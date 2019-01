¿Hay seguridad en nuestras escuelas?

Por Los Teddies de Roosevelt High School, Hailey Gill, José Cilia, Yulisa Cardoso, Maya Reichert, Jennifer Canar y Profesora E. Lerma

¿Son seguras las escuelas a las que asisten tus hijos/hijas? Muchas veces los padres tienen duda sobre la escuela a la cual quieren que sus hijos estudien. Hay algunas veces que tienen bastante inseguridad, razón por la cual no quieren que asistan a alguna escuela en particular. Muchas veces esas inseguridades son porque han escuchado y visto noticias sobre los tiroteos que hay en las escuelas. En este artículo nos enfocaremos en hablarles sobre este tema, ¿Qué tan seguras son las escuelas?

Es de suma importancia para los padres tener la tranquilidad de que sus hijos están seguros cuando están en la escuela. La siguientes son algunas de las preguntas que los padres podrían tener sobre la seguridad en la escuela: ¿Cómo se implementan los simulacros de emergencia?

¿Con qué planes de acción cuentan para resguardar a los niños? ¿Cómo debo responder a las preguntas de mi niño o controlar su ansiedad acerca de la seguridad en la escuela?​

Aunque la seguridad en la escuela es un término que se aplica de diversas formas en cada escuela, la información en este artículo puede ayudar a los padres a estar enterados sobre los planes de acción de seguridad que tienen las escuelas en todo el país para mantenerse seguros y estar mejor preparados en caso de una emergencia.

¿Cuál es el plan?-Todas las escuelas deben tener preparado un plan de operaciones de emergencia que sea organizado y sistemático para reducir riesgos o para prevenir, estar preparados, responder y recuperarse de una situación de crisis. Los tipos de crisis pueden variar desde una muerte o un accidente que afecte a algunos miembros de la comunidad escolar a una crisis por desastre natural que afecta a muchos individuos en la escuela y de la comunidad. Muchos distritos escolares tienen un coordinador o un director de seguridad, o han asignado este papel a uno de los administradores del distrito. El profesorado y el personal de la escuela están entrenados para determinar la seriedad del incidente y responder de acuerdo con el plan de procedimiento y las pautas establecidas.

Pero, ¿qué deben hacer los padres?-¡Aunque el personal de la escuela ha sido entrenado y continúa recibiendo indicaciones sobre cómo ayudar a los estudiantes de la mejor forma posible, la mejor persona para abogar por su niño sigue siendo USTED! Pregúntele al profesor de su niño acerca de los planes que la escuela tiene establecidos en casos de emergencia, tales como planes para incendios, tormentas de nieve, amenazas de bomba y de invasores armados. Usted puede también preguntar cuántas veces los funcionarios de la escuela y los expertos de seguridad se reúnen para discutir los procedimientos de seguridad. Mientras que algunas escuelas pueden vacilar en comunicar todos los componentes de sus planes o estrategias, asegúrese de tener la información que esté disponible. Siempre es bueno saber sobre la escuela en la cual tu hijo/hija va a estudiar, es muy bueno querer involucrarse en las actividades que haya en la escuela. Casos y estadísticas de tiroteos en las escuelas en los últimos años 2017-2018.

En los últimos dos años ha habido muchos tiroteos. En el año 2017 hubo 65 tiroteos escolares, y en el año 2018 hubo 15 tiroteos escolares. El tiroteo más grande en el año 2018 fue en Parkland, Florida en la escuela Stoneman Douglas. El tirador era un ex alumno de esa escuela. Hubo 17 estudiantes y maestros que murieron en este tiroteo y 17 heridos. En el 2017, el tiroteo más grande en los Estados Unidos fue en Rancho Tehama Reserve, California. El tiroteo fue en la escuela Rancho Tehama Elementary school. La secretaria de la escuela escuchó unos tiroteos afuera de la escuela y ordenó que fueran en código rojo inmediatamente. Por desgracia el que estaba tiroteando la escuela hirió a un estudiante y anteriormente tiroteo a 5 adultos. El resultado fue fatal, hubo 6 muertos y 18 heridos.

La escuela Roosevelt High School cuenta con un buen sistema de seguridad. La escuela hace todo lo posible para que los estudiantes se sientan seguros y que no haya ningún problema. Antes de entrar a la escuela en la mañana, los estudiantes deben de enseñar su identificación. Si no la traen consigo deberán dar su número de identificación para estar seguros que son estudiantes de la escuela. En la hora del almuerzo siempre hay supervisores caminando alrededor del lugar para asegurarse que todo esté bien y que no haya peleas o algún otro problema. Una integrante de nuestro grupo decidió dar su opinión sobre este tema, y esto fue lo que ella dijo “No todo el tiempo la escuela es responsable por la seguridad, no es como que un profesor va a estar caminando con cada uno de los estudiantes, hay veces que los estudiantes tenemos que ser responsables por nuestra manera de ser y nuestra manera de hablarle a los demás. Cada quien tiene que hacerse cargo de sí mismo y hay que respetarnos los unos a los otros para que no tengamos problemas ni se empiecen peleas. Cada quien es responsable de cómo actúa, habla y debe de respetar a los demás” .

Algunas sugerencias para mejorar el sistema:

Tener leyes más estrictas sobre el uso de armas de fuego.

Contratar más personal que supervise los corredores.

Si nota que un estudiante es una amenaza para los demás o que actúa de manera violenta, hay maneras de comunicarse y ayudarlos.

Tener consejería y terapeutas disponibles en las escuelas.

Las escuelas más pobres deben obtener dinero del gobierno para así mejorar su seguridad.

Aumentar la edad que tienes que tener para comprar un arma.

Implementar detectores de metales en la entrada de las escuelas.

Espero les guste nuestro artículo. Cualquier comentario dirigirlo a escriboroosevelt2018@gmail.com