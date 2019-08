Entrevista exclusiva con los actores de: Dora y la ciudad Perdida

Por Queen B Queen B (segunda desde la derecha) y Sandra (primera desde la izquierda), de nuestro equipo de NewPublica tuvimos la oportunidad de sentarnos con los actores Isabela Moner (Dora) y Eugenio Derbez (Alejandro) de la nueva película Dora y la Ciudad Perdida del Oro para discutir la representación latina en Hollywood y su experiencia filmando la exitosa película de Verano. El jueves, 8 de agosto, Queen B y Sandra nos dirigimos al Mall of America para una entrevista al estilo de mesa redonda con los actores, donde tuvimos la oportunidad de hacerles nuestras preguntas más apremiantes durante su gira de prensa. ¡Las dos estábamos un poco nerviosas de estar entrevistando a estos actores de renombre y más aun siendo la primera vez para ambas! Una vez que encontramos el lugar de las entrevistas (¡una sala de prensa secreta en el segundo piso del centro comercial!), tomamos asientos y esperamos ansiosamente a que llegaran los talentosos actores. “Serán sólo un par de minutos más”, dijo su mánager. Había otros 3 medios de comunicación locales representados en la mesa con nosotros, todos excepto uno tampoco habían hecho algo como esto antes. El tipo con experiencia nos aseguró que no daba miedo, y que los actores eran generalmente muy agradables. Cada uno había preparado un par de preguntas para hacerles durante nuestra entrevista de media hora, tal como nosotras lo habíamos hecho. Unos momentos más tarde, Moner y Derbez entraron en la habitación con una actitud tranquila y refrescante. Nos estrecharon todas las manos y nos hicieron sentir muy cómodos (¡incluso a las que estábamos nerviosas como nosotras!) y cada uno de nuestro grupo comenzó a turnarse para hacerles preguntas. Primero le preguntamos a Isabela Moner, que interpreta a una Dora adolescente en la película, cómo se relacionaba con su personaje, si es que lo hacía. Ella dijo: “Me crié viendo al personaje todas las mañanas antes de la escuela, lo que me ayudó a adentrarme en el personaje e identificarme con Dora, aunque en realidad fui educada en casa, así que no puedo relacionarme completamente con la experiencia de Dora en la escuela secundaria”. Una de los otros periodistas les preguntó cómo había sido su experiencia general durante el rodaje y cual había sido su escena favorita. Ambos dijeron que están súper orgullosos de todo el trabajo en esta película, y que su escena favorita (¡sin revelar demasiado de la trama!) una en la que estan bajo el agua porque había sido super interesante para filmar! Moner dijo que ella, “incluso comenzó a ahogarse de verdad durante la escena, y terminaron usando esa toma como la final”, recordó con una risa. Luego les pregunté a ambos cómo se sienten acerca de la representación latinx tanto en la película de Dora como en papeles que no están diseñados específicamente para actores latinos en Hollywood. Moner dijo que la representación latina en Hollywood está “siempre mejorando”, pero está emocionada por lo que está por venir basándose en su experiencia filmando Dora. Derbez señaló que esta película ha sido una experiencia que no pensó que tendría durante su carrera, y está muy orgulloso de lo que lograron con esta película. “Es muy raro”, dijo Eugenio Derbez, quien interpreta a un explorador en la película, además de servir como productor ejecutivo. “No sabía si iba a lograrlo. Estaba seguro de que siempre iba a ser parte del elenco, pero nunca uno de los protagonistas. Y ahora que por fin puedo ver una película donde todos los protagonistas son latinos, pensé que nunca iba a suceder, así que me siento orgulloso”. La película también incluye a otros cinco protagonistas (incluyendo el primo de Dora, Diego, interpretado por Jeff Wahlberg) de ascendencia latina. Esta adaptación de acción en vivo de Nickelodeon Studios ofrece una rara oportunidad para la representación latina en Hollywood. Si aún no has visto la película, ¡asegúrate de ir a verla mientras todavía esté en los cines!