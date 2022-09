Obtenga ayuda para pagar los costos de la ciudadanía: El nuevo programa de préstamos para los residentes permanentes de Saint Paul se presentará en la Feria de Recursos de Naturalización gratuita, el 17 de septiembre 

Para ayudar a los residentes permanentes con su proceso de naturalización, las ciudades de Saint Paul y Minneapolis están ofreciendo una Orientación de Naturalización y Feria de Recursos, sin costo para los participantes, el 17 de septiembre en el Centro Comunitario de Arlington Hills en 1200 Payne Ave, en Saint Paul.

Uno de los aspectos más destacados será el programa The New American Loan, lanzado el año pasado por la ciudad de Saint Paul y Affinity Plus Federal Credit Union (Affinity Plus) para animar a los casi 10.000 inmigrantes y refugiados residentes que viven en Saint Paul a iniciar el proceso de naturalización y aumentar la ciudadanía estadounidense en la ciudad. Cualquier residente permanente que viva en Saint Paul que esté considerando solicitar la ciudadanía estadounidense y desee ayuda para cubrir el coste de la solicitud, puede ponerse en contacto con Affinity Plus visitando https://www.affinityplus.org/contact-us o llamando al 651-312-9747.

Próximos eventos de orientación para la naturalización y feria de recursos

Este primer evento, el 17 de septiembre, lanzará una serie de un año para promover la naturalización en las ciudades de Minneapolis y Saint Paul. La visión es ofrecer uno cada mes, alternando las ciudades. La segunda será el 15 de octubre en Minneapolis. Cualquiera puede participar para conocer más sobre el proceso de solicitud de la ciudadanía estadounidense. Los participantes también pueden aprender acerca de valiosos recursos, herramientas y programas que pueden ayudar con su proceso de inmigración – incluyendo el Programa de Préstamo para Nuevos Americanos ofrecido por Affinity Plus. Para obtener más información sobre la Feria de Orientación y Recursos para la Naturalización, incluyendo las próximas fechas, horarios y lugares, llame al 651-266-8783.

El Programa de Préstamos para Nuevos Americanos

(NALP – por sus sigas en inglés) ofrece a los residentes permanentes que viven en St. Paul la oportunidad de solicitar un préstamo sin intereses de hasta 2.000 dólares para ayudar a cubrir el costo del proceso de naturalización. El préstamo se puede pagar en el transcurso de 12 meses con fondos desembolsados directamente al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS). La tasa de solicitud del préstamo es de 75 dólares, de los cuales 50 se devolverán al solicitante una vez que haya pagado el préstamo. Este programa también apoya los esfuerzos para garantizar que todos los residentes tengan acceso a servicios financieros, recursos y educación.

El año pasado, Miguel Ángel Romero, residente de St. Paul, solicitó el préstamo: “Estoy muy agradecido por este programa. Me enteré de él cuando estaba solicitando la ciudadanía estadounidense, y estoy muy contento de haberlo hecho. El préstamo cubrió el costo de mi solicitud y pude pagarlo sin problemas”, dijo Romero. Al comentar la experiencia, Romero añadió: “¡Fue perfecto! Después de pagar ese préstamo, pude solicitar y obtener otro, lo que me ayudó a la hora de comprar un coche. La experiencia fue genial, y aprecié que la representante de Affinity Plus hablara español, lo cual fue muy útil y conveniente”.

El camino hacia la ciudadanía estadounidense no siempre es fácil. Algunas de las barreras más duras a las que suelen enfrentarse los inmigrantes y refugiados son de tipo económico, ya que sólo la tasa del proceso de naturalización es de 725 dólares. Sin embargo, la ciudadanía estadounidense conlleva muchos beneficios, entre ellos:

● El derecho a votar en las elecciones locales, estatales y nacionales

● La obtención de un pasaporte estadounidense, que permite el acceso como turista a un gran número de países sin visado

● El acceso a puestos de trabajo, subvenciones, becas y otros beneficios gubernamentales reservados a los ciudadanos estadounidenses. Nuevas oportunidades de trabajo, como puestos en el gobierno

● Salarios más altos, al demostrar a los empleadores tu intención de quedarte en el país de forma permanente, lo que puede ser una motivación para que quieran invertir más en ti como empleado.

Acerca de Affinity Plus Federal Credit Union