Hablar con los niños sobre el racismo: “Veo estas conversaciones como algo protector”

Por: Noel King-MPR

En este momento, dado lo que está pasando en nuestro país, muchos padres quieren hablar con sus hijos sobre el racismo.

Algunos admiten que no saben cómo.

Para pensar por dónde empezar, hablé con el erudito en antirracismo Ibram Kendi y con la autora de libros infantiles Renée Watson. Empecé preguntándole a Kendi sobre una distinción que hace: ¿Deberían los padres enseñar a sus hijos a ser “no racistas” o a ser “antirracistas”?

“A mi entender, cuando los padres desean que sus hijos sean ‘no racistas’, por lo general no hablan con ellos sobre la raza”, dice Kendi. “Como resultado, evitan conversaciones sobre la raza o incluso sobre las desigualdades y dinámicas raciales en su comunidad. Típicamente, la sociedad le enseña a esos niños a ser racista. Y así, por el contrario, cuando estás criando a un niño para que sea ‘antirracista’, lo estás animando deliberadamente a hablar sobre raza y racismo. Les estás enseñando deliberadamente que todos los grupos raciales son iguales. Les estás mostrando deliberadamente, sí, hay diferentes colores y hay diferentes culturas, y deberíamos valorarlos a todos por igual.”

Watson dice que está totalmente de acuerdo. “Creo que es importante que los padres y los educadores se esfuercen por preparar a nuestros jóvenes para el mundo que heredarán y en el que vivirán. No hablar de ello es un perjuicio para todos los jóvenes”, dice. “Así que no son sólo los estudiantes negros que necesitan aprender sobre su negritud y su historia, sino también los estudiantes blancos. Y los niños de color que no son negros, necesitan conocer la historia de nuestro país y hablar explícitamente sobre ello”.

Al hablar con niños muy pequeños sobre el racismo

IK: Puedes usar libros para iniciar una conversación. Lo que encuentro con mi hija de cuatro años es que cuando leo libros con ella, me hace preguntas sobre ellos. Y por eso, use herramientas como los libros. Y entonces el niño potencialmente guiará la conversación. También creo que puede prender las manifestaciones en la televisión, o participar en ellas. Y sospecho que hasta los niños de tres años preguntarán qué está pasando. Una vez más, le da la oportunidad de hablar sobre la raza y el racismo.

A mi hija le encantó ‘Hair Love’. Y creo que en parte porque tengo trenzas rasta, y ella me vio en el libro y ciertamente se vio a sí misma.

RW: Especialmente para los pequeños, compartir libros que dan un contexto histórico, como biografías – hay tantos libros ilustrados que son biografías de activistas negros, artistas, gente que preparó el camino para que estuviéramos aquí. Y también creo que quiero regresar el tema de Hair Love. Creo que es importante compartir libros que permitan a los lectores a ver a los negros viviendo su vida cotidiana. No queremos enseñar a los niños que el dolor y la lucha de los negros es la única parte de su. Pero también creo que es importante dejar que los jóvenes vean que los negros viven vidas normales, y se peinan y juegan afuera y se divierten. Y que esa es una parte importante de la conversación, también.

Sobre enseñar a los niños a responder a los comentarios racistas de otros niños

IK: Si es un niño negro, si es un niño de color, es de vital importancia que los padres de los niños negros – incluso mucho antes de que tengan la experiencia de que otro niño les diga que su pelo es feo – estén constantemente compartiendo con ellos y diciéndoles que su pelo es hermoso, porque cuando reciben ese tipo de idea racista de parte de otro niño pequeño, puede que no la interioricen. Así no se verán a sí mismos como el problema. Pueden darse cuenta de que lo que dijo el niño es el problema.

Y al mismo tiempo, siempre animo a Imani – el nombre de nuestra hija – a que, si le pasa algo, tenga la capacidad de hablar sobre ello. Una cosa que quiero enfatizar, sin embargo, es que los padres, los cuidadores, ya sabes, cualquiera que ame a los niños pequeños, normalmente les enseña a ser amables. ¿Por qué? Porque reconocemos que debemos criar niños amables. Es lo mismo cuando se trata de ser antirracista. Podemos enseñar estos conceptos antes de que los niños puedan entenderlos completamente, así como enseñamos muchos valores diferentes. Y a medida que crezcan, lo entenderán mejor, que mientras estamos creciendo, con suerte lo estamos entendiendo.

Al hablar con los niños sobre los actuales disturbios

RW: He estado teniendo conversaciones sobre el contexto histórico de todo esto. Esto no está comenzando a ocurrir, ¿entiendes lo que quiero decir? Podemos retroceder algunos años y luego podemos animarlos a conocer a los activistas que lucharon por nuestros derechos civiles, que lucharon por nuestra libertad. La gente se ha alzado antes y que eso también lo has heredado. No es sólo el dolor que se ha transmitido, sino también la resistencia y los medios para luchar y alzarse. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a alzar la voz? Y particularmente hablo mucho de poetas y artistas, porque creo que es una forma en que los jóvenes especialmente pueden prestar sus voces a la causa.

IK: Cuando la hija de George Floyd estaba en la televisión y expresó, por supuesto, lo triste que estaba de ya no tenerlo con ella. Y Imani lo vio. Y entonces nos preguntó, ya sabes, sobre ello. Y al final, donde aterrizamos fue cuando expliqué que no había nada malo con los negros. Si un día se le rechaza por el color de su piel y no tiene conciencia del racismo, ¿a quién va a culpar? A sí misma. Y no hay nada peor para un niño muy pequeño que estar luchando con su propio sentido de sí mismo y su propia confianza en sí mismo. Así que veo esta literatura y estas conversaciones como algo protector.

https://www.mprnews.org/story/2020/06/16/npr-i-see-these-conversations-as-protective-talking-with-kids-about-race