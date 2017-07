Jóvenes se movilizan contra las armas nucleares

Por Centro De Noticias (ONU)

Un grupo de 100 jóvenes de 54 países participan de la Conferencia sobre Ciencias y Tecnologías para el monitoreo de pruebas nucleares que se celebra esta semana en Viena, en Austria.

Ellos son esenciales para movilizar apoyo al Tratado de la ONU de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares (CTBT) y atraer la ratificación de los países restantes de modo a facilitar su entrada en vigor.

Así lo consideró el secretario ejecutivo de la Comisión Preparatoria de este Tratado (CTBTO), Lassina Zerbo, en una entrevista con Noticias ONU en el marco de la apertura de la Conferencia 2017 de Ciencias y Tecnologías.

El encuentro aglutina a científicos de todo el mundo y autoridades en la materia para compartir información sobre tecnologías de avanzada en el monitoreo de ensayos nucleares.

“Este año hemos invitado a un grupo de jóvenes provenientes de 54 países. Casi todos ellos vienen de diferentes ámbitos, del de las ciencias y del diseño de políticas públicas”, explico Zerbo.

“Lo que pretendemos es hacer un nexo entre ciencia y política para facilitar la entrada en vigor del Tratado. Ayudar a los que hacen las políticas públicas a entender la ciencia detrás del Tratado y a los científicos a comprender cómo las tecnologías que están desarrollando se utilizan para cumplir con lo que estipula el Tratado”, dijo el secretario ejecutivo de CTBTO.

De este modo, “los jóvenes son clave para difundir el mensaje y llegar hasta quienes necesitan comprenderlo”, utilizando por ejemplo las herramientas que tienen a su alcance como las redes sociales, puntualizó Lassina Zerbo.

El Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares se abrió a la firma hace 21 años. Prohíbe esas explosiones en todas partes, tanto en el aire, como en el agua o bajo tierra. Esto impide que los países adquieran esa tecnología o que las prueben para hacerlas más poderosas.

No obstante, aún no ha entrado en vigor porque hay países con poder nuclear que no han ratificado este instrumento.

“Tenemos 183 países que han firmado el Tratado y 166 que lo han ratificado. Así que estamos hablando de más del 90% del mundo que dice no y nunca a las pruebas nucleares. ¿Por qué todavía no ha entrado en vigor? Hay ocho países que no lo han ratificación y eso está frenando su entrada en vigor”.

Estos son, Estados Unidos, China, Irán, Israel, Egipto, India, Pakistán y Corea del Norte.

“Tenemos jóvenes presentes de siete de los ocho países faltantes, excepto Corea del Norte. Estamos tratando de desarrollar capacidad en los jóvenes, de educarlos y que comprendan bien el Tratado para que puedan ayudar a hacer la diferencia en sus respectivos países”, indicó el alto funcionario.

La Comisión Preparatoria, con sede en Viena, puso en marcha un sistema internacional de monitoreo y mecanismos de verificación para cumplir con los objetivos del Tratado de Phobici’on de pruebas nucleares.

Por esa razón, es tan importante mantenerse al tanto de los avances tecnológicos, señaló Lassina Zerbo, para asegurar que la vigilancia de esas pruebas sea eficaz.

“Actualmente tenemos el 90% del sistema de monitoreo en funcionamiento, vigilando el planeta, los océanos y el aire en busca de un estornudo o de cualquier evento que pudiera potencialmente ser una explosión nuclear”, detalló Zerbo.

Con este sistema es muy improbable que una prueba nuclear pueda realizarse sin ser detectada, afirmó el alto funcionario.