me siento muy segura aquí porque no hay policías”.

“Los coches no deberían atravesar [un] monumento”, añadió Emame Thompson-Eja. “Me siento muy segura, me encanta estar aquí”.

Aun así, Cregg dice que ha sido testigo de un asesinato justo al lado de la puerta de su casa y afirma que la policía no responde a las llamadas en la zona.

“Se quedó tirado en la acera, durante una hora y media”, dijo Cregg sobre el aparente asesinato. “Llamaron a la ambulancia 90 veces, tuvieron que recogerlo, llevarlo a la furgoneta y llevarlo al hospital… murió después”.

La oficina del alcalde Jacob Frey envió un comunicado el martes, diciendo: “Nuestra posición ha sido consistente en que la plaza George Floyd debe ser un lugar duradero para la justicia racial y la curación, con un monumento permanente dirigido por la comunidad que honre el legado de George Floyd”. La vicepresidenta del Consejo Municipal, Andrea Jenkins, la concejal Alondra Cano y yo estamos trabajando para asegurar que los recursos significativos del plan recientemente finalizado para los fondos de estímulo federal, así como la implementación del Plan de Prosperidad de la Calle 38, continúen dirigiéndose a la creación del monumento y a la propiedad y negocios de propietarios negros en y alrededor de la intersección. La ciudad también mantiene su compromiso de garantizar el acceso básico a los servicios gubernamentales, desde la seguridad y el tránsito hasta la recogida de basuras, para uno de los corredores históricamente negros de nuestra ciudad, lo que no es posible si el área se aísla como zona autónoma”.

Sin embargo, se desconoce cuándo se reabrirá exactamente la intersección.