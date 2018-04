Gobernador Dayton: Protejamos las oportunidades de prekindergarten para 4,000 niños de Minnesota y sus familias

El presupuesto del Gobernador Dayton protegería los programas de prekindergarten para infantes de ser eliminados

Sin acción por parte de la Legislatura de Minnesota, 59 distritos escolares y escuelas autónomas en todo Minnesota perderían fondos estatales para programas gratuitos y voluntarios de prekinder para infantes.

PAUL, MN – El gobernador Mark Dayton pidió a la Legislatura de Minnesota que protegiera los programas de prekinder para 4,000 estudiantes en más de 59 distritos escolares y escuelas autónomas en todo el estado. Estas escuelas pueden perder fondos estatales a menos que la Legislatura tome medidas para proteger las inversiones de prekinder para los niños de cuatro años de Minnesota. El Presupuesto del Gobernador Dayton para una mejor Minnesota aseguraría fondos permanentes de preescolares para 59 distritos escolares y escuelas autónomas, que solo recibieron financiación temporal por parte de la Legislatura en la última sesión.

“Los programas voluntarios de prekinder de infantes les han dado a más de 6,100 niños de Minnesota por cuatro años las oportunidades de aprendizaje temprano de alta calidad que necesitan para tener éxito en la escuela y en la vida”, dijo el Gobernador Dayton. “No podemos permitir que caduquen estos programas para 4.000 niños, sus hermanos menores y sus familias. Insto a la Legislatura a trabajar conmigo en esta sesión para garantizar que estos programas continúen para miles de niños y familias en toda Minnesota “.

Además de evitar la eliminación de los programas de prekinder de infantes, la propuesta de presupuesto del Gobernador Dayton también aumentaría los fondos preescolares en un cinco por ciento cada año para ayudar a miles de niños de cuatro años a asistir al prekinder voluntario y gratuito en el futuro.

“El gobernador Dayton está acertado una vez más al priorizar a los más pequeños de Minnesota con este presupuesto suplementario”, dijo la comisionada de Educación Brenda Cassellius. “Al adoptar una visión a largo plazo y agregar fondos en los próximos años, el Gobernador nos coloca en un camino sólido para que cada niño de 4 años tenga acceso a prekinder gratuito, de alta calidad, dándoles los excelentes comienzos que se merecen”.

En su propuesta de presupuesto para 2017, el Gobernador Dayton solicitó $ 175 millones en fondos permanentes para garantizar que todos los niños de Minnesota puedan asistir a programas voluntarios de prekinder de infantes de alta calidad, sin costo alguno. Desafortunadamente, la Legislatura solo acordó proporcionar $ 50 millones en fondos únicos. En todo el estado, 6,100 niños de cuatro años asisten actualmente a prekinder gratuito y voluntario este año en 109 distritos escolares. Sin embargo, debido a que la Legislatura solo brindó fondos por única vez el año pasado, 59 de esos distritos escolares y escuelas autónomas perderían fondos estatales si la Legislatura no acepta que esos fondos sean permanentes, y 4,000 niños perderían cada año la oportunidad de prepararse con grandes comienzos que ellos necesitan en la escuela.

“El programa de prekinder de infantes del Gobernador no discrimina en función de la geografía; los distritos programados para perder fondos están ubicados en comunidades urbanas, suburbanas y rurales en todo el estado “, dijo el senador estatal Greg Clausen. “Mis electores en el Distrito Escolar Rosemount-Apple Valley-Eagan verían a 46 niños tener acceso a un corte preescolar si el programa no recibe apoyo continuo”.

“Hemos logrado un progreso significativo para crear oportunidades para nuestros alumnos más jóvenes, y como docentes, he visto el impacto directo que esto tiene en su éxito”, dijo la Representante Estatal Julie Sandstede. “Si no continuamos estas inversiones, más de 100 niños de la región que represento podrían perder el acceso a la educación de calidad prekinder. Hacer que este financiamiento sea permanente no es solo crítico para estos niños, sino que es fundamental para el futuro de nuestro estado”.

“Todos los días veo de primera mano cómo los programas transformacionales de temprano aprendizaje son para los jóvenes estudiantes”, dijo Sara Birkeland, maestra de prekínder de la escuela primaria Maxfield. “Nos aseguramos de que los estudiantes estén listos para el kínder, de que comiencen bien su experiencia escolar”. No puedo creer que realmente estemos enfrentando el potencial de quitar esta oportunidad crucial de nuestras escuelas “.

“Esta financiación es esencial para cerrar la brecha de rendimiento, la oportunidad de prepararse para el kindergarten”, dijo Cori Thompson, directora de la Escuela Primaria Valley View. “Estamos viendo resultados positivos de nuestra programación preescolar. Los estudiantes en nuestro programa prekinder tuvieron puntajes de preparación de kindergarten significativamente más altos en comparación con un grupo similar de estudiantes que no asistieron a nuestro programa. Si perdemos este financiamiento, es probable que veamos a más estudiantes que llegan al kindergarten sin estar preparados para aprender, y perderán importantes habilidades socioemocionales y académicas. También retrasaría la construcción de relaciones con estudiantes y familias que son tan vitales para una comunidad escolar fuerte “.

Excelente educación para cada estudiante de Minnesota

Cuando el gobernador Dayton asumió el cargo en 2011, prometió aumentar las inversiones estatales en educación pública cada año que fuera gobernador; sin excusas, sin excepciones. El Gobernador Dayton cumplió esa promesa, aumentando las inversiones en educación E-12 en casi $ 2 mil millones, incluyendo $ 262 millones para programas de aprendizaje temprano de alta calidad. Estas inversiones están ayudando a educar a la próxima generación de trabajadores de Minnesota para obtener buenos empleos y un futuro brillante, a la vez que respaldan las oportunidades económicas para las comunidades locales en todo nuestro estado.

Este año, el Presupuesto del Gobernador Dayton para una Mejor Minnesota se basaría en esos éxitos, invirtiendo $ 46.8 millones adicionales en educación para asegurar que más estudiantes reciban educación excelente, en cualquier lugar de Minnesota. El presupuesto del gobernador invertiría en seguridad escolar, aprendizaje temprano, educación especial, educación superior de clase mundial y más. Reduciría las pruebas estandarizadas, estabilizaría las pensiones de los maestros y conectaría a más estudiantes con viviendas estables.

$ 2 mil millones en inversiones educativas para cada estudiante en Minnesota

Desde que asumió el cargo en 2011, el gobernador Dayton ha asegurado casi $ 2 mil millones en nuevas inversiones en educación E-12. Este nuevo financiamiento ha hecho posible que 22,500 niños asistan a programas de educación temprana de alta calidad este año, junto con más de 5,400 niños que asisten a kindergarten durante todo el día, y más.

Educación Temprana: Desde que asumió el cargo, el Gobernador Dayton ha asegurado casi $ 2 mil millones en nuevas inversiones en educación E-12, incluyendo $ 262 millones para ayudar a los jóvenes aprendices de Minnesota a asistir a programas de aprendizaje temprano. Este año, 22,500 niños asisten a programas de aprendizaje temprano de alta calidad gracias a estas inversiones.