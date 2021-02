La chef Soleil Ramírez abre su propio restaurante en Minneapolis, luego de huir Venezuela tras temer por su vida.

Arepa Bar ofrece un sabor de Venezuela en el Midtown Global Market. Además de la comida, Ramírez quiere mostrar la cultura del país del que tuvo que huir.

Por: Sahan Journal

Un solo bocado de la comida de la chef Soleil Ramírez inunda los sentidos. Los sabores de su polvorosa de pollo, una sabrosa tarta de pollo. La textura crujiente y delicada de su corteza crea un vívido contraste con el robusto pollo desmenuzado de su interior. Es un perfil digno de la trayectoria de esta mujer de 33 años, que ha pasado de empresaria a dueña de restaurante en Caracas, de refugiada política a chef.

Ramírez, que huyó de la opresión política y del peligro físico en su Venezuela natal en 2016, encontró rápidamente su lugar en el mundo culinario de Minnesota. Fue chef de cocina en el destacado restaurante Lexington en St. Paul durante casi tres años antes de abrir su propio local, Arepa Bar, a principios de este año en Midtown Global Market. Situado en el antiguo local de Mama D’s Kitchen, el restaurante es un espacio sencillo: un puesto de cocina que alberga comida para llevar y un espacio para sentarse en la zona común del mercado. Ramírez planea llenar la pared de madera que lo flanquea con fotos e ilustraciones de la vida en la Venezuela que ella recuerda. Es humilde, pero es suyo.

“La razón por la que abrí el restaurante es que es muy difícil trabajar para otras personas una vez que eres dueño de lo tuyo”, dijo Ramírez, quien añadió que quiere que Arepa Bar represente fielmente los sabores de su país natal. En el proceso de llegar a Estados Unidos, trabajar en la industria alimentaria y luchar por sobrevivir y prosperar durante una pandemia, Ramírez se ha enfrentado a una notable variedad de retos.

Un país transformado y dejado atrás

Mientras asistía a la universidad en Venezuela, Ramírez era una activista estudiantil de Manos Blancas, un grupo dedicado a fortalecer la sociedad civil contra lo que muchos consideraban un asalto a la democracia por parte de los gobiernos de Hugo Chávez y su sucesor, Nicolás Maduro. Su vida en Venezuela estuvo marcada por un cambio rápido y a veces espantoso, ya que la hiperinflación, la corrupción, el descenso de los precios del petróleo y el conflicto ideológico desgarraron el país. La violencia política es habitual, así como el racionamiento de alimentos y otros productos básicos. La ONU dice que más de 5 millones de personas han huido del país.

Después de graduarse, trabajó para grandes empresas de importación y exportación.

“Pero me faltaba algo: no era feliz”, dice Ramírez. “Siempre cociné porque era mi pasión. Vengo de ese tipo de familia: la abuela siempre estaba enseñando los platos a todo el mundo”.

Así que Ramírez se dirigió a la escuela culinaria en Colombia en 2009, donde estudió administración de restaurantes con énfasis en la comprensión del lado financiero de la industria. Al regresar a Venezuela en 2012, comenzó a trabajar en un pequeño restaurante de Caracas ubicado en una clínica médica privada. Ayudó al propietario a gestionar los costes y sus libros, y acabó comprando el 49% del negocio.

Se quedó hasta 2016, cuando un hombre con una pistola entró en el restaurante y cambió su vida para siempre. “Se sentó en una mesa con las otras tres personas, y sacaron comida de sus mochilas y empezaron a comer en mi restaurante”, dijo. “Así que me acerqué a la mesa y le dije: ‘Oye, lo siento mucho, pero tenemos una cola de gente esperando para comer en el restaurante, y todo lo que están consumiendo no lo han comprado aquí, y éste es un restaurante privado'”.

El hombre estalló de ira. “Me empujó, me rompió una silla en la espalda… me dijo: ‘No sabes quién soy, te vas a morir'”, recordó. “Estaba llorando en el suelo porque ese tipo me pegaba”.

Tres meses después, dijo, el mismo hombre -que desde entonces ha relacionado con la milicia progubernamental Tupamaro- la secuestró. Fue este acto de violencia el que destrozó su fe en su país de origen y la hizo huir a Estados Unidos en busca de asilo político.

“Si soy sincera, el país en el que nací y crecí ya no existe”, dijo Ramírez. “Echo de menos mi hogar. Pero mi hogar ya no existe. Incluso nos han cambiado la bandera y el nombre del país. Lo que la gente cree que es Venezuela no es cierto: no es sólo una dictadura y petróleo y drogas. Esa no es la Venezuela en la que crecí”.

Encontrando un lugar en las cocinas estadounidenses

A pesar de tener muchos familiares viviendo en Miami, Ramírez eligió establecerse en Minneapolis, donde pudo apoyarse en la ayuda de su tía, su primo y la esposa de éste, que ya llevaban unos 20 años aquí.

“En Miami, puedes ver a mucha gente del gobierno allí, disfrutando del dinero que robaron de nuestro país”, dijo. “Después de lo que me pasó… no quería ver eso. Realmente quería estar completamente alejada de todo. Estaba muy deprimida. Tenía mucho miedo”.

Comenzó a trabajar en la industria culinaria aquí, incluyendo un período de cuatro meses cocinando en Al Vento en el sur de Minneapolis, un restaurante italiano de larga data que cerró en 2019. Jonathan Hunt, el chef propietario del restaurante, recuerda a Ramírez por su intensidad y enfoque: “Tenía mucha pasión por la industria, y definitivamente mucha pasión por la comida y la cultura venezolana”, dijo. “Y era muy trabajadora. También muy inteligente con los aspectos comerciales de las cosas”.

Él la animó a abrir su propio local, y está entusiasmado con lo que está logrando con Arepa Bar. “Creo que es impresionante; es algo único y nuevo para el mercado de las Ciudades Gemelas”, dijo.

Su paso por el Lexington de St. Paul, un restaurante más grande y con mayores responsabilidades, supuso asumir una carga que a veces resultaba abrumadora. “Cuando dejé el Lexington, estaba completamente destrozada”, dijo Ramírez. “Ya no quería cocinar, ya no quería trabajar en la industria, estaba completamente destruida. Trabajaba 80 o 90 horas a la semana. Todos los días… no podía tener la oportunidad de visitar a mi familia, de ver a nadie, nada”.

Para Ramírez, dirigir Arepa Bar es una oportunidad de reiniciar en sus propios términos, y una oportunidad de construir un tipo diferente de cultura de cocina. La pandemia de COVID-19, dice, es una oportunidad disfrazada.

“Creo que la pandemia está arreglando muchas cosas”, dijo Ramírez. “La gente se está apoyando más que nunca. Todo está cambiando. Ya no están gritando, ese tipo de situación de chef de la vieja escuela, en la que te menosprecian y no te respetan y piensan que eres una máquina y no se preocupan por ti. Eso está cambiando mucho”.

Grace Reyes, una camarera del Lexington, recuerda a Ramírez como una presencia positiva en un entorno a veces estresante. “Es muy asertiva y tiene una personalidad muy fuerte, fuerte en un sentido positivo”, dijo Reyes. “Cuando pasó a un puesto más alto, el de chef de cocina, se aseguró de que todo el mundo en su cocina fuera atendido… También aceptó muchos comentarios y aportaciones de los camareros cuando teníamos opiniones sobre un plato, o sobre cómo hacer que algo saliera mejor; siempre estaba dispuesta a escuchar y aceptar críticas constructivas”.

La carta de Arepa Bar es concisa y acogedora, llena de una mezcla de alimentos reconfortantes y refinados que evocan a Venezuela de forma cálida y tangible. Las arepas pastosas con exteriores crujientes muestran su amor por la comida reconfortante centrada en el queso, y platos como el pastel de pollo y el asado negro (carne de vaca braseada en vino y chocolate) exhiben un cálido rubor de especias y un profundo sentido del umami, al llamado quinto sabor de la profundidad terrosa y sabrosa.

“Nuestra comida es muy, muy sabrosa; nuestra comida puede hacerte explotar la lengua”, dice Ramírez. “Es salada; vas a saborear la salinidad. Es un poco dulce, pero también es ácida, y además tiene ese sabor umami… La cocina venezolana siempre ha tenido ese sabor”.

Esa comida, dijo Ramírez, será, con suerte, su clave para una nueva vida, no sólo para ella, sino para su equipo, que ahora consta de dos empleados a tiempo completo. “Quiero ofrecer un buen lugar para trabajar”, dijo Ramírez. “Y quiero mostrar al mundo que Venezuela no es sólo Maduro, petróleo, drogas. Somos diferentes… No quiero que sea sólo un lugar al que puedas venir a comer y ya está. Quiero que sea un lugar de cultura. Quiero que la gente vea a Venezuela, y vea quiénes somos”.