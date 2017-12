Éxito de los Vikings podría causar dificultades para la preparación del Super Bowl

Por Angela Davis

La exitosa temporada de los Minnesota Vikings podría darles un reto a los planes para el Super Bowl.

El gran juego llega a las Ciudades Gemelas en solo 47 días. Con todo el trabajo adelantado, puede parecer tiempo de sobra para que el US Bank Stadium esté listo para un evento que está en una liga propia.

Pero ahora el equipo de la ciudad natal está en los playoffs.

El juego del campeonato de la NFL se jugará en el US Bank Stadium el domingo 4 de febrero. Pero, por extraño que parezca, mientras más tiempo jueguen los Vikings y permanezcan en los playoffs, menos tiempo tendrán los organizadores del Super Bowl para preparar el estadio para el gran juego.

“Este es un desafío bueno. No es un problema, es un desafío, y con mucho gusto lo tomaremos “, dijo Andrea Makros, del Comité Anfitrión del Super Bowl de Minnesota.

Mientras los Vikings se concentran en lo que deben hacer para ganar su próximo juego, los que están a cargo del US Bank Stadium se centran en lo que podría ser un juego de historia.

“En 52 años del Super Bowl, el equipo local nunca ha jugado en el juego. Y entonces creo que hay una sensación de emoción no solo por estar tan cerca del gran juego, sino posiblemente por tenerlo en nuestro patio trasero “, dijo Makros.

Un cronograma de cinco semanas para reconfigurar el estadio para darle espacio a miles de miembros de los medios, así como un escenario para el desempeño del medio tiempo que puede ser rápidamente retirado, podría repentinamente cambiar a dos semanas. Pasaría si los Vikings juegan hasta enero.

“Simplemente significa que se necesita hacer la misma cantidad de trabajo en una cantidad de tiempo más comprimida”, dijo Makros. “Tenemos 51 años de ejecutar estos Súper Bowls y un equipo que ha hecho muchos de ellos, así que espero que podamos hacer todo esto”.

En cuanto a los precios de los boletos, algunos piensan que, si los Vikings juegan en su estadio local, aumentará el precio. Eso es porque probablemente habrá una demanda mayor a la habitual por parte de los fanáticos que puedan conducir al Super Bowl en lugar de volar.

“Nunca ha sucedido, así que no hay precedente para saber cómo afectaría cosas como los precios”, dijo Makros. “Ya hay un montón de interés así que, si estás interesado en llegar a una actividad como el Super Bowl Experience, compra tus boletos ahora para no que no te lo pierdas”.

Hay un festival gratuito de 10 días en el Nicollet Mall antes del Super Bowl. Está abierto al público, no necesitas boletos para eso. Contará con conciertos, todos ellos al aire libre.

En cuanto a los precios de los boletos, hay una amplia gama. El precio más bajo fue de $ 3,000 y sube a hasta $ 13,000. Asegúrate de tener cuidado con la compra de boletos: elige un distribuidor de buena reputación.