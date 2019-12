Klobuchar y Smith anuncian la Ley de Seguridad Contra Incendios de Vivienda Pública tras trágico incendio en Minneapolis

El proyecto de ley de los senadores alentaría a las autoridades de vivienda pública a instalar sistemas de aspersores en edificios más antiguos para mejorar la seguridad de los residentes y las comunidades locales.

Las senadoras estadounidenses Amy Klobuchar (D-MN) y Tina Smith (D-MN) introdujeron legislación, la Ley de Seguridad Contra Incendios de Vivienda Pública, que crearía un programa para proporcionar apoyo a las autoridades de vivienda pública que desean modernizar los edificios de apartamentos más antiguos de gran altura con sistemas de aspersores.

La Ley Federal de Seguridad contra Incendios de 1992 requirió la instalación de aspersores en todos los nuevos edificios de gran altura propiedad del gobierno. Sin embargo, hay miles de edificios de apartamentos de viviendas públicas en todo el país construidos antes de esa fecha. Según datos del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD), por ejemplo, casi todos los edificios de viviendas públicas de gran altura en Minneapolis, Minnesota fueron construidos antes de que las leyes obligatorias del sistema de aspersores parezcan en efecto. Una de estas propiedades, Cedar High Apartments, sufrió un trágico y fatal incendio el mes pasado. Los pisos superiores del edificio, donde estalló el fuego, no tenían sistemas de aspersores instalados. Las autoridades de vivienda pública que deseen modernizar edificios antiguos como Cedar High Apartments con sistemas de aspersores deben utilizar sus ya limitados fondos de capital para hacerlo. Si bien muchas autoridades de vivienda pública han reconocido la importancia de estas mejoras, el gobierno federal debe asumir un papel más importante en el apoyo a las mejoras en la seguridad contra incendios.

“Con las salvaguardias adecuadas, se podrían evitar acontecimientos trágicos como el reciente incendio Cedar-Riverside en Minneapolis”, dijo Klobuchar. “La Ley de Seguridad contra Incendios de Viviendas Públicas requeriría que HUD reservara dinero para los sistemas de aspersores y ayudara a garantizar que los edificios hayan instalado correctamente los sistemas contra incendios. Lamentamos a los que perdimos, y estamos agradecidos por la rápida y heroica acción de los bomberos y socorristas que salvaron vidas. Me dedico a garantizar que las viviendas seguras y estables estén disponibles para las familias en Minnesota”.

“El incendio en Cedar High Apartments fue una pérdida trágica para el complejo Cedar-Riverside. Desde el día en que Minnesota se despertó con la noticia de este terrible incendio, comencé a conectarme con las personas más cercanas al fuego y a buscar medidas para evitar que esas tragedias volvieran a ocurrir”, dijo Smith. “Después de tomarse el tiempo para escuchar a los Minnesotanos, a los defensores y a los miembros de la comunidad, este proyecto de ley llega directamente a la raíz de lo que tenemos que hacer: incentivar a las autoridades de vivienda pública que quieren poder instalar sistemas de aspersores”.

“La tragedia en Minneapolis es otro recordatorio de la necesidad de invertir en vivienda pública y priorizar la salud y la seguridad de los hogares asistidos por HUD”, dijo Sunia Zaterman, Directora Ejecutiva del Consejo de Grandes Autoridades de Vivienda Pública. “Apreciamos la capacidad de respuesta de las senadoras Smith y Klobuchar y su legislación para financiar un nuevo programa de subvenciones que proporciona recursos adicionales a las autoridades de vivienda pública que trabajan para implementar mejoras en la seguridad contra incendios”

“Los sistemas de rociadores de incendios salvan vidas y reducen el riesgo para los bomberos”, declaró Harold A. Schaitberger, Presidente General de la Asociación Internacional de Bomberos. “Es por eso que el IAFF apoya la legislación que establece un programa de subvenciones para financiar la instalación de aspersores contra incendios en viviendas públicas. Elogió el trabajo sobre esta importante cuestión y el compromiso continuo de proteger la seguridad del público y de los bomberos”

“Estoy agradecido por el liderazgo proactivo de las senadoras Smith y Klobuchar por presentar la Ley de Seguridad Contra Incendios de Vivienda Pública. Como presidente de la Asociación Nacional de Aspersores de Incendios, y como ex Jefe de Bomberos y Mariscal de Bomberos del Estado, sé que no hay razón por la que debamos tener residentes en viviendas públicas muriendo en incendios como acabamos de ver trágicamente en Minnesota. No hay razón para que los bomberos de nuestra nación deban arriesgar sus vidas respondiendo a unidades de vivienda multifamiliar que, si se construyen hoy, casi con toda seguridad se requeriría nisdar aspersores contra incendios. Hay una solución simple: necesitamos modernizar estas unidades de vivienda pública con rociadores contra incendios. El proyecto de ley de las senadoras Smith y Klobuchar creará un programa de subvenciones para ayudar a las agencias de vivienda pública a instalar aspersores contra incendios. Esta es una idea directa en la que tenemos que actuar de inmediato”, dijo Shane Ray, presidente de la Asociación Nacional de Aspersores de Incendios

“En nombre de la Coalición Nacional de Vivienda de Bajos Ingresos, aplaudo a los senadores Smith y Klobuchar por introducir esta importante legislación para ayudar a proteger la vida y la seguridad de los residentes de viviendas públicas de los peligros del incendio y la inhalación de humo”, afirmó Diane Yentel, presidenta y CEO de la Coalición Nacional de Vivienda de Bajos Ingresos. “Los residentes de viviendas públicas, incluyendo a los ancianos de bajos ingresos de Estados Unidos, las personas con discapacidades, las familias con niños y otras personas, merecen vivir en hogares seguros, y ya es hora de que el Congreso promulgue este proyecto de ley de sentido común para ayudar a salvar vidas”

“Los aspersores contra incendios son una de las formas más efectivas de minimizar las vidas perdidas y los daños a la propiedad en caso de incendio. Nos complace apoyar la Ley de Seguridad contra Incendios de Vivienda Pública, que ayudaría a aumentar el uso de sistemas de rociadores contra incendios en viviendas públicas. Este proyecto de ley ayudará a garantizar la seguridad de nuestros civiles y socorristas por igual”, dijo Bill Webb, Director Ejecutivo del Instituto de Servicios de Bomberos del Congreso,

https://www.klobuchar.senate.gov/public/index.cfm/2019/12/smith-klobuchar-announce-public-housing-fire-safety-act-following-tragic-fire-in-minneapolis

