La icónica película “Selena” entra en el Registro Cinematográfico Nacional para su conservación

La película, del cineasta latino Gregory Nava, es una de las 25 películas que representan uno de los grupos más diversos de películas que entran en el registro.

Por: Carmen Sesin y Suzanne Gamboa-NBC News

La película que cuenta la inspiradora y trágica historia de la estrella de la música tejana Selena Quintanilla-Pérez ha sido incluida en el Registro Cinematográfico Nacional de la Biblioteca del Congreso.

“Selena”, la película biográfica de 1997 que es una de las favoritas de los fans desde hace tiempo, es una de las 25 películas seleccionadas este año que exploran “historias de las diversas comunidades de la nación que a menudo llevan temas universales”, según un comunicado de prensa de la Biblioteca del Congreso.

Dirigida por el cineasta mexicano-estadounidense Gregory Nava, la película explora el ascenso a la fama de Selena en la banda de su familia, y su muerte a los 23 años después de ser disparada y asesinada en 1995 por el presidente de su club de fans.

La película supuso el debut de la actriz y cantante Jennifer López, que interpretó a Selena. También protagonizó la película Edward James Olmos, que interpretó a Abraham, el padre de la joven cantante y mánager de la banda.

La película ayudó a presentar a Selena a miles de nuevos fans y ha sido parte de la continuación de su leyenda, a pesar de su corta carrera.

Olmos dijo a la Biblioteca del Congreso que la película se destaca como una historia familiar universal que resulta ser sobre los mexicano-estadounidenses en la frontera entre Texas y México.

“Resistirá la prueba del tiempo”, dijo Olmos. “[Es] una obra maestra porque permite a la gente aprender sobre sí misma viendo la cultura de otras personas”.

“La vida de Selena, su música y la película se convirtieron en piedras de toque en la cultura latinoamericana, y su contagioso atractivo llegó a todo tipo de público”, dijo la Biblioteca del Congreso.

En enero, el representante Joaquín Castro, demócrata de Texas, entonces presidente del Grupo Hispano del Congreso propuso la película para el registro. En ese momento, Castro dijo que la industria cinematográfica ha excluido a los latinos y “nos ha negado la oportunidad de contar nuestras propias historias durante demasiado tiempo”.

Las películas de este año se encuentran entre las más diversas que han entrado en el registro e incluyen algunas que datan de hace casi 120 años. Las películas van desde las creaciones de los estudios de Hollywood hasta algunas de cineastas independientes, documentalistas, directoras, cineastas de color y de la época del cine mudo.

La Biblioteca del Congreso ya ha incluido en el Registro Cinematográfico Nacional películas latinas como “Salt of the Earth”, “I Am Joaquin”, “Zoot Suit”, “El Norte”, “Stand and Deliver” y “Real Women Have Curves”.

En diciembre de 2020, incluyó el documental “Buena Vista Social Club”, del cineasta alemán Wim Wenders, que sigue al famoso guitarrista Ry Cooder y a su hijo, Joachim, en su viaje a La Habana para reunir a algunas de las mayores estrellas de la música pop cubana de la época de Batista.

Turner Classic Movies organizará un especial de televisión para proyectar algunas de las películas seleccionadas este año junto con un debate sobre ellas.