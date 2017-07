La Constitución estadounidense reina suprema

Por Raoul Lowery Contreras

“Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos … son ciudadanos de los Estados Unidos …” 14 Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos

Hay muchos americanos que no creen en la Constitución de los Estados Unidos; La Enmienda 14 en particular dibuja su desdén. Durante más de un siglo y medio, estas personas han convencido al congreso de retener o cancelar la ciudadanía o deportar a la gente por poca razón. La Corte Suprema de los Estados Unidos se ha inclinado incluso contra la voluntad antiinmigrante y ha influido en la adopción de decisiones desagradables basadas en consideraciones racistas (Dred Scott, 1857- Singh, 1923 y Korematsu, 1942). Las personas anti-inmigrantes han estado con nosotros desde el principio. El fundador Benjamin Franklin lamentó a inmigrantes de Alemania por no aprender inglés y por su catolicismo romano.

El fervor anti-inmigrante creció cuando los católicos irlandeses entraron a Estados Unidos en la década de 1840 y tomaron forma en el partido político Know-Nothing (Los Sabe Nada), que barrió gran parte del país eligiendo gobernadores y congresistas. Los efectos políticos del movimiento “Los Sabe Nada”: La ley original de ciudadanía de 1790 que permitió a las personas “libres y blancas” convertirse en ciudadanos fue puesta a un lado por la Ley de Ciudadanía de 1872. Restringió la ciudadanía específicamente a “los caucásicos y los africanos. “ Luego vino la Ley de Exclusión de China de 1882 y el “Acuerdo de Caballeros “, el Presidente Teddy Roosevelt obligó a Japón a poner fin a la inmigración japonesa. Las infames decisiones de la Corte Suprema (Singh, 1923 y Korematsu, 1942) siguieron con las cuales la Corte perpetuó el racismo por ley. Singh era de India. Se convirtió en un ciudadano alegando que era “blanco” en su solicitud; Su ciudadanía fue revocada en virtud de la Ley de Naturalización de 1906. La Corte dictaminó que no era “blanco” como se define comúnmente y como la ley requiere. A los indios de la India no se les permitió convertirse en ciudadanos hasta 1946. Los chinos los vencieron por tres años.

En “Korematsu v. Los Estados Unidos, 1942″, el tribunal dictaminó que los Estados Unidos podían declarar a un grupo racial entero lo suficientemente peligroso en tiempo de guerra para encarcelarlo por razones de seguridad nacional. 120.000 ciudadanos japoneses (40%) y ciudadanos japoneses estadounidenses (60%) fueron detenidos. El juez asociado Frank Murphy escribió en su disconformidad con la decisión de Korematsu de 6-3: ésta es “una de las privaciones más amplias y completas de derechos constitucionales en la historia de esta nación … Disiento, por lo tanto, de esta legalización del racismo”. Tribunal nunca ha vuelto a Korematsu. A pesar de que los tribunales tomaron decisiones espectacularmente erróneas basadas en la raza (por ejemplo, Dred Scott, Singh y Korematsu), dos decisiones de fines del siglo XIX lo compensan.

En 1897, los tejanos desafiaron la juramentación de un ciudadano americano a ser mexicano Ricardo Rodríguez. No cumplió con la definición “Caucásica o africana” de la Ley de Ciudadanía de 1872. El juez federal Thomas Maxey escuchó el caso y luego dictaminó que muchos mexicanos se hicieron automáticamente ciudadanos por el Tratado de Guadalupe de 1848 que puso fin a la guerra mexicana y americana. El Tratado prevaleció cualquier ley. Él gobernó para Rodríguez. Al año siguiente, la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó que un hombre nacido en San Francisco cuyos padres eran ciudadanos chinos que no podían ser ciudadanos era un ciudadano a pesar de la incapacidad de sus padres para convertirse en ciudadanos. El caso de Wong Kim Ark (1898) definió claramente la ciudadanía natural según la Enmienda 14 a la Constitución. Si usted nace aquí, usted es un ciudadano a pesar de la situación de su padre con tres excepciones: Padre es un diplomático extranjero, si el niño nace en un barco de bandera extranjera a no ciudadanos, o si un padre es parte de un ejército invasor fuerza. Junio ​​de 2017 – La Corte Suprema de los Estados Unidos en una decisión de 5-4 (Maslenjak v. Los Estados Unidos) dictaminó que los Estados Unidos no pueden revocar la ciudadanía porque el ciudadano mintió en solicitudes de ciudadanía si la mentira era inmaterial a la decisión de otorgar la ciudadanía. Esto sigue a una famosa decisión de 1967, Afroyim v. Rusk. Beys Afroyim emigró a los Estados Unidos de la Polonia ocupada por Rusia en 1912. Se convirtió en un ciudadano naturalizado en 1926. En 1950 se fue a Israel. Votó en las elecciones israelíes. En 1960 solicitó la renovación del pasaporte y el Departamento de Estado negó su renovación.

El gobierno afirmó que violó la Sección 401 (e) de la Ley de Nacionalidad de 1940 votando en una elección extranjera. Él demandó. Perdió en la corte de distrito y en la segunda corte de circuito. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos revocó los tribunales inferiores (5-4) en 1967. El Congreso, declaró el tribunal, no tiene poder general para revocar la ciudadanía sin el consentimiento del ciudadano; Sólo el ciudadano puede “renunciar voluntariamente a la ciudadanía”. “La disposición de la Enmienda 14 de que” Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos … son ciudadanos de los Estados Unidos … “controla completamente el estatus de ciudadanía e impide la cancelación de la ciudadanía del peticionario”. Estas decisiones aclaran que hay un poder más alto que el Congreso de los Estados Unidos o el Presidente de los Estados Unidos. Es la Constitución de los Estados Unidos completa con su Enmienda 14 que establece claramente: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos … Son ciudadanos de los Estados Unidos … “Período. Significa lo que dice.