Esto es lo que sabemos del papel de Karol G en la serie Griselda de Netflix

POR KIKO MARTINEZ-Remezcla

Más información sobre el debut actoral de Karol G fue revelada durante su entrevista con Vogue México para su edición de marzo de 2022.

La cantante protagonizará a “Carla” en la miniserie biográfica de Netflix Griselda. La serie está protagonizada por Sofía Vergara (Modern Family) como la infame narcotraficante colombiana Griselda Blanco. El personaje de Karol G es una mula de la droga que trabaja para Griselda entregando droga en Estados Unidos.

“Es un gran papel porque hay un desarrollo real del personaje”, dijo Karol G. “[Carla] es un personaje que evoluciona. Ve lo que hace como un trabajo, pero también como una forma de mantener a su familia, ¡y es dura! Ella llega a otro nivel”.

Durante la entrevista con Vogue México, Karol G también describió su experiencia como actriz como “otro universo” y habló de lo que hizo para prepararse para el papel.

“Con mi maestro [de actuación] nos ponemos en diferentes situaciones y me ayuda a meterme en el personaje”, dijo. “Cuando no eres actor, tu objetivo es hacer las cosas bien, para que sean creíbles. Pero en la actuación, realmente te metes en un personaje, y te olvidas de lo que la gente quiere”.

Durante el programa The Tonight Show with Jimmy Fallon a finales del año pasado, Karol G se burló de la nueva serie de Netflix, pero no ofreció muchos detalles. “Tengo muchas cosas que quiero hacer en mi vida”, le dijo a Fallon. “Quiero impulsarme como mujer y ver hasta dónde puedo llegar en todo”.

Se espera que Griselda se estrene en Netflix en algún momento a finales de 2022 o principios de 2023.