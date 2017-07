Estado del proyecto de ley de la salud de los republicanos: “Colgando de un hilo”

Por Phil Mattingly/CNN

El martes es otro día crítico para el proyecto de ley de salud del Senado, ya que el líder de la mayoría, Mitch McConnell, y el vicepresidente Mike Pence, tienen un almuerzo de tipo energético con sus compañeros republicanos para determinar el camino a seguir.

Aquí está el estado de juego del martes por la mañana.

Dónde estamos

“Estamos pendientes de un hilo en este momento”, dijo un asistente del GOP a CNN la noche del lunes.

¿Por qué estamos aquí?

No fue una sorpresa que el número de cobertura en el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso el lunes fuera malo. Serían 22 millones de personas más sin seguro médico para el año 2026 comparado con Obamacare. El giro más sorprendente ha sido la reacción de varios senadores republicanos, que se han apartado del proyecto de ley.

Por qué la “moción de proceder” importa

Procedimentalmente, no se puede llegar a la factura actual o cualquiera de las enmiendas, si no se puede obtener una moción para proceder, que obviamente no es una señal positiva.

Pero mucho más importante es que tradicionalmente los miembros de la mayoría, incluso aquellos que planean oponerse a algo, votarán para proceder al proyecto de ley. Mantiene el proceso en movimiento, que les permite seguir trabajando hacia cambios o enmiendas. Sirve como un guiño al liderazgo que al menos serás un buen soldado en los requisitos de procedimiento.

Eso explotó el lunes por la noche – y tomó al liderato del GOP desprevenido, de acuerdo a múltiples fuentes. Había una posibilidad real de que la votación en el procedimiento hubiera tenido lugar el miércoles a más tardar. Ya no.

En otras palabras, después de semanas de personas que tenían “preocupaciones” o “problemas” con el proceso o los borradores, la noche del lunes los primeros senadores realmente hicieron algo. Ellos plantaron sus talones en la tierra y crearon un gran problema para el liderazgo, que sólo puede perder dos republicanos en estos votos.

¿Está muerto este proyecto?

No.

Grandes piezas de legislación mueren mil muertes declaradas antes de que mágicamente encuentran un camino para la aprobación. Plazos – y experiencias cercanas a la muerte – afilan los sentidos. Pero a partir de este momento, está en un mal lugar.

¿Cómo podría morir?

Si esta cosa va a morir, tenerla parada antes de una moción de procedimiento, en lugar de después de 10 horas de voto-a-rama, lleno de votos políticos terribles, es probablemente el mejor escenario para los republicanos

El proceso abierto de enmienda. Si llegan a la consideración real del proyecto de ley de salud, las reglas presupuestarias requieren un proceso de enmienda abierto. Los líderes republicanos durante semanas han dicho en privado en su conferencia que quieren controlar fuertemente ese proceso – y en gran medida restringir las enmiendas de sus propios miembros con el fin de no deshacerse de cualquier equilibrio cuidadoso político que existe.

Los senadores siempre han tenido la oportunidad de ofrecer lo que les parezca oportuno, pero esperaban que en gran medida estuvieran en línea.

Eso puede cambiar ahora – dando a los miembros la oportunidad de proponer enmiendas a lo que ellos consideren apropiado. Esta es una propuesta muy, muy arriesgada, incluso para alguien que entiende / administra el piso, así como McConnell.

Los demócratas identificarán cualquier pastilla venenosa y proporcionarán 48 votos inmediatamente. Pero los prometedores votos enmendados sobre cualquier tipo de prioridades de los miembros del GOP pueden ser la mejor manera de al menos intentar que los miembros voten para avanzar en este punto, aunque no sea suficiente para asegurar el apoyo final.