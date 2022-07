Entrevista con Danely Quiroz, soñador de Minnesota: “Con un estatus, el cielo es el límite”.

10 años después, no hay camino a la ciudadanía a la vista.

POR: COLLEEN CONNOLLY -Minnesota Reformer

Danely Quiroz se mudó de México a Minnesota con su familia hace unos 30 años, cuando sólo tenía 3 años. Quiroz, que ahora vive con su propia familia en Orono, es la menor de seis hermanos, y sus padres emigraron con la esperanza de ofrecer a sus hijos mejores oportunidades.

Desde sus 20 años, Quiroz se ha involucrado en el activismo de la inmigración, participando en las manifestaciones del “Día sin Inmigrantes” y abogando por el estatus legal de los inmigrantes que, como ella, llegaron cuando eran niños y han vivido casi toda su vida en Estados Unidos.

Finalmente, hace 10 años, Quiroz y sus hermanos cumplieron los requisitos para solicitar la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), una política federal promulgada por el presidente Barack Obama. Desde entonces, Quiroz ha podido tomar su carrera en sus manos y solicitar cualquier trabajo que desee y obtener una licencia de conducir. Pero no es ciudadana, y sigue sin haber una vía de acceso a la ciudadanía para los titulares de DACA. Eso significa que Quiroz no puede votar ni salir del país salvo por una emergencia o por motivos educativos o laborales, y debe renovar el estatus cada dos años.

Después de una década de DACA, Quiroz reflexionó sobre cómo ha cambiado su vida, lo que era vivir en las sombras sin un estatus legal antes, y lo que todavía se necesita hacer en Minnesota y a nivel nacional para que los inmigrantes como ella tengan éxito.

“Siento más que nada que soy un ejemplo de lo que DACA puede hacer”, dijo. “No todos somos -como dijo nuestro anterior presidente- criminales”.

Esta entrevista ha sido editada por su longitud y claridad.

¿Por qué tus padres decidieron dejar México y venir a Minnesota?

En México es más difícil salir adelante. Vengo de una familia de seis hermanos. Soy el más joven. Creo que mis padres buscaban mejores oportunidades. La madre de mi madre falleció cuando ella tenía 8 años, así que no pasó del segundo grado. Trabajó toda su vida tratando de salir adelante. Lo mismo ocurre con mi padre. Era un chico de campo, y creo que su nivel más alto de educación fue la primaria. Querían que tuviéramos una mejor educación y mejores oportunidades.

Siempre me he preguntado por qué eligieron Minnesota, teniendo en cuenta que es tan fría. Pero se lo he preguntado, y simplemente había más oportunidades de trabajo y eso es lo que buscaban. Desde entonces, Minnesota ha sido mi hogar, lo ame o lo odie por su clima. Estoy acostumbrado a esto. Toda mi familia está aquí, y de hecho nunca he vuelto a casa.

¿Cómo ha afectado tu vida el tener el estatus DACA?

Te da una sensación de seguridad. Te abre oportunidades profesionales. Puedes aplicar en cualquier lugar. Con un estatus, el cielo es el límite. Si no lo utilizas y lo aprovechas, entonces es culpa tuya. No creo que alguien que haya nacido aquí entienda realmente la lucha que supone no tener un estatus.

Cuando me gradué de la escuela secundaria, DACA no existía. Una cosa que siempre he considerado es que, si sé que no puedo alcanzar algo, no lo perseguiré. Recuerdo que cuando estaba en la escuela secundaria y en realidad quería entrar en el campo de la medicina, pero no lo perseguí porque no tenía estatus y sabía que iba a chocar con esa pared en algún momento. Me gradué y fui al Century College en White Bear Lake porque me lo podía permitir. Me dediqué al diseño de interiores, que me encanta, pero es muy diferente.

En 2017, Trump intentó acabar con DACA. ¿Cómo fue para ti ver amenazado de repente tu estatus legal?

Recuerdo cuando finalmente se aprobó el DACA y llegó el momento de solicitarlo. Estaba emocionada, pero era muy escéptica. La razón era porque antes, eres invisible en el sistema y quieres mantenerlo así hasta cierto punto porque obviamente si estás aquí y no tienes un estatus, eres ilegal. Yo era escéptico porque ahora estoy en el sistema. ¿Y si me lo quitan? Ese era el miedo. He salido a la luz, estoy aquí. Ahora soy un objetivo. A través de los años he aprendido a sentirme cómodo con ello.

Creo que cuando Trump estaba en el cargo, sólo abrió la puerta a más racismo. Simplemente abrió una lata de gusanos. Es lamentable que DACA no sea permanente. En cualquier momento, pueden revocarlo. Así que eso sigue ahí. No va a ninguna parte. Definitivamente estoy presionando por un camino hacia la ciudadanía.

¿Cómo era no tener un estatus legal antes de tener DACA?

En mi experiencia, no tenía una identificación. No tenía una licencia de conducir, y en Minnesota, siento que es necesario para que usted pueda conducir sólo porque es muy frío. No tienes una identificación porque no tienes un número de la Seguridad Social. [Dieciséis estados permiten a los inmigrantes indocumentados obtener licencias de conducir, pero Minnesota no es uno de ellos]. Eso es lo que ha proporcionado DACA: un número de Seguridad Social legal que está ligado a mi nombre. Cuando preguntas, ¿sientes que tienes un estatus? Gracias a eso, siento que tengo un estatus.

Es lamentable que haya personas que -no es que no sepan conducir, es el hecho de que no se les da la oportunidad de obtener una licencia de conducir. Son personas que intentan sacar adelante a sus familias. Eso es lo que mis padres querían hacer por nosotros y, y estoy siempre agradecido por ello.

También hubo un momento en que hablé con un reclutador universitario y le dije mi situación, que quería asistir a la universidad y que era indocumentado y que iba a necesitar ayuda financiera. Me cortó el rollo. Enseguida me dijo que no podía hacer nada por ti. Nunca olvidaré eso. En ese momento, me sentí menospreciada. Me sentí muy molesto y avergonzado – sólo por la mirada que me dio y que simplemente se dio la vuelta y ese fue el final de la conversación. Ahora que tengo DACA, cualquier cosa en la que ponga mi corazón, sé que puedo alcanzarla porque no hay ese muro con el que voy a chocar.

DACA no proporciona los derechos completos de los ciudadanos. ¿Cómo ha impactado eso en tu vida, y qué esperas que cambie al respecto?

El voto es algo importante. Yo no puedo votar, pero la gente que sí puede, puedo ser una influencia para ellos y espero que voten en nuestro nombre. En cuanto a otros beneficios que no tengo, uno es viajar. La razón por la que no he ido a casa es porque DACA sólo me permite volver a casa si hay una emergencia – afortunadamente no he tenido ninguna – o por motivos educativos o de trabajo. Incluso si tienes que salir, tienes que pasar por tu abogado y asegurarte de que te aconsejan hacerlo porque podrías salir y no poder volver.

En mi caso, sí me siento más americana que mexicana, pero estoy orgullosa de mis orígenes, y siempre diré que soy una orgullosa mexicana. Sin embargo, no conozco mi país. Me encantaría tener esa libertad para ir a aprender más sobre mis propias raíces.