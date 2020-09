Juan Aguilar, Covid 19

Juan Aguilar “El Trokero” nos cuenta cómo el Covid-19 le cambió la vida.

Juan Aguilar conocido locutor en la comunidad Latina de Minnesota, que ha trabajado en las principales radios latinas, comparte con nosotros la difícil experiencia que tuvo, con el virus del Covid- 19 “NO PODÍA RESPIRAR, NO PODÍA CAMINAR”.

Hola Juan, gracias por aceptar la entrevista.

¿Cuál es tu profesión Juan?

R. Locutor y Programador

¿Cuándo y dónde te contagiaste con el virus?

R. No lo supe con certeza, al principio pensé que había sido por medio de una amiga de mi esposa, pero después se descartó esa posibilidad. Lo que sí considero que es importante recalcar es que yo estaba muy incrédulo y no tome las precauciones necesarias para no contagiarme, creía que todo era una “cortina de humo”

¿Te consideras una persona saludable?

R. Lamentablemente no, descuidó mucho esa parte de mi vida

Sabemos que tu esposa se contagió, alguien más en tu familia?

R. No solo Ella y Yo

¿El virus los afectó igual o tuvieron diferentes síntomas?

R.Los Síntomas fueron muy similares, pero hubo ocasiones en las que me sentí mucho peor.

Cuando empezaste con los síntomas y tenias la sospecha de que podrías ser positivo, ¿tomaste precauciones para no contagiar a nadie más?

R. Si informe a las personas que estaban a mi alrededor apenas tuve la sospecha, incluso en una entreviste que tuve que hacer por mi trabajo le informe a esa persona del riesgo que corría.

¿Cuéntanos de los síntomas más dolorosos o más difíciles que tuviste?.

R. Definitivamente la falta de respiración, pero las altas temperaturas que me hacían delirar fue algo que me dejó muy impactado, al igual que el dolor de huesos y fuertisimos dolores de cabeza. “NO PODÍA RESPIRAR, NO PODÍA CAMINAR”.

5.– ¿Sabes si te quedará algún efecto secundario de esta enfermedad?

R. Baje muchisimo de peso, todavía sigo muy débil, hubieron 2 dias que no pude ni tomar agua, mi cuerpo simplemente no resistía nada en el estómago. Lo que más te cambia es la forma de ver la vida, sobre todo yo que pensé que ya no contaría esta historia.

6.- ¿Qué es lo que harías diferente hoy, para no contagiarte?

R. Cuido mucho mi sistema inmunológico y tomo mucho té caliente y un remedio casero una vez por semana.

7.- Fuiste muy valiente al exponer tu experiencia por las redes sociales, esta exposición te causó algún tipo de problema?

El mensaje era claro, hacer conciencia y creer en este virus que cambió el estilo de vida de esta generación, pero no me generó ningún problema personal o con alguien más. Aunque hay algunas personas que no se informan bien y creen que no debería salir de mi casa hasta que haya una vacuna, yo les digo “¿Tú vas a mantener a mi y a mi familia?” Es importante que sepan que en el hospital te recomiendan un periodo de aislamiento después de tu recuperación, yo agregue 2 semanas más por precaución y claro seguir con las recomendaciones de la máscara y el distanciamiento también siempre.

8.- ¿Estuviste internado en el hospital? Te daban algun medicamente?

R. Fui en varias ocasiones al hospital, la última vez que tuve que ir, pensé que no volvería a casa y se siente muy feo, una vez ahí, acondicionaron una habitación porque no tenían espacio para mi y me dijeron que yo decidiera lo que quería hacer, entonces fue que dije, si no pueden hacer nada por mi aqui, mejor me voy a casa para estar con mi familia.

9- En los índices de personas contagiadas por el Covid-19 vemos que la comunidad latina tiene un alto porcentaje de contagio por que crees?

Porque somos muy querendones y es difícil evitar el contacto físico en nuestra comunidad, también es importantísimo que creamos y tomemos conciencia, como yo que sufrí en carne propia mi incredulidad.

10.- Sé que durante tu enfermedad recibiste muchas muestras de apoyo de parte de la comunidad, podrías contarnos un poco más sobre esa bonita experiencia.

R.A raíz de esas muestras de cariño, fue que me inspiraron a compartir mi experiencia, yo quería que todos supieran lo que yo estaba pasando, es por que asi enfermo, grave el video donde les cuento sobre todo lo que estaba sintiendo, para que vieran que no era broma que vieran lo mal que uno puede sentirse. Con respecto a las muestras de carino y de solidaridad de la comunidad latina, fue muy lindo ver que todos los días me dejaban comida fuera de casa y me sentia muy mal por no poder recibirlos personalmente y agradecerles, me dejaban bandejas de comida, a los restaurantes, amigos y familia !MUCHAS GRACIAS!