“Jerónimo”, un documental sobre la diáspora coreana en Cuba

Festival de cine Cubano de Minnesota #11

“La raíz de la diáspora es el dolor; el dolor de tener que dejar tu patria”.

Esta declaración, hecha en la mitad de la película, es la tesis central de “Jerónimo”, un documental sobre los coreanos en Cuba. Un tema que apasionó al abogado coreano estadounidense Joseph Juhn; la película surgió por casualidad. Cuando visitó La Habana en 2015, Juhn conoció a Patricia, que resultó ser una cubana coreana de tercera generación. Ella le presentó al resto de la pequeña comunidad coreana de la isla, así como a la historia de su padre, Jerónimo Lim. Esto finalmente inspiró a Juhn a regresar y hacer una película sobre este hombre.

De origen étnico coreano de la pequeña ciudad de Matanzas, Jerónimo Lim fue compañero de clase de Fidel Castro, luchó en la revolución e incluso trabajó en el servicio de inteligencia. Luego, después de redescubrir su identidad coreana después de una visita oficial a Seúl, dedicó el resto de su vida a construir una comunidad coreana en Cuba. Los detalles de su vida y legado son, técnicamente, de lo que trata el documental. Sin embargo, en realidad, “Jerónimo” es un conducto a través del cual Juhn examina la diáspora coreana en Cuba, así como la diáspora en general.

“No sabía lo que iba a hacer y debido a que no provengo de una experiencia profesional en cine, simplemente seguí filmando durante los próximos dos años y pidiendo fondos y donaciones. Tenía una vaga idea de a qué dirección quería llevar esto, que era hablar sobre la diáspora”.

No tenía idea de dónde terminaría la película y, sin embargo, sabía que tenía que hacerlo. Su investigación, no solo sobre la vida de Jerónimo Lim, sino sobre cómo fueron tratados todos los coreanos en Cuba, lo convenció de que esta era una historia que necesitaba ser sacada del Caribe. Para usar sus propias palabras, “… necesitaba ser compartida con otros coreanos”. Así que regresó a Cuba tres veces, soportó el calor sofocante y filmó las imágenes y las entrevistas. Sin embargo, persistió porque quería hablar de la diáspora; un tema grande, complicado y multifacético, que varía según la ubicación y el período de tiempo.

Si bien esta película se enfoca en los coreanos en Cuba y explora las condiciones específicas bajo las cuales llegaron al Caribe, se las arregla para tocar temas más grandes con los que cualquier persona puede identificarse. Esa declaración sobre la raíz de que la diáspora es dolor es en realidad solo la mitad de lo que dice la persona entrevistada en la película. La segunda y más significativa mitad de la declaración es: “Pero la consecuencia es que el resultado de ese dolor es la innovación”.

Según el documental, Jerónimo Lim pasó la primera mitad de su vida deseando nada más que ser cubano. No asistió a clases de idioma coreano, evitó en gran medida los eventos culturales coreanos, y cuando ocurrió la revolución y se formó un nuevo gobierno revolucionario, se unió a él con entusiasmo. Como el mismo Juhn lo expresa de manera tan elocuente: “Bajo el comunismo, ciertos grupos étnicos, ciertos grupos culturales, ya no tenía posiciones superiores sobre los demás. Todos eran camaradas”. Ya no tenía que ser coreano. Podría ser completamente cubano.

Y, sin embargo, después de visitar Seúl, encontró una nueva apreciación por sus orígenes y una nueva comprensión de que no tenía que elegir un bando. Podría ser coreano y cubano. Sus esfuerzos por crear un monumento coreano en Manatí resaltan este hecho. El monumento celebró el coraje de aquellos coreanos que vinieron de lejos, al tiempo que reconoció su lugar en la historia cubana. En resumen, Jerónimo sintió dolor. Pero ese dolor lo obligó a ser innovador. Creo que este es un mensaje completamente inspirador, que, según Juhn, es precisamente la intención de la película.

“Jeronimo” se presentará el jueves, 5 de de marzo, a las 7:00 pm en Saint Anthony Main Theatre, 115 Main Street, Minneapolis. El director Joseph Juhn estará presente para la exhibición de su película

El 11º Festival de Cine Cubano de Minnesota es organizado por el Minnesota Cuba Committee, con la colaboración del MSP Film Society, y el ICAIC (Instituto de Cine Cubano)

Más información sobre otras películas y horarios específicos por día estará disponible en www.mspfilm.org o www.minnesotacubacommittee.org , www.facebook.com/MNCubanFilmFestival/