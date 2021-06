El Tribunal Supremo falla en contra de los inmigrantes con estatus temporal

Por: The Associated Pres (MPR)

La Corte Suprema dictaminó unánimemente el lunes que miles de personas que viven en Estados Unidos por razones humanitarias no son elegibles para solicitar convertirse en residentes permanentes.

La jueza Elena Kagan escribió para el tribunal que la ley federal de inmigración prohíbe a las personas que entraron en el país ilegalmente y que ahora tienen el Estatus de Protección Temporal solicitar “tarjetas verdes” para permanecer en el país de forma permanente.

La designación se aplica a las personas que provienen de países asolados por la guerra o el desastre. Les protege de la deportación y les permite trabajar legalmente. Hay 400.000 personas de 12 países con estatus de TPS.

El resultado de un caso que involucraba a una pareja de El Salvador que ha estado en los Estados Unidos desde la década de 1990 dependía de si las personas que entraron en el país ilegalmente y recibieron protección humanitaria fueron alguna vez “admitidas” en los Estados Unidos bajo la ley de inmigración.

Kagan escribió que no lo fueron. “El programa TPS otorga a los extranjeros un estatus de no inmigrante, pero no los admite. Por lo tanto, la concesión del TPS no hace que un inmigrante ilegal… sea elegible” para una tarjeta verde, escribió.

La Cámara de Representantes ya ha aprobado una ley que permitiría a los beneficiarios del TPS convertirse en residentes permanentes, señaló Kagan. El proyecto de ley tiene perspectivas inciertas en el Senado.

El presidente Joe Biden ha dicho que apoya el cambio en la ley. Pero su administración, al igual que la de Trump, argumentó que la actual ley de inmigración no permite a las personas que entraron ilegalmente al país solicitar la residencia permanente.

Del otro lado estaban los grupos de inmigrantes que argumentaban que muchas personas que llegaron a Estados Unidos por razones humanitarias han vivido en el país durante muchos años, han dado a luz a ciudadanos estadounidenses y han echado raíces en Estados Unidos.

Los tribunales federales de todo el país habían llegado a decisiones contradictorias sobre si la concesión del estatus de TPS era, por sí misma, suficiente para permitir a un inmigrante intentar obtener la residencia permanente.

El expresidente Donald Trump trató de cancelar el programa para muchos inmigrantes, avivando el temor de que pudieran ser enviados a sus países de origen, donde no han vivido en muchos años.

“Todas estas familias que están establecidas en Estados Unidos y han vivido en nuestras comunidades durante décadas se enfrentaron a una amenaza muy real”, dijo Lisa Koop, abogada del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes que también enseña en la facultad de derecho de Notre Dame.

En 2001, Estados Unidos concedió a los inmigrantes salvadoreños protección legal para permanecer en el país tras una serie de terremotos en su país de origen.

Las personas de otros 11 países cuentan con una protección similar. Son: Haití, Honduras, Myanmar, Nepal, Nicaragua, Somalia, Sudán del Sur, Siria, Venezuela y Yemen.

La decisión del lunes no afecta a los inmigrantes con TPS que inicialmente entraron legalmente en EE. UU. y luego, digamos, se quedaron con su visado, señaló Kagan. Debido a que esas personas fueron admitidas legalmente en el país y luego se les dio protección humanitaria, pueden tratar de convertirse en residentes permanentes.