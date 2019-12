Opinión Por: Marcos Davila

Sin faltar al principio de no intervención y en pleno respeto a la autodeterminación y la soberanía de las naciones, lo que edifiquemos será inspiración para otros pueblos». Andrés Manuel López Obrador (AMLO)

A un año de que diera inició la Cuarta Transformación de México, ya se han hecho muchísimas cosas que nunca nadie había hecho antes:

Se ha erradicado casi al 100% el “huachicol” (robo masivo de gasolina); AMLO se redujo su sueldo para poner el ejemplo a otros trabajadores públicos de “alto nivel”; se está destinando, en buena medida, apoyo a adultos mayores; se están dando becas para niños y jóvenes, becas y capacitación pagada para los mal llamados “ninis”; se están destinando apoyos a productores agrícolas; se ha trazado la meta de que de aquí al 2024 todos tengan acceso a salud; se logró convencer al Banco Santander para que ya no cobre “comisiones” por el envío de remesas de migrantes mexicanos de Estados Unidos a México…

Hoy les extraña sobremanera a los “neoporfiritos” que, después de muchos años, haya un gobernante cuya prioridad no es enriquecerse a sí mismo, a amigos, o a familiares, usando el poder público, sino servir a los demás, como debe ser, como debió siempre ser. Eso es algo que no pueden entender. Y cómo no van a patalear los malacostumbrados si AMLO, sinónimo de rectitud, transparencia y nacionalismo, les está dando golpes un día sí y el otro también.

AMLO, elegido por el pueblo mexicano para el periodo 2018-2024, representa un peligro para el conservadurismo, ya que es un líder que ha logrado despertar el instinto de luchadores sociales en millones de mexicanos que antes no tenían esa cualidad de preocuparse por otros mexicanos, o de quitarse el miedo de opinar sobre temas que son de interés para todos y para todas.

Con AMLO le ha llegado su turno a la mayoría de mexicanos. Este periodo se sentirá como si hubiesen sido doce años; a este paso, los seis años de mandato presidencial serán más que suficientes como para concientizar a unos cuantos millones de mexicanos más. México, ahora sí, va por buen camino.

A tan solo un año de gobierno, varios pueblos hermanos ya ven en la Cuarta Transformación una fuente de inspiración.