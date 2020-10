Entrevista con la senadora de EE. UU. Tina Smith, candidata para reelección el 3 de noviembre

Conoce a la senadora Tina Smith, candidata para reelección como senadora de EE. UU. representando a Minnesota.

¿Por qué quiere seguir representando a Minnesota como Senadora?

Durante mi tiempo en el Senado, he trabajado duro, con ambos partidos, para crear más oportunidades para todos los Minesotanos, y he obtenido resultados. Mi legislación bipartidista para ayudar a reducir el costo de la insulina, ampliar los entrenamientos vocacionales, y mejorar el acceso a los servicios de salud mental se han convertido en ley.

Este año ha sido especialmente difícil. La pandemia del coronavirus ha sacudido nuestra salud económica y nuestro bienestar, y el asesinato de George Floyd nos ha mostrado el trabajo que tenemos que hacer para reconstruir mejor y abordar el racismo sistémico en nuestra sociedad.

Nuestra comunidad de inmigrantes latinos está siendo atacada en los Estados Unidos, ¿cuál es su política de inmigración y cómo afectará a los latinos en Minnesota?

Creo que nuestro sistema de inmigración debería proporcionar soluciones permanentes, incluyendo un camino a la ciudadanía, y tranquilidad. El Congreso debe unirse para aprobar una reforma integral y eliminar muchas de las fallas burocráticas actuales.

Nuestras comunidades son fuertes gracias a nuestros vecinos y amigos inmigrantes. Necesitamos asegurarnos de que nuestro sistema de inmigración sea uno que refleje los valores y necesidades de nuestro país y que le dé prioridad a la dignidad de los individuos que buscan oportunidades en los Estados Unidos.

Días después de que una niña de 7 años muriera bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza de EE. UU. en 2018, visité la frontera entre EE. UU. y México porque nos corresponde a nosotros supervisar las acciones de esta Administración. He exigido que la Administración Trump deje de poner niños en jaulas y, después de escuchar de primera mano las historias de niños sin información sobre el paradero de sus padres, me comprometí a proteger a los niños cuyas familias están envueltas en la aplicación de la ley de inmigración. He introducido la Ley de Coordinación del Cuido de Niños Afectados por la Aplicación de la Ley de Inmigración (Coordinating Care for Children Affected by Immigration Enforcement Act,), que devolvería la humanidad básica al proceso de aplicación de la ley de inmigración, y también apoyo la Ley de la Senadora Dianne Feinstein de Mantener Juntas a las Familias (Keep Families Together Act) para evitar la separación de niños de sus padres en la frontera.

Muchas personas en la comunidad latina están haciendo trabajos que se consideran esenciales, pero no reciben salarios que lo reflejen. ¿Cómo abordará las disparidades salariales de los minesotanos?

Minnesota tiene algunas de las peores disparidades en salarios e ingresos de cualquier estado de América, así que tenemos mucho trabajo por hacer. Como vicegobernadora, trabajé duro para aumentar el salario mínimo y cerrar la brecha salarial de género. Aun así, demasiada gente, especialmente las mujeres de color, no reciben igualdad de salario.

En Washington, estoy luchando por aprobar una legislación federal que ayude a cerrar la brecha de ingresos para las mujeres y la comunidad negra, indígena y de color (BIPOC). El proyecto de ley fortalecería las normas contra las prácticas salariales discriminatorias y ayudaría a los trabajadores a desafiar la discriminación salarial.

Debemos abordar las disparidades económicas y crear más oportunidades mediante la aprobación de licencias familiares y médicas universales pagadas, para permitir que los padres puedan tomar tiempo libre del trabajo, con sueldo, para cuidar de un bebe nuevo o de un familiar enfermo. Debemos crear mejor acceso a capital para las pequeñas empresas, especialmente las empresas que son propiedad de minorías. Y debemos proteger el derecho a organizarse, porque cuando las personas pueden unirse para luchar por salarios dignos, un entorno de trabajo seguro y beneficios de calidad para sus familias, a todos nos va mejor.

Minnesota tiene una de las mayores disparidades en la educación para los estudiantes de color. ¿Cómo visualiza el acceso a una educación de calidad para nuestros estudiantes latinos?

Durante esta pandemia, puede que todos estemos enfrentando la misma tormenta, pero — desde los estudiantes que luchan contra la inseguridad de vivienda y los problemas de salud mental, hasta los estudiantes con discapacidades y necesidades especiales, los estudiantes que no hablan inglés en el hogar y las familias que tienen que compartir tecnología para el aprendizaje electrónico como computadoras o tabletas — no estamos todos en el mismo barco. El gobierno federal debe estar presente para que los estados y los distritos escolares locales se aseguren de tener los recursos para proporcionar una educación de calidad a cada estudiante.

Es por eso que apoyo la legislación para proporcionar casi 430 mil millones de dólares en fondos para la educación primaria de K-12, educación especial, cuidado de niños preescolar, programas de acceso de internet de banda ancha, y los esfuerzos de ayuda educativa de emergencia del Gobernador.

Miles de minesotanos han sido hospitalizados debido al coronavirus, y las comunidades negras y latinas han sido las más afectadas. Esto junto con la pérdida masiva de empleos significa que muchos pagarán miles de dólares de su bolsillo para costos de hospital. ¿Qué se puede hacer para mejorar el sistema de salud en Minnesota?

Toda persona, sin importar quien es o donde vive, debe tener acceso a atención médica. He estado trabajando para reducir el costo de servicios de salud desde mi primer día en el Senado, incluyendo la aprobación de mi plan para que los medicamentos genéricos, como la insulina genérica, sean disponibles más fácilmente.

Ante esta crisis de salud pública sin precedentes, escribí la ley para asegurarme de que su prueba de COVID sea gratuita, sin importar si tiene seguro o no. Ahora estoy luchando para hacer responsables a las compañías de seguros si intentan cobrarle por su prueba, y para aprobar mi proyecto de ley para asegurar que la vacuna de COVID sea gratuita para todos. El costo nunca debería ser una barrera para tener acceso a atención médica. También ayudé a escribir la legislación para proveer la coordinación federal necesaria para combatir las disparidades raciales y étnicas en la respuesta federal a COVID-19.

Por último, apoyo la ampliación del acceso a la atención médica accesible mediante la mejora de la Ley de Cuidado Accesible (Affordable Care Act) y abordando los problemas subyacentes que aumentan los costos de atención médica, como los precios exorbitantes de los medicamentos con receta.

Anuncio pagado por Tina Smith for Minnesota