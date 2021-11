La inflación sube y los consumidores de Minnesota lo notan

Por: Mark Zdechlik-MPR

Las personas con ingresos fijos pueden ser las primeras en notar el aumento de los precios. John Erickson, de 72 años, de St. Paul, sí lo ha notado.

“Como la gasolina, como los precios de los alimentos. No tengo nada bueno que decir sobre lo que está pasando ahora”, dijo Erickson mientras se dirigía a un popular supermercado de descuento en Maplewood.

Alice Connelly, de 74 años, también estaba comprando ese día.

“Lechuga rallada para tacos”, soltó Connelly. “La última vez que compré una bolsa. costaba 1,69 dólares. Ayer costaba 2,34 dólares. Y pensé, vaya, es un gran aumento”.

Connelly y Erickson recuerdan los años 70, cuando la inflación mermaba el poder adquisitivo de la gente. Una medida del aumento del coste de los bienes y servicios -llamada Índice de Precios al Consumo o IPC- alcanzó un máximo de casi el 14% en 1980.

Recientemente, la Casa Blanca ha duplicado su previsión del IPC para este año, y ahora proyecta que la tasa alcanzará casi el 5% en 2021.

“Estamos muy lejos del 12, 14 o 16 por ciento de inflación. Un camino muy largo”, dijo el profesor de la Universidad de Brandeis Stephen Cecchetti, que trabajó en el Consejo de Asesores Económicos cuando la inflación era noticia de primera plana, lo que no ha sido durante mucho tiempo.

“La inflación ha estado en el rango del 2% más o menos, básicamente desde mediados de la década de 1990”, explicó Cecchetti. “Así que la mayoría de la gente no ha experimentado niveles de inflación que fueran realmente notables”.

Como en la mayoría de los periodos de inflación, los precios no están subiendo de forma generalizada, dijo Cecchetti. En este momento, todo lo que requiere mucha mano de obra es más caro porque los salarios han aumentado, y los precios de los alimentos probablemente suban por el aumento de los costes de transporte, dijo Cecchetti.

Los productos que requieren chips informáticos son más caros debido a la escasez de piezas. Los precios de la energía también han subido.

“Es como un impuesto”, dijo el profesor de marketing de la Escuela de Administración Carlson de la Universidad de Minnesota, Mark Bergen. “Está tomando tus presupuestos, tomando tus ingresos, y está erosionando lentamente lo que vas a poder comprar”.

Hay medidas que los consumidores pueden tomar para responder a la inflación, dijo Bergen.

“Empezar a prestar atención a los precios”, dijo Bergen. “Empiecen a prestar atención a los presupuestos y empiecen a pensar en las compensaciones que pueden y tendrán que hacer”.

Bergen dijo que la inflación golpea más a las personas con menos recursos.

“Algunas de las poblaciones más vulnerables en las que sus presupuestos ya están limitados, estas presiones inflacionistas añaden mucho más estrés”, dijo Bergen.

Fuera de la tienda de comestibles en Maplewood, el jubilado John Erickson se hace eco de esas preocupaciones.

“Las personas que tienen ingresos fijos son las que van a sufrir”, dijo Erickson, añadiendo que está mucho más atento a las ofertas ahora que los precios están aumentando.

“Claro que sí. Por eso estoy aquí en lugar de ir a Cub y Byerly’s; por el ahorro”, dijo Erickson.

Connelly, la mujer que notó el precio más alto de las lechugas dijo que no es una gran compradora y no está preocupada por la inflación que reduce su calidad de vida. Dijo que su preocupación es por las personas que no tienen tanta seguridad financiera como ella.

“Estoy muy preocupada por el país”, dijo Connelly. “No creo que vayamos a salir muy bien parados de esto”.

Mientras algunos se preparan para un aumento sostenido de la inflación, Cecchetti ve el panorama de otra manera.

“No hay razón para creer que la cadena de suministro de energía o la escasez de mano de obra vayan a causar que la inflación continúe en niveles altos, en lugar de ver sólo ajustes de nivel”, dijo Cecchetti. “Una vez que la gente sube su salario de 15 a 20 dólares la hora o lo que sea que hayan estado haciendo y atrae a más trabajadores, no tienen que volver a hacerlo”.

Cecchetti añadió que la Reserva Federal tendrá que subir los tipos de interés antes de lo que quería para contrarrestar la inflación.

“Eso es más o menos una expectativa en este momento”, dijo Cecchetti. “Así que la inflación a corto plazo es alta. [A] medio plazo, a más largo plazo: la inflación vuelve al nivel que ha tenido en el último cuarto de siglo”.