Funcionarios electos de Minnesota responden a los tiroteos masivos en Texas y Ohio

Por: Marcheta Fornoff , MPR

Funcionarios electos estatales y federales de Minnesota están reflexionando después de dos tiroteos masivos más ocurridos en Estados Unidos este fin de semana.

El primer tiroteo fue el sábado 3 de agosto en El Paso, Texas, donde al menos 20 personas murieron y más de dos docenas resultaron heridas en un tiroteo en una tienda Walmart y en la zona comercial circundante. Un sospechoso fue arrestado en la escena.

El segundo tiroteo ocurrió a primera hora del domingo 4 de agosto en Dayton, Ohio, donde nueve personas murieron a manos de un pistolero y al menos 27 resultaron heridas en un área con varios clubes nocturnos y bares populares. El pistolero murió al ser baleado por la policía. En un evento previamente programado el domingo por la mañana en St. Paul para celebrar el lanzamiento de la Semana Nacional del Mercado de Agricultores, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, dijo a la multitud que “el fortalecimiento de las familias y el fortalecimiento de los vecindarios es clave para quienes somos. Y sería negligente no notar que ese sentido de comunidad fue desgarrado ayer en todo nuestro país”.

“Fue destrozado en El Paso. Fue desgarrado en Dayton, y cada uno de nosotros lo sabe, que no es si, es cuando esto suceda de nuevo. Y eso es simplemente inaceptable. No sé, como gobernador, cuál es la solución. Lo que sí sé [es que] no hacer nada no es esa solución”.

Walz también dijo: “Nuestros pensamientos y oraciones son buenos. Pero la acción es igual de buena. [Tomar acción] es mejor para avanzar”.

Entre otras respuestas a los tiroteos:

El representante de los Estados Unidos Dean Phillips encomendó por correo electrónico la siguiente declaración a MPR News:

“Gastamos miles de millones de dólares e innumerables horas para mantener a nuestra nación a salvo de ataques extranjeros, y es desconcertante que no podamos hacer lo mismo para salvar vidas del terrorismo interno y la violencia armada. Nuestra nación está pidiendo una reforma: de verificaciones universales de antecedentes, de una prohibición de armas y de cerrar peligrosas lagunas escapatorias que hacen que sea demasiado fácil comprar armas de fuego. Cuanto más esperemos, más probable es que tú, yo o más de nuestros seres queridos sean víctimas del próximo tiroteo. Tenemos que detener esta locura. Me comprometo a trabajar con miembros sensatos del Congreso para identificar soluciones a esta epidemia”.

La representante de los Estados Unidos Angie Craig encomendó por correo electrónico la siguiente declaración a MPR News:

“No podemos aceptar tiroteos masivos sin sentido y con odio como algo normal en este país. Debemos exigir más de nuestros líderes y de nosotros mismos como estadounidenses que se unan en contra del odio, y debemos tomar medidas de sentido común ys, sobre las reformas de seguridad”.

Varios políticos de Minnesota respondieron en Twitter:

En el momento en que se publicó esta historia los representantes de los Estados Unidos Collin Peterson, Jim Hagedorn, Pete Stauber y Tom Emmer no habían contestado a una solicitud de comentario y no tenían ninguna publicación pública en Twitter sobre los tiroteos.

https://www.mprnews.org/newspartners/story/2019/08/04/minnesota-elected-officials-respond-to-mass-shootings-in-texas-ohio