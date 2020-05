Interland el juego en Línea Gratuito para Ayudar a los Niños a Navegar el Internet de Manera Segura

Por: María Fernanda Trochimezuk

Las familias en los Estados Unidos se están enfrentado a desafíos con la seguridad en línea, a medida que los chicos pasan más tiempo en línea y con sus dispositivos digitales. Para abordar la necesidad creciente de recursos aptos para la seguridad en línea, el programa de Google Be Internet Awesome le ofrece a la comunidad latina los recursos necesarios en español para que puedan hablar con los chicos en familia dentro del hogar sobre seguridad y ciudadanía digital, a través de Interland.

Interland es un juego en línea para niños gratuito, diseñado para ayudar a los niños a aprender cinco lecciones básicas por medio de cuatro diferentes minijuegos, o “mundos”. Aquí se invita a los niños a jugar de una manera genial en Internet, con la misión de rechazar infiltradores, hundir estafadores cibernéticos, anticiparse a los acosadores cibernéticos, ser más listo que los que comparten demasiado, y convertirse en un explorador seguro y confiado del mundo en línea.

Los cuatro mundos y sus objetivos de aprendizaje clave son:

La Realidad del Río

No caigas en trampas. El río que corre a través de Interland lleva consigo realidades y ficciones. Pero las cosas no son siempre como parecen. Para atravesar los caudales del río, tienes que usar tu mejor juicio y no caer en trucos que usan los estafadores cibernéticos que andan merodeando estas aguas. Los objetivos de aprendizaje incluyen:

Entender que no todo lo que se ve en línea es verdad.

Reconocer las señas de una estafa.

Entender los fraudes electrónicos y saber cómo reportarlos.

La Montaña Consciente

Comparte con Cuidado. El pueblo montañoso de Interland es un lugar donde todo el mundo se mezcla y sus caminos se cruzan. Por eso tienes que ser muy cauteloso acerca de lo que compartes y con quién… la información viaja a velocidad de la luz, y existe algún internauta que tu conoces, que comparte demasiado. Los objetivos de aprendizaje incluyen:

Ser consciente de lo que se comparte y con quién.

Entender las consecuencias de compartir algo.

Entender que cierta información es especialmente sensitiva.

El Reino Amable

Ser amable es genial. Los sentimientos de toda clase son contagiosos, para bien o para mal. En la esquina más soleada del pueblo, acosadores cibernéticos andan desenfrenados derramando negatividad por todos lados. Bloquea y reporta a los acosadores para evitar que tomen control, y sé amable con los otros internautas para restaurar la naturaleza pacífica de este mundo. Los objetivos de aprendizaje incluyen:

La red amplifica la amabilidad y la negatividad.

No tolerar el acoso y hablar al respecto.

Bloquear y reportar comportamientos mal intencionados.

La Torre del Tesoro

Protege tus secretos. ¡Auxilio! La torre está sin llave, dejando así lo valioso de los internautas, como la información personal y contraseñas, bajo alto riesgo. Adelántate a los infiltradores y crea contraseñas intocables en cada paso del camino… para así, asegurar tus secretos de una vez por todas. Los objetivos de aprendizaje incluyen:

Tomar la responsabilidad de proteger tus cosas.

Como crear contraseñas más fuertes.

Una buena contraseña debería ser memorable.

Sé genial en Internet Interland URL: g.co/sejaincrivelnainternet

Be Internet Awesome URL: g.co/BeInternetAwesome

Interland URL: g.co/Interland

Sé genial en Internet URL: g.co/segenialeninternet