Estas 3 científicas latinas están a la vanguardia de la lucha contra la propagación del COVID-19

Por: Remezcla

Se llaman a sí mismas “Las Tres Mosqueteras”, y ciertamente hacen honor a su apodo al estar en la primera línea de la lucha contra la propagación del Coronavirus.

Las tres latinas con bata de laboratorio son Connie Maza (33 años), Mónica Mann (34) y Elizabeth Zelaya (36). Las científicas y tecnólogas médicas forman parte de un pequeño equipo de la División de Laboratorio de Salud Pública del Departamento de Ciencias Forenses de Washington, D.C. El trío lleva trabajando en el laboratorio desde hace varios años, cuando a principios de 2020 se vieron empujados juntos al centro de atención tras analizar y notificar los primeros casos de COVID-19 en la zona.

Desde los primeros días la pesadez ha sido constante. “Es increíble la presión que teníamos. Estábamos bajo un microscopio en ese momento”, dijo Maza. “Al principio daba miedo. Estaba muy nerviosa”. Más de 12 meses después, las mujeres han visto cómo se disparaban los casos en todo el mundo y todo ello mientras se mantenían a la vanguardia de la pandemia. Las mujeres han pasado de notificar casos, a identificar y analizar diferentes mutaciones del Coronavirus, y ahora a ver cómo se propagan las variantes.

Se trata de un trabajo que todavía sorprende a la gente, dijo Zelaya a NBC News: “A veces me pasa que me preguntan a qué me dedico. Les digo que soy científico y se preguntan: ‘¿En serio? ¿Qué? Es como, ‘Sí, claro que lo soy. Puedo hablarte de algo de ADN si quieres aprender”, dijo. La realidad es que, aunque sigue siendo reveladora para la sociedad, las cifras apoyan el estereotipo aceptado de que STEM está formado predominantemente por hombres.

Las carreras en STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas por sus siglas en inglés) no son un campo que esté compuesto por mujeres, en particular por mujeres latinas. A pesar de que las mujeres representan casi el 50% de la población, sólo un tercio de la mano de obra que trabaja en los campos de la ciencia y la ingeniería son mujeres. Y lo que es peor, las latinas representan solo un 2% de los títulos STEM obtenidos, según un estudio del National Science Board de 2016.

La falta de latinas en su campo es un pensamiento siempre presente en sus mentes. “¿Sabes que antes el campo de la medicina, el campo de la ciencia, el campo del laboratorio estaba dirigido por hombres blancos? Ahora, se ha convertido en este hermoso arco iris de colores”, dijo Mann. Para su colega Zelaya, es incluso más grande que eso. “Todos los días reflexiono y pienso: ‘Vaya, esto probablemente saldrá en un libro de historia'”.

Su trabajo está lejos de haber terminado. La pandemia sigue teniendo un gran arraigo en la nación y en el mundo. Pero, por primera vez en mucho tiempo, el final está a la vista para las mujeres, que tienen muchas ganas de irse de vacaciones: “¿Vacaciones juntas? Sí”, dijo Zelaya.