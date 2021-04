Enmienda constitucional para la educación es nuestra mejor opción para la equidad racial

Opinión por: Sondra Samuels-Minnesota Reformer

El mundo está mirando a Minnesota, fijado en uno de los juicios más importantes de la historia. ¿Liderará el estado de Minnesota el desmantelamiento del racismo estadounidense, que encontró su expresión más trágica en las rodillas de Derek Chauvin en mayo de 2020?

La imagen de Chauvin, un hombre blanco, encima de George Floyd, un hombre negro, es una metáfora adecuada de las disparidades raciales en Minnesota. A pesar de la desproporcionada matanza de hombres negros, estas disparidades prevalecen en la riqueza, la salud, los ingresos, la propiedad de la vivienda, el encarcelamiento, la longevidad y la educación.

En su aclamado libro, “Caste; Origins of Our Discontent”, Isabel Wilkerson se refiere a esto como el sistema de castas tácito de Estados Unidos: “un sistema rígido de estratificación social… en el que los blancos están en la cima en casi todos los aspectos de la vida estadounidense, todos los demás grupos no blancos están por debajo de ellos, con los afroamericanos en lo más bajo”.

Como residente durante 24 años del norte de Minneapolis, una comunidad desproporcionadamente afroamericana, he sido testigo de este trágico sistema de castas en funcionamiento, con mis vecinos negros de bajos ingresos relegados a los escalones más bajos de la sociedad.

He sido testigo de cómo los minnesotanos blancos se benefician de forma desproporcionada de un estado que se encuentra sistemáticamente entre los cinco primeros en cuanto a calidad de vida, clima empresarial, mano de obra y educación, mientras que ocupa el último lugar del país en estos mismos resultados para los minnesotanos negros.

He sido testigo, de manera más perjudicial, de cómo nuestro sistema educativo sobresale en la educación de los estudiantes blancos, mientras que persistentemente falla en la educación de nuestros niños negros, indígenas y personas de color (BIPOC), lo que resulta en las peores disparidades raciales en la educación de Minnesota. Sabemos que para mejorar los resultados de los minnesotanos BIPOC, debemos empezar por la educación.

Los logros educativos son dos de los indicadores más importantes de la capacidad de una persona para ingresar a la fuerza de trabajo, ganar un salario digno, poseer una casa, obtener atención médica, ser tratado con dignidad y luego criar una familia igualmente dotada.

Es triste, pero no sorprendente, que vivamos en un estado en el que siete de cada diez alumnos negros de cuarto grado no pueden leer a un nivel de lectura de cuarto grado, y el 32% de los minnesotanos negros viven en la pobreza en comparación con el 7% de los blancos.

Debemos cambiar. Podemos empezar por erradicar el sistema de castas oculto y las disparidades raciales que previsiblemente relegan a los niños blancos a las oficinas corporativas y a los niños BIPOC a limpiarlas.

Debemos acordar que todos nuestros niños reciban una educación de calidad sin importar su raza, los ingresos de su familia o su origen. Para lograr lo inédito, debemos hacer lo que nunca se ha hecho antes.

Es hora de aprobar una enmienda a la constitución del estado, propuesta por primera vez por el ex juez del Tribunal Supremo de Minnesota Alan Page y el presidente de la Reserva Federal de Minneapolis Neel Kashkari. Pretende abordar las persistentes disparidades educativas estableciendo un derecho civil a la educación pública de calidad para todos los minnesotanos, desafiando el statu quo del sistema de castas que hemos heredado y mantenemos.

La enmienda cambiará el lenguaje obsoleto de la constitución estatal, que sólo exige que el estado proporcione una educación pública adecuada a los niños de Minnesota. Algunos dicen que la adecuación es un concepto con un “sólido significado legal”. En la práctica, sin embargo, significa que Minnesota ocupa el puesto 47 de la nación en cuanto a estudiantes indios americanos y el 50 en cuanto a estudiantes negros e hispanos que se gradúan a tiempo.

En la actualidad, la palabra “calidad” no tiene un significado legal en Minnesota porque nunca hemos intentado definirla. Estábamos demasiado ocupados definiendo “adecuada”. Pero pregunte a cualquier padre y le aseguro que puede describir cómo sería la calidad para su hijo.

Cuando se apruebe la enmienda, los legisladores estatales, los educadores y las familias de Minnesota tendrán que reunirse para crear una política basada en la comunidad y definir la “calidad” para nuestros estudiantes de las escuelas públicas, y no personas de fuera de nuestro estado, estudiosos del derecho o abogados. La crearán los educadores de Minnesota en colaboración con gente como yo y gente como usted.

No podemos dejar que los temores infundados a las demandas -que no se han realizado en ningún otro estado- o los temores a lo desconocido nos impidan la aprobación de esta enmienda. Enmendando la constitución de nuestro país es como nuestros antepasados corrigieron las atroces desigualdades de su tiempo, garantizándome, por ejemplo, a mí, como mujer afroamericana, la libertad de liderar y desarrollar todo mi potencial en virtud de las Enmiendas 13 y 19.

De forma similar, los estados que han enmendado su constitución para garantizar una educación de calidad para todos están erradicando sus lagunas educativas de una forma sin precedentes. Aceptar las cosas “como siempre han sido” nos deja con la educación de más baja calidad para nuestros niños BIPOC.

Tras el asesinato de George Floyd, los líderes de todo el estado se comprometieron a poner fin a las injusticias y desigualdades raciales en todas las esferas de la vida pública. La aprobación de la Enmienda Page-Kashkari es una forma poderosa de codificar ese compromiso, primero en nuestros corazones, y luego en la ley más alta de nuestro estado para que todos los niños tengan garantizada la educación pública de calidad que merecen.

Usted lo haría si su hijo estuviera desatendido. ¿Por qué no hacerlo por todos los niños?