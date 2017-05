¿La amenaza existencial del supremo?

Por Raoul Lowery Contreras

Por un lado, los veteranos senadores estadounidenses Hugh Scott (R-PA) y Barry Goldwater (R-AZ), por el otro, el presidente republicano Richard Nixon. Los senadores, Scott, ex presidente del Partido Republicano y Goldwater, nominado a la presidencia del Partido Republicano de 1964, le dijeron al presidente Nixon: es hora de que usted renuncie a la Presidencia para dejar de ser destituido por el Congreso. Nixon renuncio.

Fueron senadores republicanos los que fueron claves para la salida voluntaria de Richard Nixon, no demócratas de entonces. En este día de mayo de 2017, lo mismo podría ser cierto en el asunto de la Presidencia del Presidente Trump.

A raíz del chocante despido del director James Comey por parte del presidente Trump de su trabajo de dirigir la Oficina Federal de Investigación (FBI), las cabezas están temblando por todo el mundo occidental. Los senadores estadounidenses no sólo están rascando sus cabezas políticas por el despido sin aviso, otros están pidiendo más información de la que la Casa Blanca ha presentado.

Son los senadores republicanos los que importan aquí, no el recio “Harry Reid “. Los demócratas que criticaron al director Comey por “lanzar” la elección presidencial a Trump. Comey publicó una carta del 28 de octubre informando al Congreso que estaba reabriendo una investigación sobre el correo electrónico de Hillary Clinton. Eso, dicen enterró las posibilidades de Hillary Clinton de ganar.

Esta vez los republicanos son la mayoría. Si Donald Trump era un republicano real, podríamos esperar que la mayoría republicana manejara el caso de Comey con más delicadeza. Ese no es el caso. Varios senadores republicanos han planteado preguntas sobre el despido y sus secuelas.

¿Por qué la Casa Blanca no manejó el abrupto despido con más finura? El asesor senior amateur Steve Bannon no tenía ni idea de una tormenta política que envolvió a Trump y al personal de la Casa Blanca. El despido del Director del FBI poco después de que anunciara que las investigaciones de connivencia entre Rusia y Trump y la injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales continúan sin duda. ¿Es esta la versión americana de la “impunidad” latinoamericana?

La reacción de la Casa Blanca de cómo los medios de comunicación y la gente reaccionó a los disparos de Comey Bannon tiene poco conocimiento de la historia de Nixon. Los Senadores del Partido Republicano han reaccionado negativamente ante el estúpido y descuidado manejo del despido de Comey.

La referencia ” Manipulación estúpida y descuidada “es del despido de Richard Nixon del Fiscal Especial Archibald Cox. Estaba investigando el papel de Nixon en el desastre de Watergate. La cita proviene del ex asesor de Nixon White, John Dean, quien participó en crímenes de encubrimiento. Dean describe el despido de Comey con las mismas palabras.

Lo mismo ocurre con este recinto.

El despido de Cox fue central para la renuncia del presidente Nixon. El Fiscal General de Nixon, Eliot Richardson, y el Procurador General Adjunto William Ruckelshaus, ambos rechazaron la orden de Nixon de despedir a Cox.

Ese retroceso continuó durante una década. El procurador general de Nixon, Robert H. Bork, heredó el trabajo superior del Departamento de Justicia cuando Richardson y Ruckelshaus renunciaron. Despidió a Cox. Una década después, el presidente Ronald Reagan nominó a Bork a la Corte Suprema. Los demócratas se alinearon detrás del senador Ted Kennedy en el mayor trabajo de desprestigio en la historia de la nominación judicial, utilizando el despido de Cox como la base de su exitosa oposición a Bork.

Y ahora, el Presidente Trump despide al Director del FBI. Esto es sólo la segunda vez en la historia del FBI que un director ha sido despedido. El primero fue William Sessions quien fue despedido por el presidente Bill Clinton.

¿Cómo afectará este despido a la Presidencia de Trump de menos de cuatro meses en un período de cuatro años? El profesor Allan Lichtman de la Universidad Americana predice que el presidente Trump será acusado. ¿Está correcto? Lichtman: “Las políticas y nombramientos de Trump suponen una amenaza existencial para la humanidad”.

El libro del profesor Lichtman, “The Case for Impeachment”, explica cómo Trump amenaza las instituciones y tradiciones que han hecho a América segura y libre durante 230 años, y deja claro por qué un Congreso republicano podría acusar a un presidente de su propio partido. “

En términos claros que los compañeros hispanos pueden usar para determinar la “amenaza existencial”, “Caudillos” o “El Supremo” en lugar de Presidente son palabras que vienen a la mente. Trump no alcanza Caudillo, sin embargo, debido a que tienen antecedentes militares y el Presidente Trump no tiene tal historia más que la escuela militar K-12.

¿Han vuelto los espíritus de los Senadores Scott y Goldwater a Washington, DC en senadores republicanos que están cuestionando al Presidente? ¿La amenaza de “impunidad” cruzó el Río Grande y se estableció en la Casa Blanca?

Contreras es el autor de THE MEXICAN BORDER: INMIGRACIÓN, GUERRA Y UN TRILLON DE DÓLARES EN COMERCIO Y ASESINATO EN LAS MONTAÑAS: CRIMEN DE GUERRA EN KHOJALY … antes escribió para el New American News Service del New York Times Syndicate