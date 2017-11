Franken se disculpa después de acusaciones de mala conducta sexual

Por Dana Thiede

El senador Al Franken ha emitido una larga disculpa tras las denuncias de una presentadora de un programa de radio de Los Ángeles que la besó a la fuerza y ​​ la “agarró” durante una gira de USO en el Medio Oriente.

En una declaración que publicó el jueves por la mañana, Franken dijo que estaba avergonzado de sus acciones, y se disculpó con Leann Tweeden, compañeros de trabajo, empleados y electores. También solicitó una investigación ética, una solicitud que ya está avanzando.

Tweeden, entonces presentadora de televisión, presentadora y modelo de deportes estuvo entre los que participaron en el viaje para entretener a las tropas en diciembre de 2006. Ella dice que Franken fue el presentador principal en una lista de artistas que incluían a los músicos Darryl Worley, Mark Wills y algunos miembros de las porristas de los Dallas Cowboys (equipo de futbol americano).

En un blog que escribió en el sitio web de KABC, Tweeden relata cómo Franken había escrito una serie de sketches que estaban llenos de insinuaciones sexuales, incluido uno que dice que involucra a Franken que se acerca a ella para darle un beso. Tweeden dice que el ahora senador le dijo entre bastidores que necesitaban practicar la parodia.

“Me dijo: ‘Necesitamos ensayar el beso'”, escribió en el blog. “Me reí y lo ignoré. Luego lo dijo de nuevo. Dije algo así como, ‘Relájate Al, esto no es SNL … no necesitamos ensayar el beso’ “.

“Continuó insistiendo”, continúa, “y comencé a sentirme incómoda”.

Tweeden luego alega que cuando ella accedió a practicar para que él “dejara de acosarla”, Franken “se le acercó, puso su mano en la parte posterior de mi cabeza, aplastó sus labios contra los míos y agresivamente metió su lengua en mi boca”.

Ella escribe “Inmediatamente lo empujé con ambas manos contra su pecho y le dije que, si alguna vez me volvía a hacer eso, no sería tan amable como esta vez. Me alejé. Todo lo que podía pensar era ir al baño lo más rápido posible para enjuagar el sabor de él de mi boca “.

“Me sentí asqueada y violada”.

Tweeden dice que el acoso no se detuvo allí. En el vuelo a casa desde Afganistán, ella dice que estaba agotada y se durmió. Cuando llegó a casa, Tweeden recibió un CD con fotos tomadas durante el viaje. Al hojearlas, encontró una que parecía mostrar a Franken sonriendo a la cámara, de pie sobre Tweeden con las manos sobrevolando o agarrando sus pechos.

“Quería gritar mi historia al mundo con un megáfono a cualquiera que quisiera escucharla, pero aún con lo enojada que estaba, estaba preocupada por la potencial reacción violenta y el daño que podría causar en mi carrera como locutora”, recuerda Tweeden. en su blog.

“Pero eso fue entonces, esto es ahora. Ya no tengo miedo”.

Tweeden acredita una entrevista con la congresista de California, Jackie Speer, durante la cual Speer recordó haber sido agredida sexualmente cuando era una joven asistente política. La historia terminó con un hombre poderoso en la oficina sosteniendo su cara y forzando su lengua en su boca.

“En ese momento, pensé en mí misma, Al Franken me hizo exactamente lo mismo”, dice Tweeden.

El líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, se apresuró a pedir una investigación del comité de ética sobre las acusaciones contra Franken.

“Al igual que con todas las acusaciones creíbles de acoso o agresión sexual, creo que el Comité de Ética debe revisar el asunto. Espero que el líder demócrata se una a mí en esto. Independientemente de nuestros lados políticos, el acoso y el asalto son completamente inaceptables, en el lugar de trabajo o en cualquier otro lugar “, dijo McConnell en un comunicado.

La Casa Blanca dice que el Senado está actuando apropiadamente al revisar las quejas contra el Senador Franken. La vocera de la Casa Blanca Sarah Huckabee Sanders dice que es una “acción apropiada” para el Comité de Ética revisar el asunto, “lo que deberían hacer”, agregó.