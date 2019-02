Febrero es el mes de la historia afroamericana

El Mes de la Historia afroamericano honra las contribuciones de afroamericanos en la historia de los Estados Unidos. ¿Sabías que C.J. Walker fue la primera mujer en Estados Unidos en convertirse en millonaria por su propio esfuerzo?, ¿o que George Washington Carver logró desarrollar cerca de 300 productos hechos con maní? Entérate de la historia de la creación de la NAACP, novedades famosas en la historia afroamericana y otros hechos de la historia.

Mes de la historia de los afroamericanos: La celebración del Mes de la historia de los afroamericanos comenzó en 1926 por Carter G. Woodson, un destacado historiador, erudito, educador y editor afroamericano. Se convirtió en una celebración de un mes de duración en el 1976. El mes de febrero fue elegido para coincidir con los cumpleaños de Frederick Douglas y Abraham Lincoln.

NAACP: El 12 de febrero del 2009, la NAACP celebró su centenario. Estimulado por la creciente violencia racial a principios del siglo XX, y en particular por los disturbios raciales de 1908 en Springfield, Illinois, un grupo de líderes afroamericanos se unieron para formar una nueva organización permanente de derechos civiles, la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP por sus siglas en inglés). La fecha del 12 de febrero de 1909 fue elegida por ser el centenario del nacimiento de Abraham Lincoln.

Campeón de boxeo: Jack Johnson se convirtió en el primer hombre afroamericano en obtener el título de boxeo de Campeón Mundial de peso pesado en el 1908. Mantuvo el cinturón hasta el 1915.

Primer abogado: John Mercer Langston fue el primer hombre negro en convertirse en abogado cuando pasó el examen del colegio de abogados en Ohio en 1854. Cuando fue elegido para el puesto de Secretario Municipal en Brownhelm, Ohio, en 1855, Langston se convirtió en uno de los primeros afroamericanos en ser elegido para un cargo público en Estados Unidos. John Mercer Langston también era el tío abuelo de Langston Hughes, famoso poeta del Renacimiento de Harlem.

Juez de la Corte Suprema: Thurgood Marshall fue el primer afroamericano en ser nombrado para la Corte Suprema de los Estados Unidos. Fue nombrado por el presidente Lyndon B. Johnson y sirvió en la corte desde 1967 hasta 1991.

Científico eminente: George Washington Carver desarrolló 300 productos derivados del maní. Entre ellos queso, leche, café, harina, tinta, colorantes, plásticos, barnices, jabón, linóleo, aceites medicinales y cosméticos.

Primer senador: Hiram Rhodes Revels fue el primer afroamericano en ser elegido para el Senado de los Estados Unidos. Representó el estado de Mississippi desde febrero de 1870 hasta marzo de 1871.

Primera mujer representante de la cámara: Shirley Chisholm fue la primera mujer afroamericana elegida para la Cámara de Representantes. Fue elegida en 1968 y representó al estado de Nueva York. Abrió nuevas vías de nuevo cuatro años más tarde, en 1972, cuando fue la primera candidata afroamericana de un partido político principal, y la primera candidata mujer a la presidencia de los Estados Unidos.

Millonaria por su propio esfuerzo: Madam C.J. Walker nació en una plantación de algodón en Louisiana y se hizo rica después de inventar una línea de productos para el cuidado del cabello afroamericano. Estableció los laboratorios Madame C.J. Walker y también era conocida por su filantropía.

Crecimiento de la población: La población negra de los Estados Unidos en 1870 era de 4.8 millones; en 2016, el número de residentes negros en los Estados Unidos, incluyendo de más de una raza, era 43.2 millones y cerca del 13% de la población.

Ganador del Oscar: En 1940, Hattie McDaniel fue la primera artista afroamericana en ganar un Premio de la Academia, el mayor honor de la industria cinematográfica, por su interpretación de una leal institutriz de esclavos en Gone With the Wind.

En el espacio: en 1992, la Dra. Mae Jemison se convirtió en la primera mujer afroamericana en ir al espacio a bordo del transbordador espacial Endeavour. Durante sus ocho días de misión, trabajó con investigadores estadounidenses y japoneses, y fue co-investigadora en un experimento de células óseas.

Casa Blanca: en 2009, Barack Obama se convirtió en el primer presidente afroamericano en la historia de los Estados Unidos. Ocupó la Casa Blanca por dos períodos consecutivos, sirviendo desde el 2009 hasta el 2017.

