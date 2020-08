Empleados de Happy Earth Cleaning se convierten en dueños del negocio desde comienzos del año

Happy Earth Cleaning LLC es la primera empresa de limpieza en Minneapolis, en la cual sus empleados se han convertido en dueños. La actual crisis de Pandemia ha subrayado la importancia del trabajo de Nexus Community Partners, ya que presenta una excelente oportunidad para ayudar a prevenir que negocios tengan que cerrar.

El año 2020 comenzó convirtiendo a los empleados de Happy Earth Cleaning en dueños de la compañía. Marion y Jesse Dunbar, fundadores de Happy Earth Cleaning, completaron la venta del negocio a sus empleados el 30 de diciembre de 2019, y la compañía pasó a ser de ellos el 1ero de enero de 2020. Cinco miembros del personal se convirtieron en empleados-propietarios con un plan para que otros empleados también sean propietarios en el futuro.

En el 2010, Marion fundó Happy Earth Cleaning LLC en Minneapolis, MN, con la misión de proporcionar una limpieza ambientalmente segura con una cultura enfocada en poner a las personas primero. Al principio, Marion era la única empleada: Ella hacía toda la limpieza, la gerencia la búsqueda de nuevos clientes. En el 2013, su esposo Jesse se unió al negocio. Hoy en día, Happy Earth Cleaning tiene 19 empleados, y se enorgullece de su cultura y de su impacto en la comunidad. Esto incluye participar en

eventos comunitarios, ofrecer empleo a tiempo completo a su personal y ahora proveer la oportunidad de que los empleados se conviertan en dueños del negocio.

En el 2018, Marion y Jesse necesitaban crear un plan de sucesión para el negocio porque decidieron volver a su ciudad natal de Seattle, Washington. Valoraban la cultura única de “poner a las personas primero “que habían construido en una industria que se ha conocido por explotar a sus trabajadores, y el que los empleados pudieran convertirse en dueños era algo que Marion siempre había imaginado para el negocio. Además, no querían venderles negocio a alguien que desmantelara su cultura o tomara su lista de clientes y despidiera a sus empleados. Estas aspiraciones y preocupaciones alimentaron el deseo de explorar la opción de que los empleados se convirtieran en dueños como parte de su planificación de sucesión. En busca de respuestas, Marion, Jesse y un grupo de empleados tomaron un curso de nueve semanas a través del Programa de Asistencia Técnica Cooperativa de la Ciudad de Minneapolis (CTAP). El curso les ayudó a entender el desarrollo cooperativo y solidificó su elección de que convertirá empleados en dueños era la opción correcta para el negocio.

Para ayudar con la transición del negocio, Happy Earth Cleaning contactó a Nexus Community Partners y Project Equity. “Trabajamos con Nexus y Project Equity para venderles el negocio a nuestros empleados porque ellos nos proporcionaron el conocimiento, la experiencia y la orientación para garantizar que nuestro equipo estuviera listo para que fuesen exitosos después de que nos fuésemos”, dijo Marion. “Nos dio la confianza de saber que estábamos haciendo lo correcto para los empleados y para nosotros mismos”. Además de la ayuda de Nexus Community Partners y Project Equity, los nuevos propietarios recibieron capacitación financiera y de planes de negocios de Neighborhood Development Center, y la venta se financió localmente a través de Shared Capital Cooperative.

Nexus y Project Equity formaron una asociación para responder al panorama empresarial cambiante en la región de Las Ciudades Gemelas. Un análisis de datos de Project Equity muestra que sólo en la zona Metro de las Ciudades Gemelas, se estima que 26,180 empresas son propiedad de personas de la generación “Baby Boomer”. Más del 80% de los propietarios no tienen planes de sucesión. La asociación cree que la opción de que los empleados se vuelvan los dueños del negocio proporciona una solución que mantiene a las empresas y los puestos de trabajo en la comunidad local. Para Nexus, la oportunidad de que empleados se vuelvan dueños de sus negocios es parte de una iniciativa más grande que busca construir riqueza en la comunidad. “El modelo no sólo es bueno para los negocios, sino que también es bueno para los trabajadores y bueno para nuestras comunidades”, dijo Benjamin Tsai, Gerente de Programa para la Iniciativa de Propiedad del Trabajador en Nexus. Marion y Jesse no encajan en el perfil de “baby boomers”, para quienes esta iniciativa fue creada originalmente, sin embargo, son parte de un número creciente de empresarios que son de mentalidad ambientalista y/o de justicia social que quieren dejar un legado cuando eligen salir de sus negocios.

La actual crisis de la Pandemia ha subrayado la importancia del trabajo de Nexus Community Partners, ya que presenta una excelente oportunidad para ayudar a prevenir que negocios tengan que cerrar. Una vez que los dueños de negocio comiencen a ver el potencial de no poder seguir operando, antes de considerar cerrar, tienen la oportunidad de la reestructuración través de la opción de la propiedad de los empleados. Esto les permitiría vender todo o una parte del negocio a sus empleados como una opción para aquellos propietarios que estén buscando estrategias para salir de sus negocios o para revitalizarlos debido a la crisis. Esta estrategia no solo permite acceso a nuevo capital, sino que también puede ayudar a motivar a los empleados y puede revitalizar el legado de la empresa. Los propietarios originales pueden incluso quedarse en el negocio una vez reestructurado, como copropietarios, si así lo deseasen.

La organización comunitaria creó un nuevo programa sobre legado llamado “The Nexus Business Legacy Program” el cual provee asistencia a los negocios que tienen empleados diversos para apoyarlos a dejar sus legados en la comunidad. El programa ofrece 3 tipos de apoyo: ayuda financiera de hasta $10,000 para transiciones a propiedad para los empleados, consultoría gratuita sobre planeamiento de sucesión, y ayuda técnica para la continuidad del negocio. El criterio de selección es muy simple: Los negocios deben tener más de 5 empleados, la mayoría de los cuales debe ser afrodescendientes, indígenas, o personas de color (BIPOC por sus siglas en inglés), el negocio debe estar localizado en Minnesota y tienen que haber estado en operaciones por al menos un año. Cualquier propietario de negocio puede contactar a Nexus Community Partners para una consulta totalmente gratuita para obtener más información sobre la opción de propiedad de los empleados y para conocer más sobre todos los servicios disponibles, los cuales incluyen: estudios de viabilidad para evaluar un posible precio de venta, ayudar a estructurar una eventual venta con profesionales del derecho, alinear la financiación con nuestro CDFI y socios filantrópicos, y la formación de los empleados en materia de gerencia, ayudando a mantener las estructuras de gestión del negocio.

Diez años después de su concepción, el equipo de Limpieza de Happy Earth Cleaning ha hecho historia al convertirse en la primera empresa de limpieza que es propiedad de sus empleados en Minneapolis. Aún en este año tan difícil por la pandemia global y el correspondiente debilitamiento de la economía en el último trimestre, Happy Earth ha sobrevivido sus primeros 8 meses como corporativa y sus empleados se mantienen comprometidos y motivados por el negocio que desde comienzos de año les pertenece. Zach Dennis, despachador enHappy Earth, ha estado trabajando como parte del equipo de desarrollo cooperativo con cuatro de sus colegas. El compartió: “Creo que el que los empleados nos podamos convertir en dueños del negocio es una oportunidad valiosa para tener un lugar de trabajo controlado democráticamente que permite el control de los trabajadores sobre el crecimiento, los salarios y los beneficios que afectan directamente a los empleados”.

Acerca de Happy Earth Cleaning: Happy Earth es “Una compañía de personas que limpian”. Su filosofía de negocio reconoce la interseccionalidad entre un planeta feliz, una comunidad y gente felices: empleados y clientes. Happy Earth se mantiene fiel a esta filosofía mediante el uso de productos respetuosos con el medio ambiente, participando en eventos comunitarios y ofreciendo empleo a tiempo completo a su personal. Happy Earth Cleaning atribuye a su filosofía y su cultura la razón por la cual han sido capaces de retener empleados y construir una base sólida de clientes. https://www.happyearthcleaning.com/Facebook @HappyEarthCleaning Twitter: @HappyEarthClean Instagram: @happyearthcleaning

Acerca de Nexus Community Partners: Nexus es un intermediario de desarrollo de la comunidad que trabaja en la intersección de la filantropía, el gobierno, el desarrollo y los líderes comunitarios. La organización construye comunidades fuertes, equitativas y justas en las que todos los residentes están comprometidos, son reconocidos como líderes y tienen caminos hacia oportunidades de propiedad. Nexus apoya los esfuerzos que construyen economías locales fuertes y proporciona servicios a los propietarios de negocios y sus empleados para la transición a cooperativas de trabajadores. Para obtener más información sobre la Iniciativa de Propiedad de Trabajadores y los servicios de Transición Empresarial de Nexus, visite: https://www.nexuscp.org/business-transitions/

Acerca de Project Equity: Project Equity es un líder nacional en el movimiento para promover los negocios en los cuales los empleados son los dueños para mantener comunidades empresariales locales prósperas, honrar los legados de los propietarios que venden sus negocios y abordar la desigualdad de ingresos y riqueza. Con sede en el área de la bahía de San Francisco, Project Equity trabaja localmente y con socios de todo el país para crear conciencia sobre el concepto de que los empleados sean dueños de negocios como una estrategia de salida para los propietarios de negocios, y como un enfoque importante para aumentar el compromiso y el bienestar de los empleados. Project Equity, una organización sin fines de lucro proporciona consultoría y apoyo a las empresas que deseen hacer la transición a empleados propietarios, así como a los nuevos empleados-propietarios para asegurarse de que ellos y sus negocios prosperen después de la transición. Lea más sobre este tema en www.project-equity.org.