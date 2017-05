Jóvenes usan códigos para los textos

¿Qué significan y cuando son alarmantes?

La Prensa de Minnesota

Si su hijo tiene un “Smartphone”, es probable que pasen varias horas al día en el texto y los medios sociales. Si alguna vez mira lo que está haciendo en realidad, probablemente verá muchos “Snapstreaking” inocentes, algunos videos divertidos de Buzzfeed y un montón de cartas y números que parecen una especie de taquigrafía moderna.

Inclusive puede que usted mismo use algunas de estas abreviaciones:

LOL: ( laughing out loud) el equivalente en español seria me muero de risa

GR8 = ( great) excelente

IRL = ( In real life) en la vida real

TYVM = ( Thank You Very Much) muchas gracias

IMHO = ( In My Humble Opinion) en mi humilde opinión

BRB = ( Be Right Back) regreso inmediatamente

J / K = ( Just Kidding) solo bromeo

L8R = ( Later) más tarde

NP = ( NoProblem) no hay problema

WYD = ( What You Doing) ¿qué estás haciendo?

Mientras que la mayoría de estos términos son completamente inocentes, algunos expertos en seguridad infantil advierten que puede haber más de lo que se conoce con códigos de mensajes de texto. Algunos de estos textos podrían ser usados como código de pensamientos suicidas, el acoso, el sexo y las drogas.

“Hoy dia hay mucho en juego que es importante que los padres se informen de las nuevas maneras para salvaguardar a sus adolescentes de los efectos secundarios dañinos de la interacción en línea”, dice Brian Bason, Director Ejecutivo de Bark, una aplicación de seguridad que los padres y los adolescentes descargan para monitorear los sitios y servicios que usan los adolescentes e indican el contexto de las palabras utilizadas en diversas aplicaciones.

La aplicación de seguridad Bark utiliza el aprendizaje automático para ayudar a crear señales de advertencia sobre códigos preocupantes o el lenguaje alarmante.

Según el Instituto Nacional de Salud Mental, el suicidio es la segunda causa principal de muertes en adultos jóvenes y adultos de 15 a 34 años. En los últimos años, el problema del suicidio adolescente ha adquirido una nueva dimensión en parte debido a la proliferación de la tecnología . “Enseñamos a nuestros niños a mirar a ambos lados cuando cruzan la calle, no hablen con extraños, tenemos que hacer lo mismo con los niños con usos digitales”, dice Bason.

Bark analiza unos 10 millones de mensajes adolescentes por mes en 21 plataformas diferentes, incluyendo texto, correo electrónico, Instagram, Snapchat y YouTube. Aquí está la lista más reciente de los términos o códigos que los jóvenes utilizan, según los datos de Bark:

53X = manera sorpresiva de escribir “sexo”

KMS = ( Kill Myself)matarme

LH6 = ( Let’s Have Sex) vamos a tener sexo

KYS = ( Kill Yourself) matarse

MOS = ( Mom over the shoulder) mamá sobre el hombro

POS = ( Parents over the shoulder) padre sobre el hombro

CD9 = código 9, padres alrededor

GNOC = ( Get Naked On Camera) desnudate enfrente de la cámara.

99 = los padres se han ido

WTTP = (Want To Trade Photos? ) ¿quieres intercambiar fotos?

LMIRL = ( Let’s Meet in Real Life) Conozcamonos en la vida real

1174 = ( Meet at party spot) reunámonos en la fiesta

IWSN = ( I want sex now) Quiero tener sexo ahora

CU46 = ( See You for Sex) te veo para el sexo

FWB = ( Friends With Benefits) amigos con beneficios

ADR = ( what’s your address) cuál es su dirección

MPFB = ( My personal f*** buddy) mi amigo personal para tener sexo

PAL = ( Parents are listening) los padres están escuchando

TWD = ( Testing While Driving) mensajes de textomientras conducen

GYPO = ( Get Your Pants Off) quítate los pantalones

Corrí un montón de estos códigos con mi propia hija adolescente, con quien también he probado el servicio de Bark, junto con Netsanity, Net Nanny, TeenSafe, Limitly, y muchas aplicaciones de “seguridad” a lo largo de los años. En su experiencia, los adolescentes usan términos como KMS y KYS principalmente para describir la vergüenza por ejemplo en situaciones como la siguiente: “Acabo de derramar soda en mis pantalones, quiero KMS” - la mayoría del Tiempo es totalmente sarcástico y no algo preocupante.

Un ex científico de datos está de acuerdo. “GNOC fue usado masivamente unas 4.384 veces en los teléfonos Android en los EE.UU. en el 2016″, dice Brandon Wirtz, ahora el CEO de la inteligencia artificial y reconocimiento de servicio de aprendizaje “Recognant”. “En 1.986 de esas veces, la siguiente palabra era” significa “, sugiriendo que la gente tenía curiosidad por la jerga pero no tomaba ninguna acción.

Bask de Bark dice que es por eso que es tan importante agregar contexto y conversación al uso del lenguaje de abreviaciones de los jóvenes. Él dice que espiar las conversaciones de los niños simplemente no funciona, pero una mezcla de educación, comunicación y herramientas modernas, a menudo puede. “Sin embargo, no sólo estamos señalando el código de mensajes de texto conocido, sino que estamos utilizando palabras clave, datos científicos y aprendizaje automático. Si detecta posibles problemas, la aplicación envía una alerta a su teléfono por correo electrónico o texto y, a continuación, ofrece soluciones para ayudar con los problemas presentados “.

Si usted planea supervisar a sus niños o quiere ayudar a descifrar los últimos códigos de texto, el sitio web en línea Netlingo es un gran recurso. Incluso alberga una lista de curado de “las 50 principales siglas que los padres necesitan saber”.