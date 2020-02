La importancia de verse bella

Por: Daisy Aguilar – Los Teddies de Roosevelt High School

Deisy Aguilar es una Teddie de Roosevelt quien a su temprana edad comenzó con la inquietud del maquillaje. Ella comparte su visión sobre el maquillaje y la mujer.

Cada mujer tiene diferentes maneras de verse y sentirse bonita. Una de esas maneras es la de maquillarse. El maquillaje ha existido ya desde hace varias décadas, pero fue cambiado con el tiempo tanto de estilo como de colores.

Para una mujer es importante arreglarse para verse más bella principalmente, pero también para sentir más seguridad y esconder las imperfecciones de su piel, o también puede ser para alguna ocasión especial o solo por gusto propio.

La apariencia afecta a algunas mujeres, no a todas. Tal vez porque no puede maquillarse, o no quedó bien su maquillaje, pero lo que no saben es que son muy lindas con o sin el maquillaje.

Es bueno que los adolescente y personas adultas se sepan maquillar ya que pueden ofrecer sus servicios y ganar un poco más de dinero, y también puede ser bueno para sentirte hermosa y segura de ti misma.

Yo empecé a maquillarme hace 4 años. Practicaba y practicaba hasta que decidí ofrecer mis servicios los fines de semana ya que trabajaba entre semana todos los días. Con el tiempo decidí empezar a ofrecer talleres para que más mujeres que aman el maquillaje aprendieran más y cosas nuevas, y para compartir lo que sabemos. Un consejo que puedo ofrecer es practicar. Si no sale a la primera puede que salga a la segunda y no dejes que nadie decida como, cuando y donde puedes maquillarte.

Consejos para maquillarte – Antes de maquillarte debes considerar:

· La piel – Elegir el color correcto de maquillaje (base) para la cara y del corrector. Aplicar la pre-base correcta para tu tipo de piel (secar y regular la grasa).

· Los ojos – Usar colores dependiendo la temporada. Verano y primavera (amarillo, naranja, verde, etc. Colores llamativos). Otoño (colores marrón. Colores oscuros). Invierno (azul, colores nudes, marrones)

· Las Cejas – Buscar un tono más claro que el de tu cabello o el mismo tono. Mi preferencia para maquillar las cejas es pomada de ceja. Eso ya depende de cada persona y sus preferencias. No marcar tanto la parte de enfrente solo rellenar de ¾ para atrás.

· Limpieza – Siempre desmaquilla tu cara y nunca te duermas con el maquillaje puesto ya que esto puede provocar acné e impurezas en la piel. También debes limpiarte la cara antes de maquillarte o lavarla con agua fría y jabón para el tipo correcto de tu piel.