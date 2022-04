Estados Unidos y México se benefician de la inmigración

Opinión Por: Sam Hernández

México se beneficia tanto de la inmigración de sus trabajadores a los EE. UU. que nunca consideraría impedir que vinieran.

Los mitos 9 y 10 de mi reciente 10 mitos de la inmigración, que se publicaron en este periódico, cubrían en parte cómo el poder adquisitivo del inmigrante (dinero que sobra después de impuestos para comprar) contribuye al PIB (producto interno bruto) de la nación. En este caso, el inmigrante mexicano compra aquí mientras reside aquí para trabajar. Él / ella envía dinero de regreso a México donde permanece y vive la mayor parte de la familia del trabajador. Como allí gastan y compran con el dinero que obtienen, contribuyen al PIB de México.

Información reciente del Banco de México informó que, en 2021, los inmigrantes mexicanos enviaron una increíble cantidad de $ 51,600 millones de regreso a México para el poder adquisitivo de sus familias; un aumento del 27% con respecto al año anterior. El PIB de México también se beneficia enormemente. Estas remesas han crecido del 2% del PIB de México en 2010 al 3.8% en 2020. Los datos sobre el porcentaje del dinero que los inmigrantes mexicanos gastan aquí como poder adquisitivo en 2020/2021 parece que aún no están disponibles. Parece que gastan alrededor del 20% del dinero que ganan mientras están aquí. Eso significa que gastan alrededor de $ 15 mil millones como poder adquisitivo y contribuyen al PIB (GDP) de los EE. UU.

Entonces, mientras aquí pontificamos sobre los sí y los no de la inmigración y los presidentes mexicanos fingen que también están preocupados; ellos no están. Serían tontos si detuvieran la inmigración. Y saben que los 20.000 agentes de la Patrulla Fronteriza, los muros, las vallas, los drones, los sensores electrónicos, los desiertos áridos, la falta de agua, el calor, los vigilantes nacionalistas ilegales hechos a sí mismos, etc., no detendrán el flujo. Nunca lo han hecho. Nunca lo harán. Su necesidad y derecho a buscar la supervivencia es más fuerte que todo lo anterior. La humanidad en los humanos dice que tienen razón.

Un flujo esperado de migrantes mexicanos claramente beneficia y sirve tanto a México como a los EE. UU.; ya sea que nuestros líderes autocráticos lo admitan o no.