En busca de un mundo mejor

Por: Hailey Gill, Arturo Moreno Sanchez, y Jason Carchi- Silverio

Los Teddies de Roosevelt High School: Heritage class

Profesora Estela Lerma

¿Qué sabemos sobre el grupo de migrantes o como algunos de nosotros lo llamamos,

“La caravana”? El grupo de migrantes empezó a viajar rumbo a Estados Unidos el 13 de octubre del 2018. Estaba compuesta por unos mil hondureños.

Hay muchas razones por las cuales los inmigrantes salieron de su país, muchas razones que nosotros tal vez no conozcamos asimismo otras que sí. El país de Honduras está compuesto de al menos 9 millones de habitantes. Honduras, así como otros países, tiene sus lugares muy bonitos asimismo sus lugares no tan bonitos que necesitan un poco de ayuda en muchas áreas.

Honduras está clasificado en el lugar #8 de los países más peligrosos, con más delincuencia en el mundo. Ahora se estarán preguntando porque estamos hablando tanto sobre Honduras, pues una integrante de nuestro grupo es de Honduras y conoce un poco sobre la delincuencia asimismo la pobreza que hay en algunos lugares, pero el tema no es sobre la delincuencia y pobreza de Honduras es sobre el grupo de migrantes o como algunos lo llamamos “La Caravana”.

La caravana está conformada en su mayoría por mujeres, niños y hombres originarios de Honduras, que salieron de su país por falta de recursos económicos y huyendo de la violencia desatada tras la elección presidencial de Juan Orlando Hernández. En diciembre de 2017, la Organización de Estados Americanos (OEA) denunció irregularidades en la elección presidencial de Honduras y recomendó la celebración de nuevos comicios en pro de la paz del país tras una ola de enfrentamiento en los que murieron 22 personas, varias de las cuales pudieron ser víctimas de ejecuciones extrajudiciales, según un informe de la ONU.

El grupo de centroamericanos denominado “Viacrucis Migrante 2018” busca llegar a Estados Unidos por vía terrestre dentro de un mes con la ayuda de la organización “Pueblo Sin Fronteras,” que les ayuda a encontrar formas de transportarse y medidas de seguridad para evitar que caigan en manos de asaltantes durante su trayecto. En respuesta a este reporte, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, tuiteó la mañana del domingo acusando a México de hacer “muy poco” para detener el flujo de migrantes que entran por la frontera sur. Tachó a esta caravana de “peligrosa” y amenazó con terminar el Tratado de Libre de Comercio de América del Norte.

En nuestra cabeza ronda una pregunta, la cual es, ¿tenemos derecho a juzgar e igualmente discriminar a los migrantes? Nosotros creemos que la respuesta es claramente NO. Nadie tiene derecho a discriminar ni juzgar a los demás, nosotros no sabemos en qué ambientes vivían esas personas. Puede ser que algunas familias vivían en ambientes muy malos, dicho de otra manera, querían mejorar sus vidas o sea darle una mejor vida igualmente educación a sus hijos.

Así como en el grupo de migrantes, puede haber personas que en realidad quieren sacar adelante a sus hijos, darles una vida mejor y una mejor educación. Puede haber personas que solo son ambiciosas o sea quieren más de lo que necesitaban. No estamos diciendo que todas las personas del grupo de migrantes son ambiciosos, no, estamos diciendo que puede que si habían algunas personas que tenían su linda casa, sus hijos tenían una buena educación asimismo ellos tenían un muy buen trabajo, pero tal vez ellos no estaban conformes con lo que tenían o sea querían más. Tampoco estamos diciendo que es malo aspirar para más. No es malo, pero para cada cosa hay un límite es decir no siempre tenemos que querer todo para nosotros.

Honduras como ya dijimos es un lugar muy hermoso, pero así como los demás países, tiene lugares que necesitan ayuda. Hay muchas personas, familias que necesitan nuestra ayuda. Hay algunas familias viviendo en casas que están destruidas y que sus paredes son bolsas de plástico. Nosotros no estamos queriendo decir que solo debemos de concentrarnos en ayudar a los habitantes de Honduras. Al contrario solo queremos hablar sobre uno de varias lugares que necesitan ayuda. En todo el mundo hay pobreza, todo debemos ayudarnos los unos a los otros, para hacer de este mundo un mejor lugar.

Esperamos que hayan disfrutado nuestro artículo. ¡Hasta la próxima semana!

Cualquier comentario o sugerencia puedes enviarlo a escriboroosevelt2018@gmail.com