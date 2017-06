Jeff Sessions: Rusia demanda colusión “detestable mentira”

Por CNN

El secretario de Justicia Jeff Sessions enfureció a los senadores demócratas el martes por frustrar repetidamente sus esfuerzos para arrojar luz sobre el despido de James Comey, mientras lanzaba insinuaciones secretas y filtraba su propia conducta. En una ardiente audiencia del comité de inteligencia del Senado, Sessions alzó la voz con indignación mientras rechazaba las afirmaciones de que había estado en connivencia con funcionarios rusos durante las elecciones de 2016 como una “mentira espantosa y detestable”. Él rechazó repetidamente entrar en sus conversaciones confidenciales con el presidente Donald Trump – los demócratas frustrantes que lo acusaron de “stonewalling” para proteger la administración. Utilizando todas las habilidades de filibustering y diversión que aprendió en años como senador de Alabama, el Procurador General parecía escapar de la audiencia sin grandes daños políticos. También ofreció resistencia que puede dar un impulso a una Casa Blanca que está cansada de la crisis y que ha sido incapaz de ignorar la oscura nube sobre la investigación de Rusia. Las sesiones pidieron a sus antiguos colegas del Senado que lo creyeran cuando dijo que no celebró una reunión no revelada con el embajador ruso Sergey Kislyak en un discurso del entonces candidato Trump en el Mayflower Hotel en Washington el año pasado. Dijo que no recordaba si tuvo una interacción informal con los rusos en el evento. Sessions defendio su decisión de participar en el despido del ex director del FBI, Comey, a pesar de que se había recusado a sí mismo del asunto ruso y Trump más tarde dijo que la sonda estaba en su mente cuando empujó al jefe del FBI por la borda. “Me rehusé de cualquier investigación sobre la campaña para la presidencia, pero no me rehusé a defender mi honor contra acusaciones falsas y falsas”, dijo.

Pero el fiscal general dejó a los senadores demócratas profundamente frustrados cuando rechazó entrar en las razones del despido de Comey y no dijo si el presidente le ordenó salir de la Oficina Oval para que pudiera hablar en privado con Comey el 14 de febrero, en un encuentro el El ex director del FBI dijo que incluyó una solicitud para que se tranquilice con el ex asesor de seguridad nacional Michael Flynn. Cuando el Senador Angus King le preguntó si el Presidente invocaba el privilegio ejecutivo para evitar su testimonio, las Sessions respondio: “Estoy protegiendo el derecho del Presidente a afirmarlo si lo desea, y puede haber otros privilegios que podrían aplicarse en esta circunstancia.” Trump observó a Sessions testifico a bordo de Air Force One durante unos 90 minutos de vuelo a Milwaukee, dijo un asistente a CNN. Después de la audiencia, el representante Adam Schiff, el principal demócrata en el comité de inteligencia de la Cámara, sugirió a Wolf Blitzer de CNN que el Congreso podría estar preparado para celebrar a Sessions en desacato al Congreso en un esfuerzo por obligarlo a testificar con más detalle. Las respuestas de Sessions provocaron una explosión por el Senador Ron Wyden de Oregon. “Creo que el pueblo estadounidense lo ha tenido con los obstáculos”, dijo Wyden. Sessions responde: “No estoy obstaculizando, estoy siguiendo políticas históricas del Departamento de Justicia, no entras en ninguna reunión de comité y revelo comunicaciones confidenciales con el presidente de Estados Unidos”. Cuando Wyden lo acusó de no responder a las preguntas sobre la observación de Comey de que su comportamiento después de recusarse a sí mismo de la sonda de Rusia era “problemática”, Sessions se rió y luego lanzó en su defensa más teatral de sus acciones. “Esta es una insinuación secreta que se filtra sobre mí, y no me gusta”, dijo Sessions, alzando la voz. Otros Demócratas también perdieron su paciencia con Sessions. “Usted no está respondiendo preguntas, está impidiendo esta investigación”, dijo el senador de Nuevo México Martin Heinrich. Y la senadora de California Dianne Feinstein parecía desconcertada por el razonamiento de Sessions por no proporcionar más detalles. Sessions dijo que no estaba seguro de lo que estaba “explícitamente” en la mente de Trump cuando decidió despedir a Comey. Pero dijo que no podía decir si había discutido el manejo de la investigación del FBI por parte de Comey sobre el principio de que sus conversaciones con el Presidente deberían mantenerse confidenciales. Feinstein le preguntó: -¿Cómo ve eso? ¿Por qué no discutió las razones? Mientras tanto, el senador Kamala Harris, de California, recibió un reproche del presidente del comité, Burr, después de interrumpir a Sessions mientras trataba de responder, y el Fiscal General jugó el intercambio por todo lo que valía la pena.

“No soy capaz de correr tan rápido, me pone nervioso”, dijo Sessions. La determinación de Sessions para montar una refutación vigorosa, después de que el testimonio de Comey ante el comité la semana pasada planteara preguntas sobre la conducta del gobierno, estaba claro desde el momento en que comenzó su declaración de apertura. Dijo que no recordaba una tercera reunión con el embajador de Rusia en Estados Unidos, Sergey Kislyak, en el hotel Mayflower de Washington, a pesar de los informes de que el FBI había estado investigando si tal contacto tuvo lugar. “No tuve reuniones privadas ni recordar ninguna conversación privada con ningún funcionario ruso en el Hotel Mayflower”, le dijo Sessions al Comité de Inteligencia del Senado. Sessions también sostuvo que su rechazo de la investigación de Rusia no significó que él debería ser excluido de sus deberes de la supervisión sobre el FBI, después de demandas por Democrats que él no debió haber desempeñado un papel en el fuego de Comey. “Me rehuí de cualquier investigación sobre las campañas para el presidente, pero no me rehusé a defender mi honor contra acusaciones falsas y falsas”, dijo Sessions. “En todo momento a lo largo de la campaña, el proceso de confirmación, y desde que se convirtió en procurador general, me he dedicado a los más altos estándares”. Sessions confirmo que él había salido de Comey por su cuenta con Trump en la Oficina Oval solo el 14 de febrero, aunque se negó a decir si el Presidente le ordenó hacerlo, citando la necesidad de mantener sus conversaciones con él en privado. También confirmó el testimonio de Comey de que el ex jefe del FBI le dijo más tarde que estaba preocupado por la reunión, pero dijo que no dijo que algo impropio ocurrió. Sessions también testifico que él nunca había tenido reuniones con funcionarios de Rusia o en cualquier otro lugar sobre la interferencia en las elecciones estadounidenses. “Además, no tengo conocimiento de ninguna de esas conversaciones por parte de nadie conectado a la campaña Trump”, dijo Sessions. “La sugerencia de que yo participé en cualquier colusión o que yo era consciente de cualquier colusión con el gobierno ruso para lastimar a este país, que he servido con honor durante 35 años, o socavar la integridad de nuestro proceso democrático, es una Mentira detestable “. Sessions dijo que tenía confianza en el abogado especial Robert Mueller, y dijo que su recusación de la sonda rusa le impediría tomar parte en cualquier esfuerzo hipotético para eliminarlo. Un amigo de Trump dijo el lunes que el presidente estaba considerando tomar tal paso.