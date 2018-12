Ilhan Omar se une a trabajadores musulmanes de Amazon Protestan no tener suficiente tiempo para orar

Por Equipo DML

Khadra Ibrahin, una madre soltera de 28 años e inmigrante somalí que vive en Minneapolis, ha estado trabajando en el centro de cumplimiento de Shakopee de Amazon durante dos años.

Como practicante musulmana, Ibrahin trata de orar cinco veces al día. Pero como Amazon tiene a los empleados del almacén trabajando en una estricta cuota de empaque por hora, ella dice que no puede tomar un descanso de oración. Se le presiona a los asociados para que llenen la cuota y el número de la cuota aumenta y disminuye según la demanda de la temporada. La cuota actual de empaque del almacén es de 240 cajas por hora, dice Ibrahin, pero llegó a 400. Los asociados son penalizados si se quedan cortos de la cuota asignada; los gerentes les llaman la atención si se demoran mucho, y puede resultar en que sean despedidos.

Ibrahin dice que la mayoría de los 3,000 trabajadores en el almacén del área de Minneapolis son parte de la comunidad de inmigrantes del este de África (Amazon dice que son el 30 por ciento). El viernes, ella se unió a muchos de estos empleados de Amazon, con la comunidad, políticos locales de Minnesota, y la representante electa Ilhan Omar, quien es la primera estadounidense somalí electa al Congreso. Se unieron fuera del almacén en protesta por las condiciones de trabajo de Amazon. La prensa local contó a alrededor de 100 personas que participaron en la protesta.

La nueva congresista demócrata musulmana, Ilhan Omar, refugiada somalí, se unió a los empleados de Amazon que protestaban el viernes.

Omar señaló que los trabajadores estaban enviando paquetes para que las personas pudieran celebrar sus vacaciones y dijo que las personas que reciben esos regalos “necesitan saber que todos los trabajadores aquí no están del todo contentos. Su dignidad no se está elevando “, dijo, y agregó:” Por el trabajo honesto que realizan, eso no se respeta… y cuando trabajamos, esperamos que haya dignidad, respeto y una justa compensación. Esperamos estándares de trabajo, donde las personas sienten que están llegando a un lugar de trabajo donde no solo están felices, sino que también cumplen su misión “.

