La nueva política de vacunas impide a muchos viajeros latinoamericanos visitar Estados Unidos

Desde Guatemala hasta México y Cuba, millones de personas se han vacunado con vacunas no aprobadas por la OMS, lo que les impide entrar en Estados Unidos.

Por Carmen Sesin-NBC

Tan pronto como las vacunas Covid-19 estuvieron disponibles para su grupo de edad en Guatemala, Ilse Samoyoa hizo cola con cientos de personas durante nueve horas para vacunarse.

Samoyoa, de 56 años, nunca imaginó que la vacuna Sputnik que recibió en junio acabaría por impedirle viajar a Estados Unidos.

Durante tres décadas, Samoyoa, administradora de una empresa de transporte, ha viajado de ida y vuelta entre Guatemala y Estados Unidos para vacacionar y visitar a su familia en Miami y Los Ángeles. La última vez que estuvo aquí fue en noviembre de 2020.

“Estoy triste y molesta por esta decisión”, dijo Samoyoa, que tuvo que cancelar un viaje que tenía reservado para el próximo lunes. “Era la primera vacuna que llegaba a Guatemala y el Gobierno nos animaba a tomarla”.

Para muchos en Europa, donde había una prohibición de viajar desde los primeros momentos de la pandemia, la relajación de las restricciones de viaje a Estados Unidos para quienes se han vacunado con las vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud ha llegado con euforia, como se ha visto en recientes historias e imágenes de alegres reencuentros. La prohibición de viajar de 33 países incluía a los miembros de la Unión Europea, China, Irán e India.

Pero para Samoyoa y otras personas que habían estado viajando de un lado a otro durante la pandemia desde América Latina, donde no había prohibición de viajar, el cambio de política que anunció Estados Unidos esta semana los dejó fuera. Muchos países de la región han comprado millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V y otras que aún no han sido aprobadas por la OMS.

Sólo seis vacunas han sido aprobadas por la OMS, según los Centros de Control y Prevención de Enfermedades: las de Pfizer, Moderna, Jansen, AstraZeneca, Sinovac y Sinopharm. Las no aprobadas son la rusa Sputnik V, la china CanSico y las cubanas Abdala, Soberana 02 y Soberana Plus. En muchos países, la gente no puede elegir la vacuna que recibe y depende de la que distribuye el gobierno.

El cambio en los requisitos de viaje se produce justo antes de la temporada de vacaciones, cuando muchas personas viajan para estar con sus seres queridos.

Cuba, que ha vacunado a la mayor parte de su población con vacunas de fabricación nacional, se verá muy afectada. Está previsto que el lunes se suavicen algunas de sus duras restricciones COVID, y mientras las aerolíneas estadounidenses se preparan añadiendo vuelos diarios desde y hacia La Habana, los cubanos no podrán embarcar en vuelos hacia Estados Unidos.

Países como Venezuela han utilizado las vacunas Sputnik y las cubanas. Recientemente, Venezuela comenzó a vacunar a los niños de 2 a 11 años con la vacuna cubana Soberana 2.

El cambio de política significa que Estados Unidos ha reabierto las fronteras terrestres con México y Canadá, donde muchos viajes se realizan por tierra. Los cruces terrestres habían sido cerrados al tráfico “no esencial” durante toda la pandemia.

Pero México ha inoculado a millones de personas con las vacunas rusas y chinas. México ha recibido 19,1 millones de dosis de la vacuna rusa, según el servicio de noticias estatal ruso Tass. Ante el temor de que se prohíba a millones de mexicanos viajar a Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo el mes pasado en una conferencia de prensa: “La OMS debe actuar correctamente, sin tendencias políticas ni ideológicas, apegándose a la ciencia”.

Según las nuevas normas, los viajeros totalmente vacunados pueden entrar en EE.UU. si muestran una prueba de haber sido vacunados con una de las vacunas aprobadas por la OMS. También tienen que mostrar un resultado negativo en las pruebas de coronavirus realizadas en los tres días siguientes a sus vuelos. Los menores de 18 años están exentos del requisito de vacunación, aunque deben someterse a las pruebas de COVID en las 24 horas siguientes a su salida.

La aprobación por parte de la OMS de las vacunas Sputnik, CanSico y la cubana está pendiente.

Samoyoa, en Guatemala, dijo que lamenta la decisión de Estados Unidos y no sabe cuándo podrá volver a venir. “He renovado mi visado de 10 años y me pregunto cuándo podré utilizarlo”, dijo.

https://www.nbcnews.com/news/latino/many-latin-american-travelers-shut-visiting-us-new-vaccine-policy-rcna5106