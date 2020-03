“Infierno para las mujeres”: En México, las mujeres hacen huelga, marchan contra los asesinatos de género, los abusos sexuales

“Estamos en peligro y tenemos que hacer algo por nuestra seguridad y nuestras vidas”, dijo una mujer que se quedó en casa del trabajo como parte del “Día sin Mujer” del lunes.

Ciudad de México – Carolina Pérez, 17, recientemente corrió por su vida.

La estudiante de secundaria que vive en Naucalpan, al noroeste de la Ciudad de México, estaba caminando cuando dos hombres comenzaron a perseguirla. Corrió desesperadamente y pudo alcanzar la seguridad de su casa.

“No soy libre y no soy feliz y no estoy segura en las calles”, dijo Pérez a NBC News. Ella fue una de las 80.000 mujeres que marcharon en la capital del país el domingo, Día Internacional de la Mujer, en contra de la ola de femicidios y violencia de género que ha sacudido al país.

Recientemente, dos casos han atraído la atención internacional: Una joven, Ingrid Escamilla, fue asesinada, destripada y despellejada por su novio y las imágenes de su cuerpo fueron salpicadas en la portada de un periódico sensacionalista. Fátima Aldrighett, de 7 años, fue secuestrada mientras esperaba que su madre la recogiera después de la escuela; su cuerpo fue encontrado días después con signos de tortura.

El lunes, las mujeres llevaron las protestas un paso más allá, quedándose en casa y no yendo al trabajo o a la escuela como parte del “Día sin Mujeres”.

Lourdes Quiroga, de 55 años, es una psicoanalista que vive con su familia en la Colonia Roma de la Ciudad de México. Dice que atiende diariamente a pacientes mujeres que sufren abusos violentos perpetrados por hombres.

“Estamos en peligro y tenemos que hacer algo por nuestra seguridad y nuestras vidas”, dijo.

Alrededor de 10 mujeres al día son asesinadas

Alrededor de 3.825 mujeres murieron en México en 2019 como resultado de un incidente violento – unas 10 mujeres al día – según las cifras reportadas por The Associated Press. La cifra fue un 7 por ciento más alta que en 2018, según los datos.

“En México es como si estuviéramos en estado de guerra, estamos en una crisis humanitaria por la cantidad de mujeres que han desaparecido o han sido asesinadas”, dijo a AP María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Nacional Ciudadano del Femicidio.

Verónica Hernández, de 60 años, profesora universitaria de estudios indígenas, describió la situación como “un infierno para las mujeres”.

“Hay tantas mujeres que están desapareciendo de las calles, estoy muy enojada por lo que está pasando, porque no vemos acciones, no vemos decisiones para solucionar el problema de raíz”, dijo Hernández.

“¿Tengo confianza en la policía?” Hernández se detuvo a reír. “No… porque son parte del problema, que es estructural.”

Karla, de 22 años, es estudiante universitaria y profesora de inglés. “No hacen nada”, dijo sobre la policía. “Sólo te piden tus datos y eso es todo.”

Karla se siente culpable de no estar en la clase el lunes por participar en el Día sin Mujeres, pero dice que una experiencia personal recientemente dejó su confianza y autoestima destrozadas.

Durante una reciente visita a sus familiares, fue a dar las gracias a su tío antes de irse, cuando él la agarró y la besó con fuerza en la boca. Dijo que retrocedió en shock y horror.

“Me agarró la cara y me besó. En realidad, tengo una novia y lo primero que pensé fue en ella, y luego pensé: “¿Qué voy a hacer? Lo siguiente que pensé fue que me estoy metiendo en muchos problemas. ¡No él, sino yo!” dijo ella. “Tenía tantas ganas de llorar, pero tuve que contener mis lágrimas, porque estaba a punto de ir a la escuela y tengo que concentrarme allí”.

“Ahora me mira, pero no dice nada. No quiero estar cerca de él ni siquiera mirarlo, porque me siento muy incómoda y quiero llorar cada vez que lo veo”, dijo.

‘Algunos hombres piensan que son más que nosotros’.

“El machismo es un problema muy grande en México y en el mundo porque algunos hombres piensan que son más que nosotros y usan su poder para acabar con nuestras vidas”, dijo Quiroga. “No importa si es una palabra o algún tipo de ofensa, casi todo el mundo ha tenido un ataque de algún hombre en algún momento de nuestras vidas.”

El lunes, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dijo que la huelga de un día de las mujeres no tendría “un gran impacto” en la economía. Ha sido duramente criticado por su respuesta a las recientes protestas, incluyendo su comentario de que los rivales conservadores están detrás de las protestas.

Ayer, los manifestantes lanzaron cocteles molotov en el palacio y las pancartas lo llamaron misógino.

Héctor Camberos, de 25 años, un estudiante universitario de Atizapán participó en el mitin de mujeres el domingo.

“Esta marcha transmite un mensaje muy importante de que las mujeres tienen voz y necesitan expresarse. Creo que también hay un elemento de pura desesperación; la mayoría de estas mujeres han perdido a muchas personas en su vida”, dijo. “La situación en México es realmente terrible. No hay capacidad para sentirse seguro, ya sea hombre o mujer”.