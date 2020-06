La Comunidad Afroamericana no esta sola

La comunidad afroamericana no está sola

Opinión Por: Marcos Dávila

Después de esta rebelión que inició en Minneapolis y que se extendió a todo el país y a varias partes del mundo, ¿será este el fin de los policías que asesinan afroamericanos como si fuera un deporte?, ¿aprenderán su lección aquellos que creen que las vidas de los negros valen menos que las vidas de los blancos?, ¿el oficial que asesinó a George Floyd, con ayuda de otros tres oficiales, terminará en verdad tras las rejas o los dejarán libres a todos ellos después de un corto tiempo?



La frustración de la comunidad afroamericana, acumulada por tantos años de vejaciones, llegó a su límite el 25 de mayo con el asesinato de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis. Gran parte de la sociedad está harta de la brutalidad policíaca, de la impunidad y la desmemoria. Y es que cuando de policías asesinando gente se trata, en la gran mayoría de los casos no hay justicia. Pero está quedando cada vez más claro de que todo tiene un límite, porque ¿qué esperábamos, que los negros se queden sentados viendo como la policía los asesina?



Ojalá haya quedado claro, de una vez por todas, que la comunidad afroamericana está lastimada; ojalá haya quedado claro que de cometerse otra injusticia mayor, lo único que se logrará es que la gente se encabrone aún más; ojalá quede claro que la comunidad afroamericana está alcanzando el límite de la paciencia y que en un país tan desigual como los Estados Unidos, las rebeliones siempre serán inevitables.



Lo ocurrido el 25 de mayo del 2020 en la ciudad de Minneapolis nunca se olvidará. La rebelión nacional que se desató a partir de ese entonces es una gran lección para todos, sobre todo para aquellos quienes creen que pueden asesinar afroamericanos y siempre salirse con la suya. Claramente ha quedado de manifiesto que la comunidad afroamericana no está sola, ya que cuenta con la simpatía y la solidaridad de millones de personas en Estados Unidos y en todo el mundo.



P.D. Estos son solo algunos cánticos y expresiones que se pueden escuchar en las protestas de Minneapolis, Minnesota y en otras partes: “Si el policía no hubiera asesinado a un hombre, quizás esta rebelión no se habría desatado” … “Lo único que queremos es que ese asesino esté en donde debe de estar, tras las rejas” … “George Floyd es su nombre” … “No puedo respirar” … “Debieron de haber arrestado al policía de inmediato” … “Si no hay justicia no habrá paz” … “Cuando la policía ya no respeta la ley, entonces el pueblo tampoco lo hará” … “Estamos hartos de estar hartos” … “Al carajo con la policía” … “Soy un creyente de la no violencia, pero hasta dónde hemos llegado” …