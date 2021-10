En busca de protección y normalidad, los padres esperan ansiosos la vacuna COVID para los niños

Por: Catharine Richert-MPR

Para la familia de Patricia Procel, compuesta por cinco miembros, ponerse la vacuna COVID-19 nunca fue una duda.

“Para nosotros, es lo correcto. Todo el mundo tiene que estar protegido. Mi familia necesita estar protegida”, dijo.

Tanto Procel como su marido Mauricio Loria y dos de sus tres hijos están vacunados.

Pero su hijo menor, Nico, de 11 años, no lo está porque no puede recibir la vacuna.

Al igual que muchos padres, Procel y Loria esperan con impaciencia que esto cambie en las próximas semanas con la aprobación prevista por la Administración de Alimentos y Medicamentos y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de la vacuna COVID-19 de Pfizer para niños de 5 a 11 años.

Dado que un tercio de los nuevos casos se dan en niños, el Dr. Abe Jacob, director de calidad de M Health Fairview, afirma que la vacunación de este grupo de edad contribuirá en gran medida a proteger a la sociedad en general del virus.

“Esto tendrá un gran impacto”, dijo Jacob. “Lo que estamos tratando de hacer es reducir la carga viral general que existe en nuestras comunidades”.

Mentalidad colectiva frente a pensamiento individual

Nico Loria-Procel nació con un raro trastorno genético llamado síndrome de Pitt-Hopkins que provoca graves retrasos motores e intelectuales.

Aunque el trastorno no hace que Nico corra un mayor riesgo de contraer un caso grave de COVID-19, sus padres dicen que podría ser más propenso a contraerlo y transmitirlo a su paraprofesional.

“La naturaleza de un niño especial con un paraprofesional en la escuela, es lo contrario al distanciamiento social. Están juntos todo el día”, dijo.

Loria dijo que el enmascaramiento es difícil para Nico: no lo usará por mucho tiempo. El contacto estrecho es esencial para que pase los días.

Procel y Loria dicen que vacunar a su hijo les tranquilizará en cuanto a su propia salud.

Pero Loria dijo que la vacunación también ayudará a proteger a otros niños de la clase de educación especial de Nico.

“Hay que pensar en la mentalidad colectiva, no en el pensamiento individual. No se trata de decir: ‘Oh, mi hijo no lo necesita. No, se trata de: ‘Mi hijo no la necesita tanto como otros, pero está con niños que son muy frágiles'”, dijo Loria.

La vacuna es un privilegio

También influyó en la decisión de Procel y Loria de vacunarse a sí mismos y a su familia el hecho de ver a sus amigos y familiares en México luchar por conseguir vacunas.

Procel y Loria emigraron a Estados Unidos desde México hace 16 años. Ahora viven en Edina, Minnesota, y dicen estar sorprendidos de que en Estados Unidos haya tanta gente que no se vacuna.

“La vacuna en Estados Unidos es un regalo, es un privilegio”, dijo Loria.

Mientras que en otras partes del mundo la gente muere porque no hay suficientes vacunas para todos, “hay tantas en todas partes -en CVS y Walgreens, en la tienda de comestibles- y la gente lo cuestiona. Es casi ser egoísta”, dijo.

Procel y Loria han ayudado a familiares de México a vacunarse en Estados Unidos porque en su país hay escasez de vacunas y de atención sanitaria. Procel dijo que la gente en Estados Unidos no siempre aprecia lo que tiene.

“Probablemente la gente que ha nacido aquí no lo ve porque está acostumbrada a tenerlo todo, demasiado, siempre”, dijo Procel.

Girar la ruleta

Jacob dijo que reducir el número de casos entre los niños también disminuirá las posibilidades de que el virus mute.

“Estamos haciendo girar una ruleta. Cada vez que se hace girar la ruleta, existe la posibilidad de que aparezca una variante que se extienda y se convierta en algo más infeccioso que el delta”, dijo.

Al mismo tiempo, la vacunación ofrecerá una mejor protección individual a los niños, ya que la variante delta, muy contagiosa, sigue recorriendo Minnesota, lo que provoca una escasez de camas en los hospitales de pediatría y de adultos.

Según Jacob, los niños no suelen enfermarse gravemente de COVID-19, y la mayoría no acaban hospitalizados. Pero en este momento, las UCI pediátricas en Fairview y en todo el estado están llenas, en parte debido a la aparición temprana del VRS, otra enfermedad respiratoria que puede ser grave para algunos niños.

Jacob dijo que los casos de COVID-19 se suman a un sistema que ya es escaso y que, al mismo tiempo, está luchando contra la escasez de mano de obra.

“Eso es lo que nos pone tan nerviosos, que cualquier ingreso adicional relacionado con el COVID nos pondrá al límite”, dijo.

Es agotador

En Minneapolis, Oliver Pérez y su esposa están saliendo de semanas de cuarentena para sus hijos de 9 y 11 años.

Ambos estuvieron expuestos al COVID-19, y sus dos periodos de cuarentena se solaparon. Aunque dieron negativo en repetidas ocasiones, en ese momento, las escuelas públicas de Minneapolis no les permitieron volver hasta que terminaran sus respectivas cuarentenas de dos semanas.

“En las dos semanas que mis hijos estuvieron fuera, tuvimos dos pruebas rápidas negativas, y combinamos cinco pruebas de PCR que resultaron todas negativas, pero aún así tuvieron las dos semanas completas [de cuarentena]”, dijo.

Durante sus cuarentenas, Pérez dijo que sus hijos recibieron muy poco aprendizaje en casa, lo que hizo que sus hijos retrocedieran un poco más académicamente.

Una vez que estén completamente vacunados, dijo Pérez, la política de la escuela permitirá que sus hijos regresen a la escuela incluso después de una exposición, siempre y cuando no tengan síntomas.

Pérez dijo que vacunar a sus hijos será menos perjudicial para su trabajo y el de su esposa. Ambos han trabajado desde casa durante la pandemia, pero las expectativas en torno a estar en la oficina y viajar por trabajo están empezando a volver a la normalidad.

Además, Pérez dijo que la constante evaluación de riesgos está teniendo un costo mental.

“Es agotador no tener esa certeza”, dijo. “Cada día te levantas y no tienes ni idea de si me van a llamar y ahora las próximas dos semanas están como al revés”.

Pérez dijo que con un poco más de certeza -sobre la seguridad de sus hijos, sobre si pueden incluso hacer planes para el fin de semana- puede empezar a relajarse.

