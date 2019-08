Girl Scouts en lugar seguro después de caer un rayo en los Boundary Waters

Por: Personal de noticias de MPR

Un grupo de Girl Scouts estaban de vuelta a su campamento y poniéndose en contacto con sus familias el sábado por la mañana después de haber pasado una noche desgarradora en el área de canoas en los Boundary Waters de Minnesota.

Un grupo de nueve exploradoras y guías fueron atrapadas en una fuerte tormenta el viernes por la noche mientras acampaban en Knife Lake, en la profundidad de la zona silvestre. Varias resultaron heridas cuando cayó un rayo cerca del grupo; fueron evacuadas por el personal de rescate y llegaron a un embarcadero justo antes de las 4 a.m. del sábado.

“La última actualización es que todas las niñas y sus guías han sido revisadas en el hospital de Ely”, informaron Girl Scouts de Minnesota y Wisconsin Lakes and Pines en una actualización en línea más tarde el sábado por la mañana. “Todas las chicas están de vuelta en la base y se cambiaron la ropa mojada y están tomando bebidas calientes”.

Las exploradoras son del área de Chicago, y las autoridades de las Girl Scouts se han puesto en contacto con todas sus familias.

“Además, las niñas están llamando a casa (una a la vez) desde nuestra línea terrestre en la base del campamento, sin servicio celular”, informaron los funcionarios de exploración.

Las llamadas a casa llegaron después de una extensa operación de rescate nocturno, a raíz de las fuertes tormentas que produjeron vientos fuertes, algunos granizos y relámpagos mientras arrasaban la región de Arrowhead.

La Oficina del Sheriff del Condado de Lake dijo que recibió un reporte de rayos eléctricos en el campamento de Knife Lake alrededor de las 7:15 p.m. del viernes pasado. Parece que nadie fue impactado directamente por el rayo; Las autoridades de los scouts les informaron que uno de los guías les dijo que “creen que cayó un rayo al suelo y tocó tierra.”

Las exploradoras y guías oscilaban entre las edades de 13 a 20 años, dijo la oficina del sheriff.

“La guía principal llamó, por protocolo, (y) informó a las autoridades de su ubicación exacta según la ruta planeada”, dijo Nancy McMullen, portavoz de Girl Scouts of Minnesota and Wisconsin Lakes and Pines.

El personal de rescate “obtuvo las coordenadas preliminares de la parte informante, y rápidamente dimos cuenta en función del número de camping proporcionado por el equipo”, el Escuadrón de Rescate del Condado de St. Louis, una de las agencias involucradas en la operación de rescate, informaó en una actualización de Facebook. Las tripulaciones “transportaron canoas al primer puerto en lancha motora, luego cambiaron al modo paddle/portage” para llegar al grupo.

Los motores están permitidos en el BWCAW para rescates de emergencia.

Los rescatistas encontraron a las exploradoras y guías “despiertas, alerta y capaces de moverse sin ayuda”. Los nueve miembros del grupo llegaron al lago Moose aterrizando al este de Ely justo antes de las 4 a.m. del sábado.

Otras agencias involucradas en el esfuerzo fueron el Departamento de Recursos Naturales de Minnesota, el Servicio Forestal de los Estados Unidos, la Patrulla Estatal de Minnesota, la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos y la Ambulancia del área de Ely.

https://www.mprnews.org/newspartners/story/2019/07/26/girl-scouts-party-hit-by-lightning-in-boundary-waters