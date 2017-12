Explosión en Nueva York

Por CNN Español

El hombre acusado de activar un explosivo casero en un túnel peatonal del metro en el corazón de la ciudad de Nueva York publicó en Facebook ese mismo día un mensaje para el presidente de Estados Unidos.

“Trump no protegiste a tu nación”, dice el mensaje, según la denuncia penal.

Akayed Ullah, un hombre de Bangladesh de 27 años se enfrenta a varios cargos de terrorismo federal y estatal después de que supuestamente detonó un dispositivo hecho de una batería, cables, tornillos de metal y una bombilla de árbol de Navidad durante la hora pico de la mañana del lunes.

Cinco personas fueron tratadas por lesiones menores en los hospitales del área, mientras que el sospechoso resultó gravemente herido.

En una entrevista con investigadores, Ullah admitió que construyó e hizo detonar el dispositivo y dijo que el ISIS lo inspiró a hacerlo.

“Lo hice por el Estado Islámico”, dijo Ullah a los investigadores, de acuerdo con la demanda federal.

Se enfrenta a cinco cargos federales relacionados con el terrorismo y tres cargos relacionados con el terrorismo estatal, de acuerdo con documentos judiciales.

La ubicación

La explosión detonó alrededor de las 7:20 a.m. en una pasarela subterránea que conecta dos líneas de metro debajo de la Terminal de Autobuses de la Autoridad Portuaria, cerca de Times Square, que mueve 220.000 viajes de pasajeros por día.

El sospechoso fue visto por primera vez en una cámara de seguridad cuando comenzó a subir las escaleras de la estación de metro hacia la plataforma del tren 18th Avenue F. en Brooklyn a las 6:25 a.m., según un oficial de la ley con conocimiento directo de la investigación. Luego cambió al tren A en la parada Jay St. / MetroTech en Brooklyn antes de salir del tren en la parada de la Terminal de Autobuses de la Autoridad Portuaria en Manhattan, dice el mismo agente policial. En grabaciones de vigilancia granulosas, se ve a los pasajeros caminando a través de un túnel cuando una ráfaga de humo irrumpe en el pasillo, llenándolo rápidamente. Los viajeros se estremecen y se cubren. Cuando el humo desaparece, se puede ver a un hombre tirado en el suelo en el pasillo.

De acuerdo con un agente, a través de sus comentarios a los investigadores, Ullah indicó que estaba preparado para morir. La fuente también dijo que el sospechoso tenía puesto el dispositivo durante todo su viaje en el metro.

El sospechoso

El sospechoso ha sido identificado como Akayed Ullah, un bangladeshí de 27 años que arribó en Estados Unidos desde 2011 con una visa de inmigrante familiar F43, según el vocero del Departamento de Seguridad Nacional, Tyler Houlton. Él es un residente permanente legal que vive en Brooklyn y no tiene antecedentes penales en los Estados Unidos, de acuerdo con una verificación de antecedentes preliminar.

La radicalización del ISIS de Ullah comenzó en 2014, según la demanda federal. Comenzó a investigar cómo construir dispositivos explosivos improvisados ​​hace aproximadamente un año, comenzó a recolectar los artículos necesarios hace dos o tres semanas, y fabricó la bomba en su casa hace una semana, según la denuncia. Los investigadores recuperaron un pasaporte con su nombre con un mensaje escrito a mano: “O América, muere en tu ira”. Desde marzo de 2012 a marzo de 2015, Ullah tenía una licencia de Taxi & Limousine Commission (TLC), que no había sido renovada, dijo el portavoz de TLC, Allan Fromberg. No está claro “si manejó para alguien en particular, o si simplemente obtuvo la licencia, pero no manejó en absoluto”, dijo Fromberg.

Ullah no tiene antecedentes penales en su Bangladesh natal, según Sahely Ferdous, una portavoz de la policía de Bangladesh. Ferdous dijo que Ullah viajó por última vez de Dhaka, la capital de Bangladesh, donde nació y creció, en septiembre, pero la policía no tenía información sobre por qué estaba allí.

La policía en Bangladesh ha estado hablando con la esposa de Ullah en un esfuerzo por aprender más sobre “cómo fue influenciado y cómo se unió a estas actividades”, dijo Ferdous, y agregó que las autoridades acudieron a la residencia de la esposa en la capital, Dhaka, para interrogarla.

Ferdous dijo que Ullah y su esposa tienen un hijo de un año, pero que no estaba segura del género y que no tenía información sobre si la esposa vivía en Dhaka o simplemente visitaba.

Las víctimas

Cinco personas fueron tratadas por lesiones menores en hospitales del área.

“Mount Sinai Health System recibió y trató a cinco pacientes con lesiones menores como resultado de la explosión ocurrida hoy en la Autoridad Portuaria, cuatro en Mount Sinai West y uno en Mount Sinai Queens”, dijo un comunicado del grupo del hospital.

“Todos se encontraban en condición estable y fueron dados de alta este martes. Estamos trabajando en estrecha colaboración con los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley a raíz de este evento”, añadió.