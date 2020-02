Hoy y siempre, primero los pobres

Opinión Por: Marcos Dávila

Muchas veces, quienes escriben la historia mexicana son historiadores conservadores que, entre otras cosas, sostendrán que de la mal llamada conquista “no hay nada que revisar”, que “no hay que mirar hacia atrás”, que “no hay que estancarnos en el pasado” … Y, como si eso justificara el genocidio, repetirán que los antiguos mexicanos “no eran unos santos”.

La ‘conquista’ de México, sinónimo de genocidio y corrupción, no sólo dejó como enseñanza a los mexicanos las malas mañas, sino que también ésta fue la fundadora del conservadurismo antimexicano. Y cómo no iban a ser un mal ejemplo los invasores españoles si eran movidos, principalmente, por la necesidad de apoderarse a toda costa de lo ajeno. Y cómo no iban a ser un mal ejemplo si desde su llegada masacraron a los mexicanos intentando desaparecerlos de la faz de la tierra.

La victoria de los españoles sobre los primeros mexicanos, sirvió para empequeñecer y estancar el destino de México. Los invasores, hoy disfrazados de ‘mexicanos’, se siguen creyendo los amos y señores de México, y el proceso de conquista ha seguido su marcha. El conservadurismo se ha esmerado en que México sea una simple colonia al servicio del mejor postor.

Pero, cuidado con que el mexicano se vaya dando cuenta de que mucho de lo que le ha contado la historia son mentiras para mantenerlo dormido. Cuidado con que al mexicano se le den razones para levantarse y echar a andar el renacimiento de su propio mundo, enterrado por los españoles. Cuidado con que el mexicano se dé cuenta de la mentira histórica de que los indígenas son una raza “inferior”.

No es por nada que los conservadores estén tan inquietos. Hoy, la Cuarta Transformación es una oportunidad para reactivar al México original. Porque para restaurar el rumbo de México es indispensable derrotar al conservadurismo y, con ello, ponerle un alto definitivo al continuo proyecto antimexicano iniciado en 1521.

Rumbo a un México con autenticidad e identidad, hoy y siempre, primero los mexicanos, primero los pobres, primero los indígenas.