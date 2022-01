Evita que USCIS rechace tus formularios

Por: La Red Hispana

Bastará de un sólo error en tu formulario para USCIS lo rechace, y si bien esto no implica nada grave, deberás disponer nuevamente de tu tiempo para rehacerlo. Es por esto por lo que te dejamos a continuación una serie de consejos que te ayudarán a evitar los errores y a completar los formularios de una manera mucho más rápida y eficiente.

No dejes espacios en blanco, deberás completar todas las casillas y recuerda, sobre todo, firmarlo. Una de las principales causas por las que USCIS rechaza formularios es porque fueron enviados sin firma.

Asegúrate de estar usando la versión más actualizada del formulario que necesites. Para esto puedes ingresar al sitio oficial de USCIS y descargarlo o bien lo puedes completar de manera electrónica, para luego imprimirlo y enviarlo.

Utiliza tinta negra siempre que completes un formulario a mano. Tomate todo el tiempo que necesites y asegúrate de que tu letra sea clara, legible y sobre todo que entre en el espacio proporcionado.

Se encuentra terminantemente prohibido el uso de marcadores, cinta o correctores. Ya que USCIS utiliza escáneres para la lectura de dichos formularios y el uso de estos elementos no permitirán una correcta imagen, por lo tanto, serán rechazados al instante. Si te equivocas, deberás comenzar nuevamente el formulario.

Si necesitas presentar más de un formulario, es muy importante que escribas tanto tu nombre, fecha de nacimiento como número de identificación de la misma manera en cada uno de ellos.

Cuando tengas que enviar copias de las solicitudes, asegúrate que sean de una sola cara.

Finalmente deberás abonar la tarifa correspondiente. Es importante que utilices el calculador de tarifas, el cual te indicará el monto correcto y actualizado. Ya que, si no lo haces, o bien abonas un monto incorrecto o incompleto también se rechazará tu formulario.

Organiza tu envío: Deberás colocar primero el cheque o el giro postal, seguido de los formularios de notificación electrónica o de comparecencia del abogado, el formulario con tu petición y finalmente los documentos de apoyo.

Escribe en el sobre la razón del envío. Por ejemplo, BRIEF FOR AN APPEAL (Informe para una Apelación) y el número del formulario, por ejemplo: I-129.

Utiliza sobres, o carpetas que sean sencillas de abrir, a no ser que se indique lo contrario. Evita utilizar grapas reforzadas.

Si envías más de un caso dentro del mismo sobre, puedes separarlos con una goma elástica o fijadores.

Si necesitas volver a presentar el paquete en respuesta a una Solicitud de Evidencia (RFE), coloca la notificación en la que se pide la evidencia, o información adicional sobre el paquete. Además, no olvides utilizar el sobre de envío especial que se te proporcione.

Ten mucho cuidado al enviar los formularios y controla que sea la dirección correcta, ya que si los envías a una dirección incorrecta podrían ser rechazados y se te devolverán para que los vuelvas a enviar. Puedes enviar tus formularios a través de USPS, FedEx, DHL o UPS.