Festival de cine cubano en Minnesota en su onceava edición

11th Minnesota Cuban Film Festival

Jueves, 27 de febrero al 2 de abril de 2020

MSP Film Society at St. Anthony Main Theatre

Minneapolis, Minnesota

Desde el 2010, el Minnesota Cuba Film Festival ha traído a la “Tierra de los 10,000 Lagos” lo mejor de la cinematografía de Cuba.

Este festival de cine cubano hace lo posible para presentar películas que aborden los logros y los desafíos del pueblo cubano a través de los ojos de sus cineastas. El festival presenta películas diversas y desafiantes del cambio social y la audacia del espíritu humano.

A continuación, la lista de películas que se presentarán:

Jueves, 27 de febrero – Un Traductor, trata de un capítulo poco conocido en la historia de Cuba. Después del catastrófico accidente en la planta nuclear de Chernobyl de la Unión Soviética, la nación caribeña abrió sus reconocidas instalaciones médicas a muchos de los pacientes rusos que padecían enfermedades relacionadas con la radiación. A raíz del desastre nuclear, Malin, profesor de literatura rusa en la Universidad de La Habana, es enviado a traducir para médicos cubanos y niños enviados desde la URSS para recibir tratamiento médico. Apartado del mundo abstracto de la academia y forzado al mundo implacablemente real de la medicina, Malin se deprime cada vez más. Cuando conoce a un niño que le cuenta una historia, Malin se conecta con los niños y encuentra su camino. Justo cuando se adapta a su nuevo trabajo, el Muro de Berlín cae y Cuba entra en la crisis económica más profunda que la isla haya conocido sin renunciar a su compromiso de tratar a los niños.

Jueves, 5 de marzo – Jerónimo es una película sobresaliente, que relata la experiencia de Jerónimo Lim Kim, nacido de padres inmigrantes coreanos liberados de la servidumbre por contrato a principios del siglo XX, en México. Jerónimo se une a la Revolución Cubana con su compañero de clase de la facultad de derecho, Fidel Castro, y se convierte en un consumado funcionario del gobierno en el gobierno de Castro, hasta que redescubre sus raíces étnicas dedicando el resto de su vida a reconstruir su identidad coreana cubana y a construir una colectividad coreana en Cuba. Los detalles de su vida y legado son, técnicamente, de lo que trata el documental. Sin embargo, en realidad, “Jerónimo” es un conducto a través del cual el director Joseph Juhn puede explorar la diáspora coreana en Cuba, así como la diáspora en general. El director Joseph Juhn estará presente durante la primera exhibición de la película Jerónimo en Minnesota.

Jueves, 12 de marzo – Insumisas El nuevo proyecto cinematográfico de Fernando Pérez, en colaboración con la cineasta suiza Laura Hunter, se basa en hechos reales que cuentan la historia de Enriqueta Faber, una mujer suiza que llegó a Baracoa y se convirtió en la primera mujer en practicar medicina en Cuba, pero vestida de hombre. Esta carrera estaba prohibida para las mujeres en ese momento y Enriqueta adoptó una identidad masculina para estudiar y trabajar como médico, e incluso se casó con una joven campesina cubana, lo que llevó a un juicio escandaloso tres años después, cuando fue descubierta.

Jueves, 19 de marzo – Dance Cuba Dreams of Flight Este año se exhibirá esta película excepcional que documenta de manera elegante los lazos emocionales y artísticos entre bailarines y compañías de danza cubanos y estadounidenses, mientras registra la brecha aparentemente insalvable entre las dos naciones. Las imágenes muestran, acompañadas por la banda sonora del músico de jazz Chucho Valdés; un camión repleto de plátanos, queridos escolares uniformados, olas que bañan a los peatones en el malecón. Pero la vida del bailarín es central: la leyenda del ballet cubano Carlos Acosta, deja una impresión penetrante de destreza física cuando baila “breakdancing” en zapatillas en una acera, al mismo tiempo electrizante y suave como el café cubano.

La decisión de la productora y codirectora Cynthia Newport de grabar la primera vez que una compañía de danza estadounidense actuó en un escenario cubano desde el triunfo de la Revolución Cubana trata de temas más grandes: el poder de la danza y el poder de las familias. Dance Cuba se exhibirá por primera vez en Minnesota. La directora Cynthia Newport estará en la ciudad para la proyección.

Jueves, 26 de marzo – Inocencia El 27 de noviembre de 1871, ocurrió un atroz acontecimiento en el territorio cubano, un regimiento del ejército español junto con el corrupto gobierno español que gobernó la isla, conspiró para destruir las vidas de 8 estudiantes de medicina. Basado en hechos reales en La Habana del siglo XIX, una clase de estudiantes de medicina de primer año son encarcelados por un delito que no cometieron. Durante 16 años, su compañero de celda Fermín Valdés Domínguez ha luchado por demostrar la inocencia de sus compañeros de clase. De repente, una nueva pista lo coloca cerca de descubrir la clave que desentrañaría la verdad oculta.

Jueves, 2 de abril – Viva El Vedado presenta la historia del barrio habanero de El Vedado desde el último cuarto del siglo XIX hasta la Revolución Cubana y destaca su variada y destacada arquitectura. Conocido como un centro cultural de La Habana, el Vedado es particularmente notable por su colección singlar de arquitectura cubana del siglo XX. El objetivo de la película es presentar a la audiencia la notable arquitectura del vecindario, su vibrante vida y la necesidad de preservar el Vedado como parte del patrimonio de La Habana.

Los organizadores destacan que este festival de cine no sería posible sin el apoyo generoso de patrocinadores como Victor’s 59, Swor & Gatto attorneys, Acentos, Inc., Print and Buy, Joseph F. Palen Co., International Association of Korean Lawyers (IAKL), Korean American Bar Association of Minnesota (KABAMN), Trujillo Tax Accountants, Joe Nuñez de Vantage Law Group, y muchos más.

El oncavo Festival de Cine Cubano de Minnesota está coordinado por Minnesota Cuba Committee, con la colaboración del MSP Film Society e ICAIC.

Se puede encontrar más información sobre las películas y los horarios de cada jueves en www.mspfilm.org

El trailer del festival se puede ver en https://spaces.hightail.com/receive/A2qypypTnn

www.minnesotacubacommittee.com

https://www.facebook.com/MNCubanFilmFestival/

E-Mail: acentos@qwestoffice.net