Juicio de Yanez: Cómo se desarrollaron las cosas

Por KARE Staff, KARE

Desde el principio quedó claro: el juicio por homicidio del agente policial Jerónimo Yáñez por la muerte del conductor del automovilista Philando Castile sería un asunto contencioso, no sólo con Minnesota, sino con todo el país, con interés e inversión emocional. Los fiscales sostuvieron que Yánez utilizó la fuerza mortal como su primera opción impulsiva, matando a Castile durante una parada de tráfico a pesar de que el motorista le informó que llevaba un arma permitida y no estaba intentando alcanzarla. El equipo de defensa de Yanez, después de intentar que el juicio se moviera desde el condado de Ramsey, cavó y batalló, diciendo a los miembros del jurado que el oficial vio un arma en el bolsillo de Castile y disparó para salvarle la vida. A continuación se presenta un desglose de los principales eventos del ensayo de dos semanas comenzando con el 7 de Junio.

MIÉRCOLES, 7 DE JUNIO: Este día trajo un desfile de testigos expertos al estrado. Jeffrey Noble, experto en el uso de la fuerza reconocido a nivel nacional, dijo a los miembros del jurado: “Es mi opinión que el uso de la fuerza por parte del oficial Yánez fue objetivamente irrazonable, excesivo e inapropiado”. Bajo el interrogatorio, la defensa señaló que la opinión de Noble se basa en el supuesto de que Yáñez no vio una pistola en el coche. Yánez más tarde declaró que lo hizo. Noble, un ex jefe de policía adjunto en California que una vez disparó fatalmente a un ladrón de bancos, también testificó que en su opinión, las órdenes de Yáñez a Castile no estaban claras, y que debería haber ordenado a Castile que se detuviera y pusiera las manos sobre el volante o el tablero . Los abogados defensores preguntaron si un sospechoso afectado por la marihuana podría poner a un oficial en mayor riesgo, pero Noble rechazó la idea de que Castile estaba afectada por esa droga. Dijo que Castile no cometió errores mientras fue seguido por más de una milla por Yanez, y se detuvo inmediatamente cuando Yanez activó su barra de luz. Anteriormente, la científica forense BCA Lindsey Garfield testificó que no había una bala en la cámara de la pistola de 9 mm de Castile, y que el arma no estaba lista para disparar. Los fiscales mostraron las fotos del jurado de los agujeros de bala en el coche de Castile que fueron disparados por Yanez, uno de ellos alojado en la consola central y uno que traspasó el asiento trasero, a sólo 16 pulgadas de donde la hija de 4 años de la novia de Castile , Diamond Reynolds, estaba sentado. En el interrogatorio, el equipo de defensa de Yanez sostuvo que el oficial no sabría que el arma de Castilla no estaba lista para disparar simplemente mirándola durante la corta e intensa confrontación entre los dos. La defensa también mostró las imágenes del jurado de la bandeja de cenizas del coche, que estaba llena de cigarrillos y tabaco suelto. Los abogados de Yanez señalaron blunts, o marihuana-cigarrillos mezclados, hechos tirando tabaco y agregando pote al cigarrillo. Garfield testificó que el BCA no probó el contenido de la bandeja de cenizas por la presencia de marihuana.

JUEVES 8 DE JUNIO: El equipo de defensa de Yanez fue a la ofensiva, construyendo su caso con el testimonio de un testigo experto en el área de uso de la fuerza. El ex oficial de policía Joseph Dutton está convencido de que Yánez vio una pistola antes de disparar a Castile durante la parada del tráfico. Dutton era un oficial de policía durante 31 años y ahora enseña clases sobre el uso de la fuerza. Él dice que revisó videos y reportes policiales y está convencido por Yanez diciendo a los investigadores que vio la mano de Castile formando un agarre en forma de C del tipo que se usaría para agarrar una pistola agarrada gruesa.

Dutton dijo que ese es el tipo de detalle que una persona no inventaría en el aire. Durante el interrogatorio cruzado, los fiscales dijeron que una persona también podría hacer una C-forma con una mano al soltar una hebilla de cinturón de seguridad, pero Dutton desestimó esa idea.

VIERNES 9 DE JUNIO: El oficial Yáñez tomó el puesto en su propia defensa el viernes, sollozando mientras llevaba a los jurados al día que fatalmente disparó a Castile. “Tenía miedo de morir”, dijo en el estrado. “Pensé que iba a morir, mi familia se metió en la cabeza, mi esposa, mi niña”. La voz de Yanez se rompió varias veces mientras relataba la serie de acontecimientos en ese fatídico día, un día en el que dijo que sentía que no tenía otra opción que disparar su arma durante esa parada del tráfico. “Me vi obligado a contratar al señor Castile”, dijo. “No quería disparar al señor Castilla, esas no eran mis intenciones”. Cuando le dijo a Castile que no buscara su arma, Yanez dijo: “Pude ver su mano derecha, estaba en forma de C. Y continuó sacando el arma de fuego”. “Él tenía total desprecio por mis órdenes”, continuó. Durante el interrogatorio cruzado, Yanez fue interrogado por qué no le dijo a los investigadores del BCA una descripción del arma de Castile, pero en su lugar, le dijo a un oficial que lo llevó a casa después. Yanez dijo que no tenía nada que ocultar durante su entrevista con el BCA. Poco después del testimonio de Yanez, la defensa apoyó su caso.

Glenn Hardin, ex supervisor del laboratorio estatal de toxicología de Minnesota, también testificó como testigo de la defensa de Yanez.

Los abogados defensores argumentaron que Castile fue apedreada en el momento del tiroteo, lo que ocurrió en los segundos después de que informó a Yanez que llevaba un arma. Hardin dijo que examinó los informes de autopsia mostrando los niveles de THC en sangre de Castile, la sustancia en la marihuana que da un alto.

El equipo de defensa de Yanez también llamó al jefe de policía de San Antonio, John Mangseth, quien testificó que Yánez era un oficial sólido sin problemas disciplinarios. Durante la interrogación cruzada, los fiscales le preguntaron al jefe sobre el protocolo al jalar a alguien que tiene un arma. Mangseth dijo que pedirle a esa persona que coloque sus manos en el volante es un protocolo, algo que el oficial Yánez no hizo en los momentos antes de que fatalmente matara a Castile.

LUNES, 12 DE JUNIO: El jurado escuchó los argumentos finales y deliberó durante aproximadamente medio día. El fiscal auxiliar del condado de Ramsey, Jeff Paulsen, comenzó describiendo lo que él llamó la decisión impulsiva del oficial Yanez que llevó a la muerte definitiva de Castile – una que él dijo lo hace culpable de negligencia culpable. “El oficial Yánez usó la fuerza mortal como una primera opción en lugar de un último recurso”, dijo al jurado. Paulsen pasó una cantidad considerable de tiempo cuestionando por qué Yánez diría que Castile iba a buscar su arma cuando no tenía sentido que lo hiciera. “No tenía ninguna razón para hacerlo, tenía todas las razones para no hacerlo”, dijo. No tiene sentido. Hay demasiadas dudas sobre si Yanez vio el arma de Castile, dijo Paulsen al jurado. “Tienes que estar seguro antes de disparar, ni siquiera estaba cerca de estar seguro”, dijo. “Todos sabemos que este es un caso triste, pero no es un caso difícil cuando se trata de asignar responsabilidad penal”. El abogado defensor Earl Grey no sacó golpes durante su argumento final, diciendo que los fiscales habían “fracasado miserablemente en probar más allá de una duda razonable”. Grey fue más enfático en su argumento, calificando el caso del estado de “injusto”, especialmente su afirmación de que no hay evidencia de que Castilla estaba sacando su arma del bolsillo derecho. La pistola fue encontrada más tarde en ese bolsillo. “¿Cómo sabía el oficial Yanez que a menos que lo viera, sabía dónde estaba el arma y lo describió.¿Cómo puede el Estado de Minnesota, la fiscalía, ser tan injusto con esa declaración?” -preguntó Grey. Grey le dijo al jurado que “podría razonablemente inferir” que Castile estaba sentado en su coche y fumaba marihuana mientras Diamond Reynolds, su hermana y su hija entraban en Cub Foods antes del tiroteo. Dijo al jurado que “las drogas y las armas no se mezclan”, y que Castile siendo apedreado contribuyó a que no siguiera el mandato del oficial Yánez de no alcanzar el arma. Para terminar, Gray dijo al jurado: “No es tan difícil, piensa en ello, piensa en un oficial en esa posición”. El jurado ha estado deliberando desde las 2 de la madrugada. Lunes.