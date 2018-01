Gimnasta de Minnesota acusa a médico de abuso sexual

Por Dana Thiede

El escándalo de abuso sexual que rodea al ex doctor de Gimnasia Femenina de Estados Unidos, Larry Nassar, llegó cerca de casa esta semana con la revelación de que un atleta criado en Minnesota ahora dice que ella es una de sus víctimas.

La nativa de Little Canada, Maggie Nichols, ahora estudiante universitaria de segundo año y actual gimnasta campeona nacional dice que Nassar abusó sexualmente de ella cuando era miembro del equipo nacional. “Tres de mis amigas y ex miembros del Equipo Nacional que ganaron medallas en los Juegos Olímpicos de 2012 dieron un paso al frente para proclamar que fueron agredidas sexualmente por Dr. Larry Nassar, el ex medico de Gimnasia USA, del equipo olímpico estadounidense, y de la Universidad Estatal de Michigan”, afirmó Nichols en una declaración escrita. “Hoy me uno a ellas”.

En su declaración, Nichols sostiene que ella era “Víctima A”, la primera atleta de gimnasia de Estados Unidos en informar de la conducta de Nassar a la organización. Nichols detalla cómo comenzó el presunto abuso cuando tenía 15 años cuando experimentó problemas de la espalda en un campamento nacional celebrado en el Rancho Karolyi.

“Mi espalda realmente me dolía, ni siquiera podía inclinarme, y recuerdo que me llevó a la sala de entrenamiento, cerró la puerta y cerró las persianas “, escribe Nichols.” En ese momento yo pensé que esto era un poco raro, pero pensé que debía estar bien. Pensé que probablemente no quería distraer a las otras chicas y confié en él “.

“Confié en lo que estaba haciendo al principio, pero luego comenzó a tocarme en lugares que realmente no creía que debía. No tenía guantes y no me dijo lo que estaba haciendo. No había nadie más en la habitación y acepté lo que estaba haciendo porque los adultos me dijeron que él era el mejor médico y que podía ayudar a aliviar mi dolor “.

“Me hizo este” tratamiento” en numerosas ocasiones”, recuerda Nichols.

Ella además acusa al Comité Olímpico de los EE. UU (USOC). y a USA Gymnastics de no proporcionar un ambiente seguro para ella y sus compañeras de equipo.

“USA Gymnastics y el USOC no proporcionaron un entorno seguro para mí y mis compañeras de equipo para entrenar. Fuimos sometidas al Dr. Nassar en todos los Campamentos de Equipos Nacionales que ocurrieron mensualmente en el Rancho Karolyi. Su trabajo era cuidar nuestra salud y tratar nuestras heridas. En cambio, violó nuestra inocencia “, dijo.

El abogado de Nichols, John Manly, confirma que Nichols ha entablado una demanda contra USA Gymnastics y Michigan State University alegando que la organización no protegió a Maggie y a cientos de otras niñas de un depredador como Nassar. La demanda fue presentada anteriormente bajo el nombre ‘Jane Doe’, pero el anuncio de Nichols hace que sus acusaciones sean públicas.

Actualmente, Manly representa a 107 jóvenes mujeres y niñas en demandas contra USA Gymnastics y Michigan State University, donde Nassar trató a atletas.

“El intento descarado de USA Gymnastics de encubrir el mayor escándalo de abuso sexual infantil en los deportes resultó en el abuso sexual de cientos de niñas”, se lee en una declaración de Manly. “El presidente Paul Parilla y su Junta deben renunciar. Si no lo hacen, el Comité Olímpico de los Estados Unidos tiene la responsabilidad de descertificar a esta organización y reemplazarla con una que ponga la salud y la seguridad de los atletas por encima del dinero y las medallas “.

Magggie Nichols se retiró de la competencia olímpica después de quedar fuera del equipo olímpico de 2016, después de una lesión en la rodilla. Ingresó a la Universidad de Oklahoma en 2017 y condujo a su escuela a un Campeonato Nacional de la NCAA, estableciendo un récord de Oklahoma en la competencia general.

Larry Nassar fue removido de USA Gymnastics y US National como médico del equipo en 2015 luego de las quejas de Maggie Nichols, Aly Raisman y McKayla Maroney. En noviembre, fue condenado a 60 años en la prisión federal por cargos de pornografía infantil. También se declaró culpable de 10 cargos de conducta sexual criminal en un tribunal estatal de Michigan y será sentenciado por esos cargos este mes.