Fix – IT Tech ya llegó a su vecindario

Expertos en IT ofrecen sus servicios gratuitos para la comunidad

La Prensa de Minnesota

Fix-IT Tech es una colaboración entre más de 20 organizaciones públicas y privadas que ayudan a traer sus servicios y recursos tecnológicos a las comunidades de las ciudades gemelas. Estos servicios se brindan en distintas localidades de las Ciudades Gemelas de Minneapolis y San Pablo.

Fix-IT Tech organiza eventos donde profesores y estudiantes de tecnología de computadoras (IT) revisan los equipos electrónicos y ayudan a resolver problemas y ofrecen sugerencias para las mejoras de los equipos tecnológicos como computadoras, laptops, tablets, teléfonos, etc. Este personal voluntario puede darle mantenimiento a su equipo para quitar viruses y otros programas nocivos que afectan la eficiencia y funcionamiento de sus aparatos.

tablet que le regaló a su niño la pasada Navidad ya no funciona bien? ¿Sus niños no pueden hacer sus asignaciones porque su computadora está más lenta que una tortuga? ¿Tiene un virus su laptop y ya no la puede prender? Venga a un evento de Fix-IT Tech, y deje que uno de los expertos de Fix-IT le ayude. No deje pasar la oportunidad de usar este recurso GRATIS para usted y sus familiares y amigo/as.

Traiga su equipo: laptops, tablets, o su CPU INCLUYENDO LOS CABLES DE ENCHUFE y los técnicos voluntarios le ayudarán. Ellos tienen herramientas tecnológicas que usan para diagnosticar problemas de su computador/ora.

Los eventos de Fix-IT Tech ocurren en varios lugares de la comunidad. Estos servicios son GRATUITOS que se ofrecen por llegada: al que llega primero se le atiende primero.

Eventos de Fix-IT

18 de febrero (SABADO) de 9:00 AM to 1:00 PM en la Biblioteca Hosmer (347 E. 36th St Minneapolis MN 55408)

10 de marzo (VIERNES) de 1:00 PM to 5:00 PM en el Takoda Institute/AIOIC (1845 E. Franklin Avenue Minneapolis MN 55404)

Para más información conéctese a www.facebook.com/fixittechmn o por correo electrónico FixItTechMN @gmail.com.